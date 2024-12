El duro mensaje de Esteban Ocon tras ser marginado de Alpine antes de la última carrera del año

Alpine anunció la salida anticipada de Esteban Ocon, que el próximo año estará en Haas (Foto: Reuters)

El piloto de Fórmula 1, Esteban Ocon, ocupó los titulares de los medios especializados tras ser desvinculado de Alpine antes de la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. A través de sus redes sociales, el francés compartió un fuerte mensaje mostrando su descontento con la decisión, así como también imágenes del casco con el que iba a correr para despedirse de la escudería ya que en la próxima temporada será figura de Haas.

“En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los mecánicos e ingenieros de todas las funciones de la pista, Enstone y Viry Chatillon que han corrido junto a mí estas últimas cinco temporadas. Hemos compartido mucho juntos, y estoy orgulloso de llamar a muchos de ustedes mis amigos”, escribió el francés en un extenso comunicado en su cuenta de X (ex Twitter).

El anuncio de su partida sorprendió a muchos, especialmente tras su última carrera en el circuito de Lusail, Qatar, donde su actuación culminó prematuramente después de un toque con Nico Hülkenberg y un posterior choque con Franco Colapinto. Horas después del evento, se hizo oficial la marcha de Ocon para dar paso a Jack Doohan, quien ocupará su lugar en la escudería, más allá de que los rumores ponen al corredor argentino como un pretendiente a esa butaca para 2025.

Ocon había preparado un casco especial para la carrera de Abu Dhabi, diseñado en homenaje al equipo, con la palabra “Gracias” inscrita en la parte trasera. Sin embargo, no podrá utilizarlo debido a su desvinculación.

El casco que iba a utilizar Esteban Ocon en Abu Dhabi

En su mensaje en redes, Ocon expresó: “Me voy de Alpine Renault con grandes recuerdos y el orgullo de haber sido el piloto que ha conseguido los mejores resultados del equipo desde su regreso al deporte, subiendo los dos primeros escalones del podio en Baréin, Hungría y Brasil. También fue un honor participar en el cuarto puesto del campeonato de constructores en 2022. Sé lo mucho que significaron todos esos momentos para todos y sentir esa sensación de logro y alegría junto al equipo es lo que me llevo conmigo”.

El piloto también expresó la espina que dejó este año para él: “La segunda parte de la temporada ha sido especialmente difícil, por varias razones. No me arrepiento de nada, sabiendo que di el 100% en cada sesión, como siempre lo he hecho. A los cientos de hombres y mujeres trabajadores de Enstone y Viry, les pido disculpas por no poder ir a verlos en persona y tener una despedida adecuada”.

Ocon tenía previsto correr por última vez para Alpine en Yas Marina, pero la decisión del equipo cambió estos planes. “Como saben, el plan siempre fue correr por última vez este fin de semana y despedirme personalmente de todos ustedes la semana que viene. Esperaba con ansias ambas cosas. No es así como quería que terminaran las cosas. Dicho esto, el mundo de la F1 es pequeño y estoy seguro de que volveré a ver a muchos de ustedes pronto”, compartió el piloto.

El contexto de su salida ha generado rumores en el paddock sobre las posibles motivaciones detrás de su reemplazo. Informes de Motorsport señalaron que Ocon fue informado de su salida en una reunión con el asesor de Alpine, Flavio Briatore, apenas unas horas antes del inicio del Gran Premio de Qatar.

Con este giro en las butacas, ahora el Gran Premio de Abu Dhabi será una oportunidad para que Alpine evalúe el rendimiento de Doohan frente a Pierre Gasly. Según fuentes, el australiano ya había sido sometido a pruebas rigurosas, incluyendo una carrera privada en Qatar donde el equipo buscaba establecer un ritmo de referencia. La partida de Ocon marca un cambio significativo en Alpine, mientras que el piloto francés se enfoca ahora en su movimiento a Haas, comenzando un nuevo capítulo en su carrera en la Fórmula 1.

El comunicado completo de Esteban Ocon

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los mecánicos e ingenieros de todas las funciones de la pista, Enstone y Viry-Châtillon, que han corrido junto a mí estas últimas cinco temporadas. Hemos compartido mucho juntos y estoy orgulloso de llamar a muchos de ustedes mis amigos.

Me voy de Alpine/Renault con grandes recuerdos y el orgullo de haber sido el piloto que trajo los mejores resultados del equipo desde su regreso a la competición, subiendo a los dos primeros puestos del podio en Barhéin, Hungría y Brasil. También fue un honor participar en el cuarto puesto del Campeonato de Constructores en 2022. Sé lo mucho que significaron todos esos momentos para todos y la sensación de logro y alegría junto al equipo es lo que me llevo conmigo.

No ha sido un año fácil en la pista para el equipo y la segunda parte de la temporada ha sido especialmente difícil. Por varias razones.

No me arrepiento de nada, sabiendo que lo di todo en cada sesión. Como siempre lo he hecho.

A los cientos de hombres y mujeres que trabajan duro en Enstone y Viry, les pido disculpas por no poder ir a verlos en persona y despedirme de ustedes como es debido. Como saben, el plan siempre fue correr una última vez este fin de semana y despedirme personalmente de todos ustedes la semana que viene. Estaba deseando que ambas cosas ocurrieran.

No quería que las cosas terminaran así.

Dicho esto, el mundo de la F1 es pequeño y estoy seguro de que volveré a veros a muchos de ustedes pronto.

También me gustaría desearle todo lo mejor a mi amigo Jack (Doohan), que dará el siguiente gran paso en su carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi de esta semana.