Deportes

“Ser capitán del Manchester United implica afrontar un escrutinio constante”, admitió Bruno Fernandes

En el podcast Rio Ferdinand Presents, el portugués reveló su mirada sobre la responsabilidad máxima en Old Trafford, destacó el peso de la tradición en la institución y expuso los desafíos internos y externos que enfrenta quien asume el mando del plantel

Guardar
El centrocampista portugués considera la
El centrocampista portugués considera la autoexigencia como el motor principal de su crecimiento en el club inglés (YouTube: Rio Ferdinand Presents y Manchester United)

Bruno Fernandes, centrocampista portugués, detalló su método para crecer como referente bajo la lupa y gestionar tanto el entorno digital como los ejemplos históricos del club.

“Ser capitán del Manchester United implica afrontar un escrutinio constante", afirmó durante su entrevista con YouTube – Rio Ferdinand Presents y los canales oficiales del club. Allí analizó los desafíos de liderar a un equipo histórico, las comparaciones habituales con Cristiano Ronaldo y su visión sobre la lealtad en el fútbol.

La autoexigencia como motor y el peso de la historia

“La presión viene de dentro de mí, nadie me exige más que yo mismo”, afirmó Fernandes, destacando su autocrítica y el empeño por superarse. Explicó que su objetivo es aportar lo máximo posible al colectivo, aunque eso le lleve a cometer errores.

Bruno Fernandes expresó la presión
Bruno Fernandes expresó la presión de liderar al Manchester United y compara su rol con el de Cristiano Ronaldo (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

El internacional portugués no evita las comparaciones con Ronaldo, a quien definió como “el máximo goleador de la historia” y expresó su orgullo por compartir selección con él. Recordó también a figuras históricas del club como Ryan Giggs, Paul Scholes y David Beckham: “Estar cerca de ellos impone, pero al mismo tiempo motiva mirar hacia arriba y tratar de alcanzarlos”.

Lealtad y liderazgo: referentes y exigencia

Durante la charla con Rio Ferdinand, el capitán subrayó el valor de la lealtad y la trayectoria de futbolistas como Francesco Totti, Antonio Di Natale y el propio Giggs: “Totti en la Roma, Giggs en el United, Maldini en el Milan… Yo crecí con esos ejemplos”, recalcó en el canal oficial del club.

Sobre el liderazgo, Fernandes definió su papel como una combinación de exigencia y cercanía: “Soy muy exigente con mis compañeros. El día que deje de hacerlo, será porque ya no creo en ellos”. Enfatizó que el sacrificio y la intensidad son condiciones indispensables en el United: “Aquí el sacrificio es obligatorio, la intensidad y la entrega no pueden faltar jamás”.

Bruno Fernandes destacó la importancia
Bruno Fernandes destacó la importancia de figuras históricas como Ryan Giggs y Paul Scholes en el Manchester United (Action Images via Reuters/Craig Brough)

El portugués remarcó que procura tratar a todos por igual, desde los futbolistas hasta el personal fuera del campo: “No veo a nadie por debajo ni por encima de mí, salvo los jefes o el entrenador”, expresó, según los canales oficiales del club.

Crítica digital, familia y respuesta en los momentos difíciles

Respecto al impacto de las redes sociales y la percepción mediática, Fernandes reconoció que la crítica en el ámbito digital suele ser más negativa: “El entorno digital es más negativo porque genera titulares de impacto. En el estadio, en cambio, percibo el apoyo real: la afición sabe cuánto me esfuerzo y lo que deseo ganar aquí”, afirmó.

Le afecta que se cuestione su entrega: “Duele escuchar que no corro o que debería haber dado más. No salgo de ningún partido pensando que podría jugar otro; siempre doy todo. Sin embargo, acepto la crítica de quienes jugaron y entienden el campo, porque trato de aprender de ellos”.

El capitán de los 'Red
El capitán de los 'Red Devils' resalta la lealtad en el fútbol y cita a referentes como Francesco Totti y Paolo Maldini (Action Images via Reuters/Craig Brough)

Su compromiso quedó reflejado en la decisión de continuar en el club pese a recibir ofertas: “El club me pidió que me quedara y yo respondí, porque me dieron la oportunidad y quise devolverle algo al Manchester United”, relató. Aunque reconoció que no ganó tantos títulos como habría deseado, para Fernandes “a veces, lo esencial no es el número de trofeos, sino cómo respondes cuando el club atraviesa momentos difíciles”.

Fernandes recalcó la autoexigencia como motor personal: “La presión la genero yo mismo, nadie me exige más que yo”, insistió. Desde el inicio de su carrera, se propuso superar cada temporada sus propias cifras, lo que le permitió prepararse para la presión externa.

El equilibrio entre elogio y crítica, así como el entorno familiar, resultan claves para el capitán: “Mi esposa me mantiene con los pies en la tierra. Incluso si recibo el premio al mejor jugador, me señala en qué fallé; ese equilibrio me ayuda a mantener la perspectiva”, relató ante los canales del club.

Adaptación táctica, riesgo y convivencia en el vestuario

El mediocampista subraya que el
El mediocampista subraya que el éxito en el campo depende de entender los movimientos decisivos de cada delantero, como Edinson Cavani (REUTERS/Tony Obrien)

En el plano deportivo, Fernandes explicó que adapta su fútbol a las necesidades del equipo y las cualidades de sus compañeros: “Intento averiguar dónde quieren el balón y ponerlo ahí. Con Rashford, por ejemplo, conectaba con sus carreras; con Cavani, tenía claro que su movimiento en el área era letal”.

La importancia de arriesgar tiene un lugar central en su filosofía como mediapunta: “Si dejo de arriesgar, ya no soy yo mismo en el campo. El riesgo es parte de mi esencia y necesario para crear peligro y ayudar a los compañeros”.

Al referirse a su transición a una posición más retrasada, señaló los nuevos retos que enfrenta: “Jugar más atrás me obliga a medir los riesgos, pero sigo buscando el pase hacia adelante. El entrenador quiere que, cuando pueda, me coloque como mediapunta entre líneas y saque provecho a mi capacidad creativa”.

La creatividad ofensiva de Fernandes
La creatividad ofensiva de Fernandes se sustenta en su disposición a arriesgar y generar peligro para sus compañeros (REUTERS/Peter Powell)

Sobre la convivencia en el vestuario, Fernandes observó cambios con la llegada de nuevas generaciones: “Los jóvenes aportan energía y relajan el ambiente. Yo también aprendí a soltarme más, aunque unos minutos antes del partido ya me abstraigo y me centro en el juego”.

Estar presente en los momentos difíciles y ofrecer lo mejor de sí, más allá de los resultados, constituye para el portugués el aporte fundamental que un líder puede dar al club. Sacrificio, intensidad y autoexigencia definen el camino de Bruno Fernandes en el Manchester United.

Temas Relacionados

Bruno FernandesManchester UnitedCristiano RonaldoLiderazgo deportivoFútbol inglésNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

Las imágenes de Pascal Kaiser formalizando su relación con Moritz le dieron pie a una denuncia del dueño de un bar en el que trabajó en 2024

El impensado conflicto que se

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

El delantero anotó un gol en el triunfo 3-1 ante el İstanbulspor y se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia del Galatasaray. Su contrato vence en seis meses y reina la incertidumbre

La trama desconocida del pase

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

Cameron Brink, figura de la WNBA, aceptaría una producción en la prestigiosa revista para ser la segunda jugadora en convertirse en Playmate

Una estrella del básquet confesó

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

Los cuatro partidos de la primera ronda de curling debieron frenarse tras un repentino bajón de energía eléctrica

El corte de luz que

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

Sky Sports ubicó a la escudería francesa en la lucha por los puntos. Pero un reconocido fotógrafo fue lapidario con el piloto argentino

La predicción sobre Alpine que
DEPORTES
La trama desconocida del pase

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

Se hacían pasar por el presidente de Sarmiento para estafar empresas: uno de los delincuentes tenía tobillera electrónica

TELESHOW
Virginia Gallardo reutilizó sus carteles

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa promovió las fortalezas

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria

Estados Unidos calificó de productivas las negociaciones con Ucrania y Rusia y confirmó que seguirán este jueves en Abu Dabi

Canadá advirtió a sus ciudadanos que extremen precauciones ante la crisis de energía, combustible y bienes básicos en Cuba