Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

Boca Juniors recibió una mala noticia en la reactivación de los trabajos semanales pensando en su próximo compromiso en el Torneo Apertura 2026. Exequiel Zeballos, una de las figuras del equipo conducido por Claudio Úbeda, sintió una molestia muscular que lo llevó a abandonar la práctica y someterse a estudios médicos que determinarán si existe una lesión. Según lo informado por ESPN, en las próximas horas habrá novedades respecto a su estado.

El Changuito disputó los 90 minutos en las tres presentaciones del Xeneize en lo que va del campeonato (triunfos de local ante Deportivo Riestra y Newell’s, más la derrota contra Estudiantes en La Plata). Aportó el tanto del descuento ante el Pincha y sumó una asistencia en el 2-0 ante la Lepra para abrir el marcador. Es, sin lugar a dudas, una de las mejores cartas ofensivas del plantel en el último tiempo, por eso su posible lesión le trajo un nuevo dolor de cabeza a un cuerpo técnico que tiene muchas bajas en el ataque.

Hay que recordar que el DT no pudo utilizar a varios futbolistas desde que se inició la actividad oficial. Edinson Cavani arrastra una lumbalgia y recién el próximo fin de semana podría volver a la lista de concentrados, Milton Giménez padece una pubalgia que lo tiene a maltraer y Miguel Merentiel sufrió una distensión en su gemelo derecho. Además, hay que sumar el desgarro abdominal de Lucas Janson, quien había sido titular en el estreno contra Riestra, la ausencia de Carlos Palacios, víctima de una sinovitis de rodilla derecha, y la baja de Alan Velasco, con una distensión ligamentaria en su rodilla izquierda.

Zeballos se hará estudios por una posible lesión y sería baja ante Vélez (Luis ROBAYO / AFP)

Boca visitará este domingo al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, que llega líder e invicto, por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Apertura. La cita comenzará a las 22:15 en el José Amalfitani y el árbitro asignado es Nazareno Arasa.

Las buenas noticias para Úbeda pueden llegar si se confirman las posibles altas de Miguel Merentiel, víctima de una distensión en el gemelo derecho en el amistoso contra Olimpia de Paraguay que le impidió protagonizar los primeros encuentros del torneo, y la de Carlos Palacios, quien entró en la recta final y medirá su nivel de molestia en la rodilla derecha (arrastra hace meses una sinovitis). El otro que pretende sumar minutos cuanto antes es Edinson Cavani, de escasa participación en los últimos tiempos.

En medio de su gran actualidad y esta hipotética lesión, Zeballos recibió una oferta formal por parte del CSKA de Moscú. En los últimos días, arribó un mail al Boca Predio con la propuesta de compra por la totalidad de su pase a cambio de 10 millones de dólares, monto que fue desestimado por la directiva azul y oro. La respuesta de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, cabezas del departamento de fútbol de la institución de la Ribera, es que solo se desprenderán por la cláusula de rescisión, que oscila entre los USD 15 y 20 millones.

En paralelo, hay que mencionar que la directiva de Boca ya hizo un pedido formal a la AFA para utilizar el cupo de reemplazo por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue operado de su tendón de Aquiles derecho y se perderá entre seis y ocho meses. Aunque no trascendieron nombres, este medio pudo saber que irán por un centrodelantero que se sumaría esta semana.

LA LISTA DE LESIONADOS DE BOCA JUNIORS

Exequiel Zeballos: estudios.

Edinson Cavani: lumbalgia.

Milton Giménez: pubalgia.

Carlos Palacios: sinovitis en rodilla derecha.

Miguel Merentiel: distensión grado 1 en sóleo derecho.

Lucas Janson: lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo.

Alan Velasco: distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.