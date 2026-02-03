La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

Zeballos brindó una asistencia en el triunfo de Boca ante Newell's de este domingo (AP Photo/Gustavo Garello)

Boca Juniors rechazó una oferta de USD 10 millones del CSKA Moscú por Exequiel Zeballos, según confirmaron TyC Sports y ESPN Premium.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme comunicó que el delantero solo dejará el club si se ejecuta la cláusula de rescisión fijada en USD 20 millones durante la última renovación en agosto de 2022.

El equipo ruso, que se encuentra en la cuarta posición de la Premier League de Rusia, integra en su plantilla a los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano. Hace un año, ya había intentado quedarse con el extremo, de 23 años. Entonces, la oferta fue de USD 5 millones.

Sin embargo, tanto hace 12 meses como ahora, el monto propuesto está lejos de lo exigido oficialmente por Boca Juniors, lo que frenó cualquier avance en la negociación.

El contrato de Zeballos finaliza el 31 de diciembre de este año. La intención del club es renovar su vínculo y mejorarle el contrato, con larga duración, por cuatro o cinco años. Para eso, en el conjunto auriazul esperan reunirse en los próximos días con Diego Merino, agente del jugador, para avanzar en la propuesta.

Desde su debut en 2020, Zeballos acumula 16 goles y 14 asistencias en 130 partidos oficiales, además de cinco títulos obtenidos.

El atacante surgido de las Divisiones Inferiores y con pasado en las selecciones juveniles atraviesa su mejor momento y se consolidó como una de las figuras bajo el ciclo actual de Claudio Úbeda.

Durante el cierre de 2025, marcó su primer gol en un Superclásico y viene de aportar una asistencia clave frente a Newell’s. Ya en la presente temporada, abrió el marcador contra Estudiantes y mantuvo el protagonismo ofensivo, lo que despertó el interés de diversos clubes europeos.

Declaraciones de Úbeda sobre Zeballos

El propio Úbeda valoró: “Zeballos tiene un potencial exponencial, tiene muchísimas condiciones, aptitudes físicas y técnicas que hacen que sea un gran jugador”.

El entrenador insistió en la relevancia del entorno emocional: “Es un chico que necesita estar contento, y estando contento y a gusto, tiene mejor rendimiento. Está entendiendo las posiciones que tiene que ocupar dependiendo de cómo se posiciona el rival, sea por dentro o por fuera, es una variable súper importante”.

Más allá del caso Zeballos, tras la operación de Rodrigo Battaglia, Boca Juniors dispone de un plazo excepcional de diez días para incorporar refuerzos. A la vez, en las últimas horas, hubo un interés del Elche de España con Lucas Blondel, hoy sin la continuidad deseada por el ex futbolista de Tigre y Atlético de Rafaela.

Boca comenzó el Apertura con una victoria por 1-0 sobre Deportivo Riestra con el gol de Lautaro Di Lollo. Luego llegó la derrota por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata y el triunfo contra Newell’s en La Bombonera. La agenda de Boca Juniors continuará con un apretado calendario. El próximo partido será el domingo 8 de febrero contra Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. El duelo en Liniers dará inicio a las 22:15.

Luego de esto, volverá a jugar en condición de local para recibir a Platense el domingo 15 a partir de las 19:30. Su actividad seguirá con un duelo vital en La Bombonera: recibirá al Racing de Gustavo Costas el viernes 20 de febrero desde las 20.