Deportes

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

Las imágenes de Pascal Kaiser formalizando su relación con Moritz le dieron pie a una denuncia del dueño de un bar en el que trabajó en 2024

Guardar
Un árbitro le propuso matrimonio a su pareja en Alemania

El árbitro alemán Pascal Kaiser protagonizó una propuesta de matrimonio pública durante un partido de la Bundesliga que rápidamente se volvió viral, mientras enfrenta denuncias por presuntos delitos cometidos años atrás. El episodio ocurrió en la previa del encuentro entre el FC Koln y el Wolfsburgo, en el estadio del club de Colonia, donde Kaiser pidió casarse con su pareja Moritz durante la jornada dedicada a la diversidad en el fútbol alemán.

Según informaron medios como Bild y Tagesspiegel, la propuesta tuvo lugar al costado del campo de juego, con micrófono en mano y ante la presencia de los jugadores y el público. Pascal Kaiser, visiblemente emocionado, expresó: “Moritz siempre está ahí para mí. En los buenos momentos y, sobre todo, en los difíciles. Me demuestra un amor que nunca antes había experimentado. Un amor que me sostiene, me fortalece y me hace sentir que estoy justo donde debo estar. Con él, todo se siente bien”, de acuerdo con lo recogido por Bild.

Tras la respuesta afirmativa de Moritz, ambos se abrazaron y besaron, mientras los asistentes al estadio aplaudían y celebraban el momento.

En declaraciones citadas por Tagesspiegel, Kaiser agregó: “No quiero esconderme, quiero ser visible y sincero. Quiero que todos vean que quiero a esta persona. Un hombre, como hombre, en el fútbol”. El gesto fue destacado en redes sociales por el FC Köln, que publicó en su cuenta oficial: “Un momento increíblemente especial antes del partido de ayer en casa. Pascal Kaiser le propuso matrimonio a su pareja de toda la vida justo antes del inicio. La historia detrás de esto es tan hermosa como impresionante”.

La pareja comparte un beso
La pareja comparte un beso apasionado en el césped del estadio alemán (@fckoeln)

Kaiser, de 27 años, se declaró bisexual en 2022 y desde entonces ha recibido apoyo de su círculo íntimo y de seguidores en redes sociales, donde suele compartir imágenes junto a Moritz y mensajes sobre la discriminación en el deporte. La visibilidad de su historia ganó proyección nacional e internacional, sobre todo en el marco del Diversity Matchday, una iniciativa de la Bundesliga para promover el respeto y la tolerancia.

Sin embargo, en medio de la emoción y alegría después de la viralización de la propuesta, surgieron reacciones inesperadas. Según informó Bild, la fiscalía de Colonia busca a Kaiser por presuntos delitos cometidos cuando trabajaba como gerente en el bar Beerpongbar Koln durante el verano europeo de 2024. El propietario del local denunció que Kaiser habría sustraído la recaudación del día, organizado una fiesta privada a costa de la empresa y malversado fondos, con deudas estimadas entre 5.000 y 6.000 euros.

el árbitro de fútbol, sosteniendo
el árbitro de fútbol, sosteniendo un micrófono y sonriendo tras un encuentro de la Bundesliga (@fckoeln)

En declaraciones recogidas por Bild, el dueño del bar afirmó: “Otras víctimas nos han contactado. Es imposible que alguien que causa tanto daño a la gente tenga una plataforma como esta”. De acuerdo con el fiscal jefe de Colonia, Ulrich Bremer, “en otoño de 2024, los responsables de un bar de Colonia presentaron una denuncia penal contra un exempleado por robo y otros cargos. El proceso se suspendió provisionalmente a principios de 2025 debido a la falta de información fiable sobre la residencia real del exempleado o sus estancias prolongadas”. El funcionario añadió: “Actualmente se le busca. Sin embargo, no existe orden de arresto en su contra. Sería desproporcionado dadas las acusaciones”.

El abogado de Kaiser rechazó los señalamientos en declaraciones a Bild: “Las acusaciones contra nuestro cliente en este contexto son infundadas. Nuestro cliente reside en su domicilio oficial en Alemania. Resulta inexplicable que la fiscalía de Colonia supuestamente no pudiera contactarlo”.

El FC Koln, club del que Kaiser es aficionado y que destacó su propuesta de matrimonio en redes, también emitió un comunicado tras conocerse las acusaciones: “Nos sorprendió conocer los recientes informes sobre el pasado de Pascal Kaiser y las acusaciones en su contra. No podemos verificarlas. En cuanto surgieron los rumores, contactamos tanto con Pascal como con las autoridades investigadoras. El propio Pascal niega las acusaciones, y las autoridades investigadoras se negaron a proporcionarnos información debido a la normativa de protección de datos. La evaluación jurídica de las acusaciones contra Pascal Kaiser es responsabilidad de las autoridades competentes”.

La fiscalía de Colonia informó que retomará el proceso en cuanto localice a Kaiser, pero recalcó que las medidas se ajustarán a la naturaleza de los hechos denunciados. Por el momento, el árbitro continúa con su vida pública y presencia en redes sociales, donde cuenta con 47.000 seguidores y mantiene su postura de visibilizar la diversidad y la no discriminación en el fútbol alemán.

Temas Relacionados

deportes-internacionalBundesligaFC KlonWolfsburgoLGTBdeportes-argentina

Últimas Noticias

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

El delantero anotó un gol en el triunfo 3-1 ante el İstanbulspor y se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia del Galatasaray. Su contrato vence en seis meses y reina la incertidumbre

La trama desconocida del pase

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

Cameron Brink, figura de la WNBA, aceptaría una producción en la prestigiosa revista para ser la segunda jugadora en convertirse en Playmate

Una estrella del básquet confesó

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

Los cuatro partidos de la primera ronda de curling debieron frenarse tras un repentino bajón de energía eléctrica

El corte de luz que

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

Sky Sports ubicó a la escudería francesa en la lucha por los puntos. Pero un reconocido fotógrafo fue lapidario con el piloto argentino

La predicción sobre Alpine que

“Ser capitán del Manchester United implica afrontar un escrutinio constante”, admitió Bruno Fernandes

En el podcast Rio Ferdinand Presents, el portugués reveló su mirada sobre la responsabilidad máxima en Old Trafford, destacó el peso de la tradición en la institución y expuso los desafíos internos y externos que enfrenta quien asume el mando del plantel

“Ser capitán del Manchester United
DEPORTES
La trama desconocida del pase

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

“Ser capitán del Manchester United implica afrontar un escrutinio constante”, admitió Bruno Fernandes

TELESHOW
Virginia Gallardo reutilizó sus carteles

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

INFOBAE AMÉRICA

La Eurocámara reanudó la tramitación

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria