Duro análisis de Mario Kempes sobre el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Tiene que ser más corajudo”

Kempes analizó el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid

El ex futbolista Mario Kempes analizó el presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el joven argentino tras su llegada desde River Plate.

En una entrevista concedida al canal de YouTube de Rodrigo Rea, el Matador enfatizó que “no es fácil. No es River, no es Boca, no el Valencia, es el Madrid. Y en el Madrid tenés que ganar hasta en los entrenamientos. Ahí todos los partiditos, esos en broma que hacen dos contra dos, tres contra tres, tenés que ganar en el Madrid. Y todos quieren ganar”.

La referencia de Kempes a la exigencia del entorno merengue marcó el tono de su análisis. Según el campeón del mundo en 1978, la adaptación de Mastantuono dependerá en gran medida de su capacidad para asumir riesgos y demostrar carácter. “Lo que pasa es que él se tiene que animar un poquito más, tiene que ser más corajudo. Está bien, con las figuras que está jugando, se la tienen que dar, pero si a él lo han llevado de River al Real Madrid es porque le han visto formas. Y si esas formas no juegan a su favor, me parece que no va a durar mucho”, afirmó el exdelantero, cuyas declaraciones fueron recogidas por el canal especializado.

En este sentido, Kempes apuntó que el salto de Mastantuono desde el fútbol argentino al club español supone un nivel de competencia inédito para el juvenil. “Se tiene que animar más y hacer lo que hacía en River, pegarle afuera del área, enganchar, encarar. Lamine Yamal, más o menos una cosa así. Mirá que la pierde. No mucho, pero la pierde. Y la sigue pidiendo, y encara, y pega, y juega... Y eso es lo que tiene que hacer Mastantuono. Tiene que sacrificarse veinte veces más que Mbappé o Vini, o yo qué sé, cualquiera, cualquier otro, hasta de Rodrigo, mirá te digo”, remarcó el ex goleador.

El joven de 18 años oriundo de Azul, que fue fuertemente criticado en su última presentación con la camiseta del Merengue, acumula tres tantos y una asistencia en 23 presentaciones en la Casa Blanca.

Para Kempes, la clave para triunfar en el Real Madrid radica en la confianza y el sacrificio, por sobre la cabeza “Pero tiene que demostrar una cancha. No porque tengas la azotea buena la gente te va a querer. Sí, porque verá tu esfuerzo, tu voluntad, ayudar al compañero, pero es que también tenés que ser protagonista. No solamente en algunas cosas, sino en ser vos también, o creerte que podés ser figura, pero sin que se te suba el humo”, expresó.

Franco Mastantuono quedó en el ojo de la tormenta producto de sus últimas actuaciones

Durante la entrevista, Kempes también abordó el presente de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. “Esperanzado, esperanzado porque realmente el juego del equipo argentino sigue siendo muy, muy parecido, se asemeja mucho a lo que hicieron en Qatar, por lo menos los partidos estos que hemos estado viendo de la clasificación. Y uno ve que siguen teniendo hambre, como se dice, siguen queriendo ser protagonistas, porque Argentina siempre es protagonista”, opinó.

Consultado por la posibilidad de recambios en la plantilla dirigida por Lionel Scaloni, Kempes consideró que “no sé si Scaloni llamará a mucha gente que no ha estado, porque son relativamente jóvenes todavía. Pero bueno, siempre hay algún recambio, hay que llevar. No te digo que vaya a cambiar los once jugadores, ni mucho menos, pero alguno sí que incorporará. Y lo que pasa que a lo mejor esa incorporación no se hace sentir tanto como sucedió quizás en el 82. Pero ojalá que no, ojalá para el bien de Argentina, del fútbol argentino y de los muchachos mismos que van a defender la camiseta nuestra, salga todo como ellos quieren y nosotros pensemos”.

Sobre el presente de Lionel Messi, Kempes sostuvo que lo observa “más descansado, más descansado porque realmente, si bien es cierto esta es una liga importante, la MLS tampoco es tan como es en Europa, por ejemplo. Pero bueno, mientras que él sigue entusiasmado y mientras siga dando esos pasos gigantes que está dando acá en Estados Unidos, yo creo que va a ser importante. Es decir, es importante estando dentro o como acompañando, o no sabemos si va a jugar de entrada o lo van a poner un rato. Depende de cómo le reaccione el cuerpo. No nos olvidemos que todavía faltan un par de meses”.

En cuanto a los candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo, el ex delantero mencionó a Francia y España como selecciones que atraviesan un buen momento. “Todos esperamos alguna vez que los africanos den ese golpe de que tiene que todo estamos esperando, pero que nunca llega. Después está Inglaterra, que siempre hablamos de Inglaterra. Este va a ser el mundial de la de Inglaterra, pero nunca llega. Y otra de las selecciones que ha caído, pero creo que se va a levantar en algún momento es Alemania”, precisó.

Al referirse a Brasil, su tradicional adversario, Kempes opinó que “muchas figuras, muchas figuras, pero no sé si le va a alcanzar con tantas figuras. Si bien es cierto, Brasil es como un equipo de Brasil, es Brasil teniendo, pero todavía Ancelotti no ha encontrado el equipo, como se dice”.