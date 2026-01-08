Deportes

La reprimenda del DT de Tottenham al Cuti Romero tras sus fuertes críticas a los dirigentes: “Todavía es un líder joven”

Thomas Frank habló en conferencia de prensa sobre la actitud del defensor argentino luego de la derrota ante Bournemouth

Guardar
Thomas Frank habló acerca de las críticas que realizó el futbolista argentino luego de la derrota ante Bournemouth por la Premier League

La nueva derrota del Tottenham en la Premier League ante Bournemouth (3-2) generó una grieta interna que involucró al capitán del equipo, el argentino Cristian Cuti Romero. El defensor de 27 años realizó un posteo en sus redes sociales en el que apunta contra los directivos de la institución inglesa y esta mañana, el director técnico de los Spurs, Thomas Frank, se refirió al tema en la conferencia de prensa.

El entrenador danés fue abordado por los periodistas en torno a los comentarios vertidos por el Cuti Romero y contestó: “Creo que después de que se convirtiera en capitán ha hecho muchas cosas buenas. Lo dije cuando lo nombré como capitán que aunque es un jugador experimentado y lo ha intentado mucho, todavía es un líder joven“.

En referencia a la actuación del defensor campeón del mundo durante el partido ante Bournemouth, Frank se mostró satisfecho. “Estoy muy contento con su desempeño anoche, creo que fue un verdadero capitán de muchas maneras a lo largo del partido. Hablando en el medio tiempo, cuando íbamos 2-1 abajo de seguir creyendo, seguir haciendo las cosas correctas. Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente", continuó el DT.

Thomas Frank observa al Cuti
Thomas Frank observa al Cuti Romero tras el partido del Tottenham (Reuters)

Por último, el conductor del Tottenham reveló que mantuvo una charla privada con Romero y con Johan Lange, el director deportivo del club. “Tuvimos una buena conversación con Cuti esta mañana, lo cual por supuesto mantenemos internamente", cerró.

Tras el encuentro ante Bournemouth, Cristian Cuti Romero utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su malestar por la situación del equipo y apuntar contra la directiva. “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió el defensor.

En el mismo mensaje, Romero remarcó: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”. El jugador de la selección argentina concluyó: “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”.

El durísimo posteo de Cristian
El durísimo posteo de Cristian Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham

Tottenham se encuentra actualmente en el puesto 14 de la Premier League, con 27 puntos (7 victorias, 6 empates y 8 derrotas) y en la Champions League está consiguiendo la clasificación a los playoffs, con claras chances de meterse entre los mejores ocho equipos cuando restan dos fechas para el cierre de la fase.

El futuro inmediato de los Spurs tendrá como objetivo pasar la tercera ronda de la FA Cup nada menos que ante el Aston Villa el próximo 10 de enero. Luego, el sábado 17 enfrentará como local al West Ham por la fecha 22 de la Premier League. Por la Champions, Tottenham recibirá el 20 de enero al Borussia Dortmund y visitará una semana después al Eintracht Frankfurt de Alemania.

Temas Relacionados

Cuti RomeroTottenhamThomas FrankPremier League

Últimas Noticias

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Santiago Benjamín Galeano marcó un hito en el club Nacional de Paraguay al ser promovido a la Primera División

El temible goleador de 13

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El volante uruguayo sacó un derechazo magnífico en el inicio de la historia de las semifinales de la Supercopa de España

Desde más de 30 metros

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

La judoca medallista olímpica lanzó un posteo respondiendo a los comentarios ofensivos en sus publicaciones

El fuerte mensaje de Paula

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La Federación de Tenis de Kenia se mostró arrepentida de haberle entregado la wildcard a Hajar Abdelkader, luego de su derrota 6-0 y 6-0 ante Lorena Schaedel en el W35 de Nairobi

Dieron a conocer por qué

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

La Academia formalizó la llegada del mediocampista argentino proveniente del Inter de Milán

La presentación oficial de Valentín
DEPORTES
El temible goleador de 13

El temible goleador de 13 años que fue convocado a la pretemporada y se entrena junto a una leyenda: “Cumpliendo un sueño”

Desde más de 30 metros y al minuto de juego: el golazo de Valverde que abrió el marcador para el Real Madrid ante el Atlético

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

TELESHOW
Martín Demichelis y sus hijos

Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

INFOBAE AMÉRICA

El impacto eterno de “Imagine”:

El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro