La reprimenda del DT de Tottenham al Cuti Romero tras sus fuertes críticas a los dirigentes: “Todavía es un líder joven”

Thomas Frank habló acerca de las críticas que realizó el futbolista argentino luego de la derrota ante Bournemouth por la Premier League

La nueva derrota del Tottenham en la Premier League ante Bournemouth (3-2) generó una grieta interna que involucró al capitán del equipo, el argentino Cristian Cuti Romero. El defensor de 27 años realizó un posteo en sus redes sociales en el que apunta contra los directivos de la institución inglesa y esta mañana, el director técnico de los Spurs, Thomas Frank, se refirió al tema en la conferencia de prensa.

El entrenador danés fue abordado por los periodistas en torno a los comentarios vertidos por el Cuti Romero y contestó: “Creo que después de que se convirtiera en capitán ha hecho muchas cosas buenas. Lo dije cuando lo nombré como capitán que aunque es un jugador experimentado y lo ha intentado mucho, todavía es un líder joven“.

En referencia a la actuación del defensor campeón del mundo durante el partido ante Bournemouth, Frank se mostró satisfecho. “Estoy muy contento con su desempeño anoche, creo que fue un verdadero capitán de muchas maneras a lo largo del partido. Hablando en el medio tiempo, cuando íbamos 2-1 abajo de seguir creyendo, seguir haciendo las cosas correctas. Pero también cuando eres un líder joven a veces cometes un error, por supuesto que es bueno mantenerlo internamente", continuó el DT.

Thomas Frank observa al Cuti Romero tras el partido del Tottenham (Reuters)

Por último, el conductor del Tottenham reveló que mantuvo una charla privada con Romero y con Johan Lange, el director deportivo del club. “Tuvimos una buena conversación con Cuti esta mañana, lo cual por supuesto mantenemos internamente", cerró.

Tras el encuentro ante Bournemouth, Cristian Cuti Romero utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar su malestar por la situación del equipo y apuntar contra la directiva. “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club”, escribió el defensor.

En el mismo mensaje, Romero remarcó: “En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”. El jugador de la selección argentina concluyó: “Nos quedaremos aquí, trabajando, permaneciendo juntos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenerse callado, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol. Todos juntos, será más fácil”.

El durísimo posteo de Cristian Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham

Tottenham se encuentra actualmente en el puesto 14 de la Premier League, con 27 puntos (7 victorias, 6 empates y 8 derrotas) y en la Champions League está consiguiendo la clasificación a los playoffs, con claras chances de meterse entre los mejores ocho equipos cuando restan dos fechas para el cierre de la fase.

El futuro inmediato de los Spurs tendrá como objetivo pasar la tercera ronda de la FA Cup nada menos que ante el Aston Villa el próximo 10 de enero. Luego, el sábado 17 enfrentará como local al West Ham por la fecha 22 de la Premier League. Por la Champions, Tottenham recibirá el 20 de enero al Borussia Dortmund y visitará una semana después al Eintracht Frankfurt de Alemania.