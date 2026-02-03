Arranca la Copa Libertadores 2026: la agenda de partidos de las fases previas y cuándo se sorteará la fase de grupos

El choque entre The Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela dará inicio a una nueva edición de la Copa Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

Hoy comienza la edición 2026 de la Copa Libertadores con el inicio de la Primera Fase, una instancia que marca el arranque oficial del certamen más importante de clubes en Sudamérica. El primer partido tendrá lugar en La Paz, donde The Strongest recibirá a Deportivo Táchira a las 21:30 horas en el estadio Hernando Siles, con el arbitraje de Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Este encuentro abre la serie E1 y el ganador avanzará a la siguiente ronda, en busca de un lugar en la fase de grupos.

La primera semana de acción continúa el miércoles con el duelo entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima de Perú, seguido el jueves por el enfrentamiento entre Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. Todos los partidos de este tramo inicial se disputarán a las 21:30 horas, y la próxima semana se jugarán los encuentros de vuelta para definir a los equipos que seguirán en carrera.

En la Fase 1 participan clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, federaciones que buscan dejar su huella en el certamen desde el primer día. Argentina no cuenta con representantes en esta instancia preliminar. Los tres equipos que superen la Fase 1 se sumarán a otros 13 que ya tienen su lugar asegurado en la Fase 2, cuyos partidos se disputarán entre el 17 y el 26 de febrero.

Los duelos previos a la fase de grupos de la Copa Libertadores

La estructura del torneo establece que tras la Fase 2, los ocho ganadores avanzarán a la última etapa previa, la Fase 3, donde se definirán los cuatro equipos que accederán a la fase de grupos. Aquellos clubes que no logren superar la Fase 3 tendrán la oportunidad de disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En la fase de grupos de la Libertadores competirán 32 equipos de los diez países sudamericanos, incluidos los campeones vigentes de la Libertadores y la Sudamericana, junto a los que logren avanzar desde las rondas previas. Así se pone en marcha una nueva edición del máximo torneo continental, con el sueño intacto de la “Gloria Eterna”.

El sorteo de la fase de grupos será el durante el 18 de marzo.

LOS BOMBOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026:

BOMBO 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

BOMBO 2

Libertad (17)

Estutudiantes (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario (32)

BOMBO 3

Junior (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

D. La Guaira (114)

Cusco (142)

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4

LOS 47 EQUIPOS CLASIFICADOS A LA COPA LIBERTADORES 2026

Desde la fase de grupos, Argentina estará representada por Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors. Por Brasil, los equipos confirmados son Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.

Otros clubes ya clasificados incluyen a Always Ready y Bolívar por Bolivia; Coquimbo Unido y Universidad Católica por Chile; Independiente Santa Fe y Junior por Colombia; Independiente del Valle y Liga de Quito por Ecuador; Cerro Porteño y Libertad por Paraguay; Universitario y Cusco por Perú; Nacional y Peñarol por Uruguay; y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

Por su parte, la Fase Previa contará con la participación de Argentinos, The Strongest, Nacional de Potosí, O’Higgins, Huachipato, Botafogo, Bahía, Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Sporting Cristal, Alianza Lima, Deportivo Táchira y Carabobo.

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA COPA LIBERTADORES 2026

Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero

Fase 1 (vuelta): semana siguiente

Fase 2: del 17 al 26 de febrero (acá debuta Argentinos Juniors)

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de grupos : semana del 18 de marzo

Fase de grupos:

Fecha 1: 7 de abril

Fecha 2: 14–16 de abril

Fecha 3: 28–30 de abril

Fecha 4: 5–7 de mayo

Fecha 5: 19–21 de mayo

Fecha 6: 26–28 de mayo

Sorteo de octavos : semana del 6 de junio

Octavos: 11–20 de agosto

Cuartos: 8–17 de septiembre

Semifinales: 14–22 de octubre

FINAL: 28 DE NOVIEMBRE