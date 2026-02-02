Deportes

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El Xeneize cumplió ante Newell’s como local, mientras que el Millonario se trajo un punto importante de su visita a Central

Guardar

Este domingo continuó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol con tres encuentros que dejaron diferentes aristas y movieron las posiciones de ambas zonas del campeonato en una etapa embrionaria del certamen, en la que todavía varios equipos buscan acomodarse para evitar complicar sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final entre los mejores ocho puestos de cada grupo.

Boca Juniors fue el único que cantó victoria en la jornada porque el equipo de Claudio Úbeda venció 2-0 a un pálido Newell’s en la Bombonera y se repuso al traspié más reciente ante Estudiantes en La Plata. El Xeneize registró los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes en un encuentro marcado por los estrenos de Santiago Ascacíbar, quien jugó los 90 minutos, y Ángel Romero. Vale destacar que el atacante paraguayo generó el penal convertido por Paredes en la segunda mitad.

Mientras tanto, River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en un entretenido encuentro disputado en el Gigante de Arroyito. Ambos se repartieron un tiempo porque el Millonario hizo figura a Jeremías Ledesma en el primer tiempo con diferentes remates desde lejos, mientras que el Canalla de Ángel Di María (fue titular) dominó el complemento y le generó mucho trabajo a un firme Santiago Beltrán, que demuestra que el puesto de arquero está en buenas manos a la espera de la recuperación de Franco Armani de una lesión.

En el primer turno de la jornada, Barracas Central igualó 1-1 con Deportivo Riestra en el Estadio Claudio Fabián Tapia con un polémico final, ya que al Malevo le anularon el 2-0 en la segunda parte y le habían cobrado un penal sobre el cierre, pero el árbitro Bruno Amiconi anuló esa decisión a instancias del VAR para cobrar penal en favor del Guapo. Así llegó el empate convertido por Rodrigo Insuúa.

La fecha inició este sábado con cuatro compromisos. En el primer turno, San Lorenzo se hizo fuerte en el Bajo Flores para imponerse 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Más tarde, Independiente y Vélez empataron 1-1 en Avellaneda con la particularidad de que Jano Gordon hizo un gol para el Fortín y otro tanto en contra en un minuto. Por último, Platense venció 2-1 a Talleres en Córdoba y Huracán rescató un punto en Tucumán ante Atlético (1-1).

Todavía quedan por disputarse ocho encuentros de esta tercera fecha, que se completará el martes. Se destacan la visita de Racing a Victoria para enfrentarse este lunes desde las 19:45 al Tigre de Diego Dabove y la presentación de Argentinos Juniors en La Paternal a partir de las 22 ante Belgrano. Además, vuelve a jugar el campeón del fútbol argentino: Estudiantes va el martes al Estadio Florencio Sola para medirse con Banfield desde las 19.

TODOS LOS GOLES DE LA TERCERA FECHA

Sábado 31 de enero

San Lorenzo 1 – 0 Central Córdoba (Zona A)

Independiente 1 – Vélez 1 (Zona A)

Talleres 1 – Platense 2 (Zona A)

Atlético Tucumán 1 – Huracán 1 (Zona B)

Domingo 1 de febrero

Barracas Central 1 – Deportivo Riestra 1 (Interzonal)

Boca Juniors 2 – Newell’s 0 (Zona A)

Rosario Central 0 – River 0 (Zona B)

ASÍ CONTINÚA LA TERCERA FECHA

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Temas Relacionados

River PlateBoca JuniorsRosario CentralNewellsTorneo AperturaLiga ProfesionalBarracas CentralDeportivo RiestraRacingSan LorenzoIndependientedeportes-argentina

Últimas Noticias

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Sofía Montenegro se ganó el contrato en la máxima empresa de MMA tras una pelea brutal y ahora tendrá su esperado debut ante Ernesta Kareckaite: “Me encantaría ser recordada como una mujer argentina que llegó y destacó”

La historia de la nueva

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Hay muchos jóvenes que se apuntan en el camino de los próximos años en la Albiceleste. Este semestre será clave para varios con el objetivo de meterse en el Mundial

Las 18 promesas Sub 23

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

El entrenador ofreció una reflexión optimista sobre la evolución de su equipo, que suma siete puntos en el Torneo Apertura. También habló de la vuelta de Paulo Díaz y del buen rendimiento del arquero Beltrán

El análisis de Gallardo tras

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

El velocista, ocho veces campeón olímpico y referente del atletismo, disfruta del retiro, aunque un desafío lo seduce

Usain Bolt sorprendió al revelar

River Plate y Rosario Central empataron 0-0 por la tercera fecha del Torneo Apertura

El Millonario y el Canalla de Ángel Di María repartieron puntos en el Gigante de Arroyito. A la visita le anularon un gol de Sebastián Driussi por fuera de juego a los 40 minutos

River Plate y Rosario Central
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

River Plate y Rosario Central empataron 0-0 por la tercera fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Courtney Love: confesiones, recuerdos de

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge

Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

La batalla -para nada silenciosa- que se libró durante la guerra de Vietnam en EE.UU.

La belleza de la semana: “Visitantes”, de Bill Braun

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura