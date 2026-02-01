Deportes

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentarán en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

En un duelo interzonal, el Guapo y el Malevo levantarán el telón desde las 17.00

A la espera de los platos fuertes del domingo que será los cruces de Boca Juniors ante Newell’s (19.15) y de Rosario Central frente a River Plate (21.30), en primer turno Barracas Central y Riestra se enfrentarán a las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que será interzonal contará con transmisión de TNT Sports y será arbitrado por Héctor Paletta.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua obtuvo un empate sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata en la jornada anterior. Tanto Barracas Central como Riestra buscan su primera victoria en el torneo: el Guapo acumula solo un punto tras dos rondas, mientras que el Malevo aún no ha sumado.

Riestra perdió 0-1 contra Boca en la Bombonera y cayó en su segundo compromiso de local ante Defensa y Justicia, por lo que aspira a subir posiciones con un triunfo frente a Barracas Central. En el debut, Barracas Central fue derrotado 1-0 por River en su cancha tras un cabezazo de Gonzalo Montiel.

Ambos equipos están necesitados de sumar. Riestra no tiene unidades y es último en la Zona A. Mientras que Barracas tiene solo un punto y marcha 13º sobre 15 equipos en la Zona B.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Hora: 17:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Claudio Tapia

