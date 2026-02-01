Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El duelo entre Independiente y Vélez en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 quedó marcado por una jugada poco habitual en el fútbol argentino. Jano Gordon, lateral derecho del equipo de Liniers, vivió una tarde de contrastes en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini: en apenas 60 segundos, experimentó la gloria y el desconcierto.

En el minuto 31, Gordon sorprendió a la defensa local y definió con precisión, abrió el marcador para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. El tanto parecía encaminar a Vélez hacia el dominio del partido, ante un Independiente que llegaba con la necesidad de conseguir su primer triunfo bajo el mando de Gustavo Quinteros.

No obstante, un minuto después la reacción del público fue de asombro total cuando en un intento de despeje de Gordon terminó con la pelota en el fondo de su propio arco. La acción derivó en una revisión en el VAR por posible offside (de Gabriel Ávalos, quien no participó) pero el árbitro convalidó el gol. El empate llegó de manera inesperada para el “Rey de Copas”, que no había generado una acción clara para igualar el marcador.

La escena dejó perplejos a futbolistas y cuerpos técnicos. Para Independiente, la igualdad trajo alivio inmediato. Los dirigidos por Quinteros aprovecharon la fortuna para seguir en carrera por su primera victoria en el torneo, aunque el desarrollo del encuentro se mantuvo parejo y con escasas oportunidades netas.

La campaña de Vélez en el Torneo Apertura 2026 comenzó con paso firme. El equipo de Liniers sumó su primer triunfo al superar a Instituto por la mínima y en la segunda fecha volvió a festejar, tras imponerse 2-1 ante Talleres. En contraste, Independiente atraviesa un inicio más cauteloso. El equipo de Avellaneda acumuló dos empates consecutivos en el arranque del campeonato.

En el caso de Gordon, este episodio se suma a una trayectoria en ascenso dentro del club de Liniers. El lateral, surgido en las divisiones juveniles de Vélez, renovó su contrato hasta fines de 2028. En 2022, fue el encargado de levantar la copa de campeón con la Quinta División y desde entonces cimentó su lugar como referente de las categorías inferiores.

Su debut en Reserva llegó ese mismo año y, desde entonces, no dejó de sumar títulos, tanto en formativas como ahora con el primer equipo. Incluso fue protagonista en la Supercopa Argentina 2024. La imagen de Gordon con el trofeo en alto refleja el carácter que lo distingue, más allá de episodios desafortunados como el vivido frente a Independiente.