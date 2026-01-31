Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

La fecha 3 del Torneo Apertura contará con cuatro partidos durante el sábado

El Torneo Apertura 2026 ya encendió los motores y la tercera jornada iniciará con cuatro partidos durante el sábado. San Lorenzo y Central Córdoba (SdE) abrirán la fecha a las 17:30. Más tarde, Independiente recibirá a Vélez en Avellaneda. El día bajará el telón con dos enfrentamientos que empezarán a las 22: Talleres recibirá a Platense en Córdoba y Atlético Tucumán hará lo propio con Huracán.

San Lorenzo vs. Central Córdoba

San Lorenzo recibe a Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro

En un duelo correspondiente a la zona A, San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago del Estero abren la fecha 3 del Torneo Apertura en el Nuevo Gasómetro desde las 17:30. Fernando Echenique será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Con los refuerzos a disposición -seis en total- y la flamante incorporación de Luciano Vietto, el Ciclón dirigido por Damián Ayude inició el año con altibajos. A pesar de que cayó en su casa contra Lanús por 3-2, logró redimirse al vencer por la mínima a Gimnasia de Mendoza gracias al tanto de Diego Herazo.

Del otro lado, Lucas Pusineri empezó su gestión en el banco del Ferroviario de forma adversa. Cayó 1-0 en la primera fecha en Santiago del Estero contra Gimnasia de Mendoza y empató 0-0 contra Atlético de Tucumán de visitante.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: José Carreras

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium

Talleres vs. Platense

Talleres chocará contra Platense en Córdoba

Uno de los duelos -correspondiente a la zona A- más prometedores de la fecha tiene como protagonistas a Talleres y Platense. La T recibirá al Calamar en el Estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 22:00 con el arbitraje de Andrés Gariano y la televisación de TNT Sports.

El elenco de Carlos Tevez arrancó el año con una victoria por 2-1 frente a Newell’s en Córdoba. Uno de los goles fue obra de Ronaldo Martínez, una de las contrataciones que llegó desde Platense. Sin embargo, la T no pudo mantener la racha y cayó 2-1 en su visita a Liniers contra Vélez.

Por su parte, el Calamar de Walter Zunino se mantiene invicto. Después de igualar sin goles contra Unión en Santa Fe, Platense pisó fuerte en Vicente López al imponerse por 2-1 sobre Instituto. En las últimas horas, sumó a Víctor Cuesta como flamante refuerzo.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Martín Río o Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Depietri o Luis Miguel Angulo y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Sebastián Habib

Hora: 22.00

TV: TNT Sports

Atlético Tucumán vs. Huracán

Atlético Tucumán y Huracán buscan su primera victoria en el Torneo Apertura

Uno de los duelos que bajará el telón de la jornada sabatina será por el Grupo B: Atlético Tucumán chocará contra Huracán a partir de las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro. Felipe Viola será el árbitro principal y ESPN Premium televisará el encuentro.

El inicio del Decano no fue el mejor. Perdió en su estreno por 2-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza y empató 0-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local.

No obstante, el panorama del Globo es similar. El regreso de Diego Martínez al mando de Huracán estuvo marcado por el empate 1-1 contra Banfield y la derrota por 2-1 frente a Independiente Rivadavia en Parque Patricios.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: DT: Hugo Colace.

Huracán: DT: Diego Martínez.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Juan Pablo Loustau

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA