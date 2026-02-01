Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 que jugarán Boca Juniors y Newell’s .

El duelo, que comenzará a las 19.15, se disputará en La Bombonera y contará con el arbitraje de Darío Herrera. Se podrá seguir en la TV por el canal ESPN Premium.

Últimas noticias

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que habría conducido alcoholizado. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años

El cruce entre Djokovic y Rafael Nadal en la final del Australian Open: del gesto en medio del partido al emotivo discurso La leyenda del tenis español se convirtió en uno de los protagonistas tras presenciar el duelo desde la grada

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga” El pívot remarca en una entrevista exclusiva con SLAM Magazine su ambición personal y el objetivo colectivo en una campaña que marca su transformación dentro de la NBA

La desopilante reacción de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron por la final del Australian Open entre Alcaraz y Djokovic El DT de Vélez se sorprendió por una pregunta en la previa a la definición entre el español y el serbio en el primer Grand Slam del año