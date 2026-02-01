Deportes

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de perder ante Estudiantes de La Plata y podría contar con el estreno de Santiago Ascacibar. Transmite ESPN Premium desde las 19.15

16:11 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez

16:08 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Newell’s:

El duelo, que comenzará a las 19.15, se disputará en La Bombonera y contará con el arbitraje de Darío Herrera. Se podrá seguir en la TV por el canal ESPN Premium.

16:06 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 que jugarán Boca Juniors y Newell’s.

Lautaro Di Lollo, figura en el triunfo ante Riestra en la primera fecha (FOTOBAIRES)

