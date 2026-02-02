El presidente de la FIFA se refirió a la chance de que los equipos de Rusia y Bielorrusia puedan regresar a la competencia internacional

Gianni Infantino habló sobre el veto a Rusia y Bielorrusia (REUTERS/Cesar Olmedo)

La posibilidad de que Rusia y Bielorrusia retomen su participación en el fútbol internacional fue planteada en una entrevista por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. A casi cuatro años del veto a dichas selecciones y a sus clubes el tema volvió a estar en agenda.

El máximo dirigente del fútbol, en diálogo con Sky News, aseguró que “no deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio”.

El italiano agregó que “que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores. Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil”.

La sanción conjunta de FIFA y UEFA se produjo cuatro días después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el 28 de febrero de 2022. Esto impidió que Rusia pueda disputar el partido de repesca contra Polonia para intentar clasificarse al Mundial de Qatar 2022.

Desde entonces, selecciones nacionales y clubes de Rusia y Bielorrusia permanecen fuera de torneos clasificatorios y finales de carácter continental y mundial, así como de todas las competencias internacionales bajo el amparo de estos organismos. Tal medida responde al marco de presión adoptado por la comunidad deportiva internacional contra ambos países por la situación geopolítica en Europa oriental.

Rusia jugó su último Mundial en 2018, cuando fue anfitrión (AFP PHOTO / Alexander NEMENOV)

En aquel momento la FIFA determinó el mencionado veto y explicó en un comunicado que “tras las decisiones adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA encaminadas a la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta suspender a todos los equipos rusos, tanto a sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”.

“Dichas decisiones han sido adoptadas hoy por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, los máximos órganos decisorios de ambas instituciones en cuestiones de carácter urgente”, agregó el parte de prensa.

“El mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Ambos presidentes confían en que la situación en Ucrania mejore cuanto antes para que el fútbol pueda volver a ser un elemento de unidad y de paz para el mundo”, concluyó.

En 1992, una medida similar se tomó cuando la FIFA expulsó a Yugoslavia de la fase clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos 1994, en consecuencia de sanciones de las Naciones Unidas (ONU) contra Serbia y Montenegro por el conflicto de los Balcanes. Esa sanción ya había dejado previamente a Yugoslavia fuera de la Eurocopa de 1992, permitiendo la participación de Dinamarca, que finalmente ganó el torneo.

En tanto que la decisión de la FIFA y la UEFA en 2022 se produjo tras la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) a federaciones y organizadores de eventos deportivos para que no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos.