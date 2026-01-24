“Extraordinario”: el golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia ante Racing

En el inicio del Torneo Apertura 2026, Nicolás Barros Schelotto desató la euforia de los hinchas de Gimnasia de La Plata en el Bosque al convertirle un golazo olímpico a Racing. El hijo de Guillermo tuvo su estreno en las redes en la primera jornada del certamen local, en el cual está vistiendo por primera vez el dorsal 10. El joven volante, con Ignacio Miramón y Nacho Fernández como las incorporaciones más importantes del mercado del Lobo, se asentó como una de las figuras del equipo dirigido por Fernando Zaniratto.

El choque contra la Academia de Avellaneda en el Estadio Juan Carmelo Zerillo comenzó con un desarrollo considerablemente parejo. Sin embargo, después de que el arquero Facundo Cambeses desviara un disparo sobre su palo izquierdo, Nicolás Barros Schelotto se hizo cargo de ejecutar el tiro de esquina a los 10 minutos.

Con su zurda, el volante de 19 años ejecutó el córner con tal efecto y potencia que la pelota ingresó directamente al ángulo superior izquierdo del arco de Racing, sin que el arquero Cambeses pudiera hacer nada para evitar el gol. “El hijo pródigo está en La Plata. Sensacional, extraordinario, fenomenal”, describió el relator de ESPN ante el tanto de Nicolás. De esta manera, el hijo de Guillermo Barros Schelotto, figura histórica del club junto a su hermano Gustavo, y nieto de Hugo Barros Schelotto, quien presidió la institución en 1983, logró su primer tanto en la Primera División de Gimnasia con una jugada memorable desde la esquina.

Nicolás Barros Schelotto festeja el golazo olímpico que metió para Gimnasia frente a Racing (Fotobaires)

En su corta trayectoria en el plantel profesional de Gimnasia, Nico Barros Schelotto se asentó en la Primera División en el segundo semestre del 2025. A base de buenas actuaciones, en las que mostró despliegue y una dinámica decisiva en el centro del campo, se ganó un puesto de titular tras el arribo de Zaniratto al banco de suplentes del Lobo. El enfrentamiento contra el Racing de Gustavo Costas es la octava actuación oficial del volante.

En reiteradas declaraciones tras los partidos, el zurdo reconoció que aún tiene “margen para la mejora” y subrayó la importancia de sumar llegada al área y gol, objetivo que comienza a cumplir con esta conquista. Además, como suele ocurrir cuando la agenda profesional lo permite, Guillermo estuvo presente en las tribunas del Bosque para mirar cómo juega su hijo. El año pasado sucedió algo atípico en el fútbol, ya que padre (y tío) e hijo se enfrentaron en el encuentro entre Gimnasia y Vélez por el Torneo Clausura.

El cuerpo técnico comandado por Fernando Zaniratto dejó en claro a lo largo de la pretemporada del Lobo que el objetivo de la institución era lograr un plantel más competitivo para el torneo de 2026. En este contexto, la competencia interna aumentó con la llegada de Nacho Fernández (libre tras su paso por River Plate) y Miramón (de último paso por Boca Juniors), quienes aportan experiencia y calidad técnica a una línea de volantes que se perfila como una de las fortalezas del Lobo para la nueva temporada.

En un encuentro entre Gimnasia y Vélez se enfrentaron padre e hijo (FotoBaires)

Para suplantar las salidas de peso de futbolistas como Gastón Suso, Alejandro Piedrahita, Nicolás Garayalde, Luis Ingolotti, Juan Pintado, Bautista Merlini, entre otros, Gimnasia concretó varias llegadas para reforzar el plantel: Renzo Giampaoli (préstamo desde Boca), Agustín Auzmendi (cesión desde Godoy Cruz) y Gonzalo Errecalde (llegó desde Chacarita).

Luego de su estreno contra Racing en condición de local, Gimnasia tendrá otra dura parada en su próximo partido por el Torneo Apertura: visitará a River Plate, que viene de vencer 1-0 a Barracas Central, en el Estadio Monumental el próximo miércoles 28 de enero a partir de las 20:00. Posteriormente, la agenda del Lobo marca que volverá a jugar en el Bosque contra Aldosivi de Mar del Plata el lunes 2 de febrero desde las 17:30.