Deportes

“Extraordinario”: el golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia ante Racing

Nicolás, que se asentó como uno de los pilares del Lobo y tomó el dorsal 10, le convirtió un fantástico tanto desde el córner a la Academia

Guardar

En el inicio del Torneo Apertura 2026, Nicolás Barros Schelotto desató la euforia de los hinchas de Gimnasia de La Plata en el Bosque al convertirle un golazo olímpico a Racing. El hijo de Guillermo tuvo su estreno en las redes en la primera jornada del certamen local, en el cual está vistiendo por primera vez el dorsal 10. El joven volante, con Ignacio Miramón y Nacho Fernández como las incorporaciones más importantes del mercado del Lobo, se asentó como una de las figuras del equipo dirigido por Fernando Zaniratto.

El choque contra la Academia de Avellaneda en el Estadio Juan Carmelo Zerillo comenzó con un desarrollo considerablemente parejo. Sin embargo, después de que el arquero Facundo Cambeses desviara un disparo sobre su palo izquierdo, Nicolás Barros Schelotto se hizo cargo de ejecutar el tiro de esquina a los 10 minutos.

Con su zurda, el volante de 19 años ejecutó el córner con tal efecto y potencia que la pelota ingresó directamente al ángulo superior izquierdo del arco de Racing, sin que el arquero Cambeses pudiera hacer nada para evitar el gol. “El hijo pródigo está en La Plata. Sensacional, extraordinario, fenomenal”, describió el relator de ESPN ante el tanto de Nicolás. De esta manera, el hijo de Guillermo Barros Schelotto, figura histórica del club junto a su hermano Gustavo, y nieto de Hugo Barros Schelotto, quien presidió la institución en 1983, logró su primer tanto en la Primera División de Gimnasia con una jugada memorable desde la esquina.

Nicolás Barros Schelotto festeja el
Nicolás Barros Schelotto festeja el golazo olímpico que metió para Gimnasia frente a Racing (Fotobaires)

En su corta trayectoria en el plantel profesional de Gimnasia, Nico Barros Schelotto se asentó en la Primera División en el segundo semestre del 2025. A base de buenas actuaciones, en las que mostró despliegue y una dinámica decisiva en el centro del campo, se ganó un puesto de titular tras el arribo de Zaniratto al banco de suplentes del Lobo. El enfrentamiento contra el Racing de Gustavo Costas es la octava actuación oficial del volante.

En reiteradas declaraciones tras los partidos, el zurdo reconoció que aún tiene “margen para la mejora” y subrayó la importancia de sumar llegada al área y gol, objetivo que comienza a cumplir con esta conquista. Además, como suele ocurrir cuando la agenda profesional lo permite, Guillermo estuvo presente en las tribunas del Bosque para mirar cómo juega su hijo. El año pasado sucedió algo atípico en el fútbol, ya que padre (y tío) e hijo se enfrentaron en el encuentro entre Gimnasia y Vélez por el Torneo Clausura.

El cuerpo técnico comandado por Fernando Zaniratto dejó en claro a lo largo de la pretemporada del Lobo que el objetivo de la institución era lograr un plantel más competitivo para el torneo de 2026. En este contexto, la competencia interna aumentó con la llegada de Nacho Fernández (libre tras su paso por River Plate) y Miramón (de último paso por Boca Juniors), quienes aportan experiencia y calidad técnica a una línea de volantes que se perfila como una de las fortalezas del Lobo para la nueva temporada.

En un encuentro entre Gimnasia
En un encuentro entre Gimnasia y Vélez se enfrentaron padre e hijo (FotoBaires)

Para suplantar las salidas de peso de futbolistas como Gastón Suso, Alejandro Piedrahita, Nicolás Garayalde, Luis Ingolotti, Juan Pintado, Bautista Merlini, entre otros, Gimnasia concretó varias llegadas para reforzar el plantel: Renzo Giampaoli (préstamo desde Boca), Agustín Auzmendi (cesión desde Godoy Cruz) y Gonzalo Errecalde (llegó desde Chacarita).

Luego de su estreno contra Racing en condición de local, Gimnasia tendrá otra dura parada en su próximo partido por el Torneo Apertura: visitará a River Plate, que viene de vencer 1-0 a Barracas Central, en el Estadio Monumental el próximo miércoles 28 de enero a partir de las 20:00. Posteriormente, la agenda del Lobo marca que volverá a jugar en el Bosque contra Aldosivi de Mar del Plata el lunes 2 de febrero desde las 17:30.

Temas Relacionados

GimnasiaNicolás Barros SchelottoRacingGuillermo Barros SchelottoGustavo Barros SchelottoTorneo Apertura

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi pierde 3-0 con Alianza Lima en el primer amistoso del año

Paolo Guerrero anotó los dos tantos para los Aliancistas en la Noche Blanquiazul, evento organizado por el elenco peruano en el comienzo de cada temporada. La Pulga salió reemplazada a los 62 minutos

El Inter Miami de Messi

Racing pierde con Gimnasia en La Plata en su estreno en el Torneo Apertura

El Lobo, con Nacho Fernández, recibe a la Academia, que tiene en cancha a Carboni y Miljevich. Luego, a partir de las 22, Rosario Central jugará contra Belgrano

Racing pierde con Gimnasia en

11 frases de Gallardo tras la victoria de River ante Barracas: del funcionamiento de los refuerzos al ofrecimiento de Villa

El Millonario empezó el año 2026 con un triunfo por 1-0 sobre el Guapo en condición de visitante por la primera fecha del Torneo Apertura

11 frases de Gallardo tras

Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

El argentino jugó 73 minutos y se mostró solidario en defensa para contribuir a la victoria del Merengue

Con otra buena actuación de

Estallaron los memes tras la polémica por el penal en River Plate-Barracas Central

El duelo del Millonario en la cancha del Guapo generó mucha repercusión por las controversiales decisiones del árbitro Nicolás Ramírez

Estallaron los memes tras la
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi pierde 3-0 con Alianza Lima en el primer amistoso del año

Racing pierde con Gimnasia en La Plata en su estreno en el Torneo Apertura

11 frases de Gallardo tras la victoria de River ante Barracas: del funcionamiento de los refuerzos al ofrecimiento de Villa

Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

Estallaron los memes tras la polémica por el penal en River Plate-Barracas Central

TELESHOW
Griselda Siciliani volvió a postear

Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron una tumba en Turquía

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés