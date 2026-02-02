Deportes

El inesperado guiño del Liverpool a una canción de Los Redondos: “Un poco de amor francés”

Un doblete decisivo de Hugo Ekitike rompió la mala racha del conjunto inglés en la Premier League y encendió la celebración en las tribunas de Anfield

Guardar
La alusión al hit de
La alusión al hit de Los Redondos

En la fría noche de Anfield, Liverpool encontró más que una victoria: descubrió una conexión inesperada entre el fútbol inglés y la nostalgia de los 90’ argentinos. Hugo Ekitike, ese delantero francés que sin duda no teme al gol, se mueve con una naturalidad singular entre los defensores, como si la presión de la Premier League no pesara sobre sus hombros. Revirtió una situación compleja gracias a un doblete cuando resultado era adverso para su equipo, lo que desató una marea de emociones en las tribunas y, curiosamente, también en las redes sociales.

El festejo de Ekitike frente a la tribuna de los Reds, con una mano en la oreja, no sólo selló la remontada ante Newcastle (4-1), sino que inspiró un gesto poético por parte del club: la cuenta oficial de Liverpool en Instagram acompañó la imagen del goleador con el nombre de la mítica canción “Un poco de amor francés, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El guiño que decidió compartir el conjunto inglés representa un clásico del rock argentino que cruzó océanos y décadas, que aún provoca respuestas de asombro en los hinchas argentinos e hizo resurgir las reacciones de los fanáticos de la emblemática banda.

Liverpool triunfó 4-1 ante Newcastle
Liverpool triunfó 4-1 ante Newcastle United con un doblete de Ekitike y goles de Florian Wirtz y Ibrahima Konaté (REUTERS/Phil Noble)

La racha adversa parecía un peso imposible de levantar para Liverpool. Durante cinco partidos consecutivos, se desvanecía la oportunidad de recuperar la victoria y la última caída, un 3-2 en campo de Bournemouth, había dejado cicatrices en el ánimo del equipo. En ese contexto, la figura de Hugo Ekitike, ahora con su cabellera rubia y apenas 23 años, parece no perder su magia, emergió como el protagonista capaz de torcer la historia. Su actuación no solo devolvió la sonrisa al público aficionado, sino que le permitió al club celebrar su primer triunfo en la Premier League en todo este último mes.

Junto al talento del alemán Florian Wirtz y el regreso de Ibrahima Konaté, quien se reincorporó tras una dolorosa ausencia por el fallecimiento de su padre, la goleada frente a Newcastle se convirtió en un desahogo. Este resultado alivió la situación de Liverpool y renovó las esperanzas en la lucha por los puestos de Champions.

El delantero francés compartió equipo
El delantero francés compartió equipo con Lionel Messi en el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

En los días dorados del París Saint-Germain, mientras Lionel Messi deslumbraba junto a figuras como Kylian Mbappé, Neymar y Ángel Di María, un joven Hugo Ekitike intentaba abrirse paso entre gigantes. Su nombre apenas sobresalía entre tanta grandeza, y la falta de minutos lo llevó a buscar nuevos horizontes en Eintracht Frankfurt.

Fue en Alemania donde el delantero desplegó su verdadero potencial. Allí, su carisma y su instinto goleador comenzaron a llamar la atención de todo el continente. Liverpool no dudó en apostar fuerte por él y desembolsó una cifra millonaria a mediados del año pasado para sumarlo al plantel.

Los registros de Ekitike esta temporada no dejan lugar a dudas: convirtió 15 goles en 32 partidos en todas las competencias, ubicándose como el cuarto máximo artillero de la Premier League, sólo por detrás de nombres como Erling Haaland. A pesar de su estilo despreocupado y su seguridad en el campo, sus números lo muestran como un delantero fuera de serie. Incluso tiempo atrás los medios revelaron que Lionel Messi llegó a apodarlo la “Barra de Hierro”, una referencia a su capacidad para resistir y su físico sobresaliente.

“¡Vamos los Red(o)!“, fue la leyenda que acompañó el posteo del Liverpool, lo que disparó los comentarios de los aficionados albicelestes. “Que el CM diga si es argentino”, fue una de las bromas que surgieron. “(Alexis) Mac Allister maneja la cuenta”, fue otra de las ocurrencias que se hicieron virales.

Temas Relacionados

LiverpoolHugo EkitikéPremier LeagueDeportes-Argentina

Últimas Noticias

El presidente de la FIFA se refirió a la chance de que los equipos de Rusia y Bielorrusia puedan regresar a la competencia internacional

Gianni Infantino habló sobre la suspensión de los seleccionados y clubes de dichos países tras la invasión a Ucrania

El presidente de la FIFA

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

La actividad inicia con el Lobo recibiendo al Tiburón en La Plata. Luego, Defensa y Justicia chocará con Estudiantes. El día se cerrará con Argentinos-Belgrano y Unión-Gimnasia (M)

Gimnasia y Aldosivi abren la

Video: así fue el accidente en el que murió el histórico médico de los Pumas

Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que tenía 1,38 g/l de alcohol en sangre. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años y su pérdida generó un inmenso dolor en el rugby argentino

Video: así fue el accidente

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

Pese a la gran rivalidad futbolística, los fanáticos de ambos clubes disfrutaron de la previa tomando cerveza en las calles y observaron el partido mezclados en el San Mamés

El fenómeno del clásico vasco

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

La secuencia quedó registrada en video. El Xeneize sumó su segundo triunfo en el Torneo Apertura

El peculiar pedido de Leandro
DEPORTES
Gimnasia y Aldosivi abren la

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura

Video: así fue el accidente en el que murió el histórico médico de los Pumas

El fenómeno del clásico vasco entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad, donde los hinchas conviven en paz: “Somos todos hermanos”

El peculiar pedido de Leandro Paredes a Ayrton Costa antes del penal que definió la victoria de Boca ante Newell’s

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

TELESHOW
El desopilante plan de Lizy

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

El embalse de Mazar alcanzó

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador

Crece el misterio del paradero de Evo Morales tras cuatro semanas sin apariciones públicas

Argentina preside la mayor alianza internacional por la memoria del Holocausto: es la primera vez para un país del hemisferio sur

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026