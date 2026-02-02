David Benavidez compartió su expectativa por un cruce estelar: “La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”

David Benavidez reafirmó que la pelea contra Canelo Álvarez es el combate más esperado por la afición y los expertos del boxeo mundial (REUTERS)

Consagrado como dos veces campeón mundial y actual monarca semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), David Benavidez compartió en el pódcast The Danza Project su perspectiva sobre la esperada pelea contra Canelo Álvarez, además de abordar el panorama del boxeo mundial sin filtros.

El pugilista estadounidense de 29 años reconoció la enorme atención mediática y deportiva que tendría ese enfrentamiento, pero expresó su frustración por los obstáculos que hasta ahora impidieron que se concrete el combate.

El campeón semipesado del WBC expresó su frustración por los obstáculos en las negociaciones para concretar el esperado enfrentamiento con Canelo Álvarez (The Danza Project)

Cruce vs. Canelo Álvarez: expectativas y frustraciones

“La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”, aseguró Benavidez en su reciente entrevista. Según él, ese combate sería un acontecimiento único y tendría un lugar especial en la historia del boxeo actual. Además enfatizó: “Hay muchas razones por las que esta pelea tiene sentido: cifras de audiencia, historia, afición”.

No obstante, señaló que las negociaciones y la actitud de Canelo han sido el mayor escollo. “No sé si la están reservando para su última pelea o si realmente la quiere. No lo sé”, afirmó, dirigiéndose a quienes especulan sobre los motivos de Álvarez para no enfrentarlo. Y agregó: “Si no se hace, es un combate que vamos a dejar en la mesa”.

El campeón dejó claro en el pódcast que está dispuesto a pelear con cualquier figura relevante. “He demostrado que quiero enfrentar a todos los mejores. Si ellos no quieren, eso dice mucho”, remarcó.

Benavidez compara a Canelo con su antagonista natural, citando la importancia histórica que tendría ese duelo para el boxeo actual (AP Foto)

Por qué Canelo sería su “rival natural”

Durante la entrevista, comparó su situación con las clásicas rivalidades del boxeo y ubicó a Canelo como su “antagonista natural”. “En cualquier deporte siempre existe un némesis, y Canelo es básicamente mi antagonista”, confesó. Considera, además, que sería lamentable que ese duelo jamás suceda y admitió: “Sería un momento desafortunado para el boxeo”.

Reconoció también que la derrota de Álvarez ante Terence Crawford restó el impacto que habría tenido un posible triunfo suyo en el pasado: “Antes de que Crawford lo derrotara, Canelo parecía invencible. Si lo hubiera enfrentado entonces, habría significado mucho más”.

En cuanto a sus próximos desafíos, Benavidez detalló que apunta a los grandes nombres. “Voy a seguir adelante, primero con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, después (Dmitry) Bivol y luego (Artur) Beterbiev. Para mí, esas son peleas verdaderamente al cincuenta por ciento”, sostuvo, convencido de que tiene todo para superarlos.

David Benavidez planea enfrentar a figuras como Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, Dmitry Bivol y Artur Beterbiev en busca de grandes desafíos en su carrera (REUTERS)

Opiniones sobre otras estrellas actuales

Al ser consultado por otros boxeadores destacados, David Benavidez no evitó la polémica. Sobre Ryan García y las recientes acusaciones de dopaje, fue contundente: “Nada cambia porque haya entrenado con Ryan tras lo de las sustancias prohibidas. Yo siempre voy a decir las cosas como son. Tenía ese elemento en su organismo. No importa si dicen que estaba contaminado o no, eso es lo que arrojaron las pruebas”.

A pesar de la controversia, valoró la calidad personal y boxística de García. “Ryan es buena persona y buen peleador. Me abrió las puertas, me invitó a entrenar y fue una buena experiencia”, recordó. El campeón también abordó con franqueza el problema del dopaje en el boxeo: “Hay mucho uso de sustancias prohibidas porque no en todas las peleas existen controles antidopaje. En mis contratos siempre está previsto el examen, porque si no lo paga la organización, lo pago yo”.

En cuanto a otros rivales, elogió el potencial de Shakur Stevenson y Teófimo López, aunque reconoció que muchos boxeadores actuales no entrenan ni se comportan como verdaderos campeones. “Hay quienes dejan que las críticas en redes sociales los afecten. El consejo es simple: ‘Salgan de las redes y enfóquense en la preparación’”, recomendó.

Benavidez destaca la falta de compromiso y ambición entre muchos campeones actuales, quienes priorizan la fama antes que enfrentar a los mejores de la división (The Danza Project)

El reto de concretar superpeleas y crítica a los evasores

Uno de los puntos centrales fue la dificultad para lograr los llamados supercombates. Benavidez relató las excusas comunes y denunció: “‘Quiero más dinero’, se les da lo que piden y aún así hallan pretextos. Es excusa tras excusa”. Según el campeón, quienes más proclaman querer enfrentar a los mejores suelen ser los primeros en desistir cuando se aproxima la hora de firmar el combate.

“Muchos peleadores aparentan querer enfrentarse a los mejores, pero en realidad buscan la fama, no los retos auténticos”, declaró en The Danza Project. Además, criticó la falta de ambición de ciertos campeones: “Lo que deberían hacer es ganar a todos los mejores de la división, pero el temor a perder y perder patrocinadores pesa más que la gloria deportiva”.

Disciplina, familia y mentalidad como claves personales

La charla también le permitió al peleador mostrar su costado más personal, compartiendo su filosofía de preparación, los sacrificios diarios y la importancia del equilibrio mental y familiar para su rendimiento como campeón mundial WBC.

“Para mí, la disciplina es vida o muerte. Me tomo la preparación muy en serio, puedo pasar quince semanas en campamento, sin distracciones y sin sexo, para mantener la energía al máximo. No hay secretos: si quieres más resistencia, debes esforzarte el doble”, remarcó.

La familia ocupa un espacio central en su vida. Debido a esto, afirmó: “Mi esposa es mi pilar, me da tranquilidad y me ayuda en todo. Sin ella me habría perdido. Mis hijos son mi motivación extra”.

Benavidez destacó también el aprendizaje recibido de sus padres, su hermano mayor —ex campeón y figura clave en sus inicios—, y la influencia positiva de la meditación y la oración en su rutina diaria. “Cuando sabes que tienes protección divina, es una bendición. No hay mejor sensación que esa paz en el camino”, destacó.

La disciplina, el apoyo familiar y la salud mental son pilares fundamentales en la preparación y éxito de David Benavidez como campeón mundial WBC (The Danza Project)

Proyección de futuro y legado

El campeón se mostró enfocado en su futuro y en dejar una herencia deportiva en el boxeo. “Quiero que mi nombre sea recordado en el boxeo los próximos 50 o 100 años. No busco solo títulos, también quiero desarrollarme en el mundo empresarial y ayudar a la próxima generación de boxeadores creando gimnasios y compartiendo mi experiencia”, anticipó.

Al cierre de la conversación en The Danza Project, David Benavidez transmitió que, pese a los logros ya alcanzados, siente que tanto su carrera como su vida están en una etapa de pleno crecimiento y que aún le quedan muchos desafíos por delante.