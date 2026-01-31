Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

Canelo Álvarez asistió a la premiación de The Ring aunqu eno ganó ningún premio (X@Turki_alalshikh)

Saúl Canelo Álvarez fue parte de los invitados que asistieron a la premiación de la prestigiosa revista The Ring, donde expresó su indiferencia por no protagonizar ninguna pelea el próximo 5 de mayo.

Cabe señalar que el pugilista tapatío fue operado del codo el pasado mes de octubre luego de perder su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford. Ahora, su regreso al ring se postergará hasta el 12 de septiembre de 2026, aunque aún no tiene ningún rival definido.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Canelo Álvarez no se preocupa porque Benavidez estelarice en mayo de 2026

En entrevista con los medios de comunicación, Canelo fue cuestionado sobre la protagonización de peleas por parte de David Benavidez en mayo de 2026. El tapatío aseguró que no le importa quien se quede con la fecha y señaló que él estará recuperado y listo para septiembre.

No, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo. Voy a estar bien en septiembre. Realmente no me interesa quien se quede con la fecha", expresó el ex campeón mundial.

El Monstruo Mexicano peleará contra Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas por los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) del peso crucero.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Quién será el siguiente rival de Canelo Álvarez?

El británico Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli se perfilan como los nombres con mayores posibilidades para medirse ante Saúl Álvarez en su próxima pelea. Después de descartar la opción de disputar el título de la Federación Internacional de Boxeo frente a Osleys Iglesias, el equipo de Álvarez se ha centrado en explorar nuevos rivales.

La alternativa de una revancha con Terence Crawford se eliminó rápidamente de la lista tras el inesperado retiro del púgil estadounidense, quien había despertado gran interés al inicio de las especulaciones. Aunque aún no existe confirmación oficial sobre el oponente, ya circulan distintas opciones.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Saúl Álvarez y su contrato con Turki-Alshikh

Entre los planes de Turki Al-Alshikh figura que Saúl Álvarez encabece una función en México ante una audiencia que podría acercarse al medio millón de asistentes. El propio Turki anticipó que el vínculo con Canelo podría ir más allá de 2027.

“Lo que estamos pensando es que queremos que ‘Canelo’ se quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. Para septiembre anunciaremos una pelea por un título mundial”, detalló el jeque.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Actualmente, Álvarez tiene un acuerdo de cuatro peleas gestionado por el empresario saudí a través de la promotora Riyadh Season, de las cuales ya ha cumplido dos en 2025: una contra William Scull y otra frente a Bud Crawford. Turki Al-Alshikh pretende prolongar esta colaboración durante varios años más.