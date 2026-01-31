México Deportes

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

El tapatío volverá a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre

Guardar
Canelo Álvarez asistió a la
Canelo Álvarez asistió a la premiación de The Ring aunqu eno ganó ningún premio (X@Turki_alalshikh)

Saúl Canelo Álvarez fue parte de los invitados que asistieron a la premiación de la prestigiosa revista The Ring, donde expresó su indiferencia por no protagonizar ninguna pelea el próximo 5 de mayo.

Cabe señalar que el pugilista tapatío fue operado del codo el pasado mes de octubre luego de perder su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford. Ahora, su regreso al ring se postergará hasta el 12 de septiembre de 2026, aunque aún no tiene ningún rival definido.

Terence Crawford venció a Canelo
Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Canelo Álvarez no se preocupa porque Benavidez estelarice en mayo de 2026

En entrevista con los medios de comunicación, Canelo fue cuestionado sobre la protagonización de peleas por parte de David Benavidez en mayo de 2026. El tapatío aseguró que no le importa quien se quede con la fecha y señaló que él estará recuperado y listo para septiembre.

No, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo. Voy a estar bien en septiembre. Realmente no me interesa quien se quede con la fecha", expresó el ex campeón mundial.

El Monstruo Mexicano peleará contra Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas por los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) del peso crucero.

Boxing - David Benavidez v
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez celebrates after winning his fight against Anthony Yarde by way of technical knockout REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Quién será el siguiente rival de Canelo Álvarez?

El británico Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli se perfilan como los nombres con mayores posibilidades para medirse ante Saúl Álvarez en su próxima pelea. Después de descartar la opción de disputar el título de la Federación Internacional de Boxeo frente a Osleys Iglesias, el equipo de Álvarez se ha centrado en explorar nuevos rivales.

La alternativa de una revancha con Terence Crawford se eliminó rápidamente de la lista tras el inesperado retiro del púgil estadounidense, quien había despertado gran interés al inicio de las especulaciones. Aunque aún no existe confirmación oficial sobre el oponente, ya circulan distintas opciones.

Sep 13, 2025; Las Vegas,
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Saúl Álvarez y su contrato con Turki-Alshikh

Entre los planes de Turki Al-Alshikh figura que Saúl Álvarez encabece una función en México ante una audiencia que podría acercarse al medio millón de asistentes. El propio Turki anticipó que el vínculo con Canelo podría ir más allá de 2027.

“Lo que estamos pensando es que queremos que ‘Canelo’ se quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. Para septiembre anunciaremos una pelea por un título mundial”, detalló el jeque.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Actualmente, Álvarez tiene un acuerdo de cuatro peleas gestionado por el empresario saudí a través de la promotora Riyadh Season, de las cuales ya ha cumplido dos en 2025: una contra William Scull y otra frente a Bud Crawford. Turki Al-Alshikh pretende prolongar esta colaboración durante varios años más.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoDavid BenavidezMayo 2026mexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Iván Toney se mantiene como líder de goleo con 18 anotaciones

Cristiano Ronaldo iguala a Julián

Niña americanista pide ayuda tras perder la vista: se hizo viral por festejar un gol con su padre

La menor envió un mensaje que se ha difundido en redes sociales para llegar a los jugadores del América

Niña americanista pide ayuda tras

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

Claudia García, habló abiertamente sobre los señalamientos personales que enfrenta en redes sociales

Comentarista deportiva revira a los

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

La Batalla Real de la WWE ha tenido una presencia mexicana limitada, pero con actuaciones que marcaron momentos clave rumbo a WrestleMania

WWE Royal Rumble: conoce a

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Varias estrellas tricolores apuntan a participar en Arabia Saudita para llegar a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capacita a elementos para

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

DEPORTES

Cristiano Ronaldo iguala a Julián

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011