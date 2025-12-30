Entretenimiento

Gary Owen defendió la libertad en la comedia: “La cancelación tuvo su auge, pero la gente ya se cansó de eso”

El experimentado cómico estadounidense se pronunció sobre la evolución de la tendencia a juzgar mediáticamente. Entrevistado en el pódcast “The Danza Project” abordó los nuevos retos para los artistas y exalta la importancia del sentido del humor auténtico

Reconocido por su rol en la comedia estadounidense y con apariciones destacadas en producciones de Hollywood, Gary Owen atravesó por un complejo proceso personal. En una entrevista para el pódcast The Danza Project, compartió cómo su divorcio público afectó profundamente su salud mental, y explicó cómo transformó situaciones difíciles en material para sus espectáculos de comedia stand-up.

“Pensaba que todo el mundo me odiaba”, confesó, al relatar el momento en el que su divorcio apareció en los medios. Detalló en que llegó a pasar alrededor de 10 días encerrado en un hotel en Baltimore, evitando al notificador judicial, mientras leía “todo” lo que se decía sobre él en las redes sociales. Sobre esto, recordó: “Llegas a creerte lo que lees. Me preguntaba si la gente de verdad me odiaba”.

Su regreso al escenario marcó un punto de inflexión. En su primera actuación tras la polémica, una espectadora le gritó: “Te quiero, pequeño infiel”. Esto le permitió comprender que la hostilidad de internet no se replicaba en la vida real. “En persona, la gente no me odia. Eso solo sucede en redes sociales”, explicó.

También recalcó que figuras públicas y deportistas enfrentan ataques constantes en línea, pero ese comportamiento no se traslada a la vida cotidiana. Debido a esto, planteó: “Nunca me ha pasado que alguien se me acerque en el supermercado como lo harían en internet”.

Comedia como vía de resiliencia y relación con la fama

El humorista estadounidense considera a la comedia como una vía de sanación. “La comedia es mi terapia... todo lo malo se convierte en material para el escenario”, expresó. Para él, convertir experiencias dolorosas en humor le permitió sobrellevar circunstancias adversas. “No sé cómo lo manejaría una persona con un trabajo distinto. Es un alivio poder convertir el caos en comedia”, aseguró.

Recordó su infancia en un parque de casas rodantes y cómo, desde joven, utilizó la risa como escudo y herramienta de integración. Fue reconocido como artista de talentos y rey del baile de graduación, experiencias que después integró en sus rutinas.

En el pódcast, reflexionó sobre la falta de privacidad inherente a la fama y mencionó: “Si no tienes privacidad, significa que algo estás haciendo bien; la gente te sigue por tu trabajo”. Según Owen, la exposición pública es una consecuencia inevitable del éxito.

Destacó la diferencia entre la interacción en persona y la hostilidad digital. “Quienes son groseros en redes sociales luego piden fotos contigo y son amables en la calle”, aclaró. También señaló que los usuarios más críticos en línea rara vez asisten a sus espectáculos, y remarcó: “Los que pagan por verme merecen una conversación directa. Si alguien sale insatisfecho, suelo conversar con esa persona”.

Racismo y experiencias con la comedia

Durante la entrevista, Owen abordó su experiencia en BET y el concepto de “black famous”, es decir, la notoriedad dentro de la comunidad afroamericana. Detalló que, durante años, era ampliamente reconocido entre afroamericanos, mientras que los blancos lo identificaban de forma más discreta. “Me gritaban en aeropuertos, mientras que los blancos susurraban: ‘Sé quién eres’”, ironizó.

Respecto a críticas raciales, aseguró que jamás recibió comentarios negativos sobre su talento y destacó: “Nunca escuché que alguien dijera que yo no era gracioso”, atribuyendo cualquier recelo a prejuicios contextuales, no a su humor.

Diddy, 50 Cent y la confrontación mediática

El episodio abordó el enfrentamiento entre Diddy y 50 Cent, que Owen convirtió en material para sus espectáculos. “Le agradecí a 50 Cent. Me dio como 15 minutos de material para el show. Eso lo estoy usando esta semana”, bromeó.

Sobre lo sucedido con Diddy, afirmó: “Diddy no era un buen tipo. No quería a nadie más famoso que él”. Al referirse al reciente documental sobre el productor, señaló: “Creo que tuvo que ver en todo lo que dicen”.

Asimismo, opinó que 50 Cent suele acertar en sus denuncias y agradeció el trato recibido por parte del rapero, especialmente en Houston, donde ha disfrutado de hospitalidad en eventos deportivos gracias a esas conexiones. La polémica entre ambos se ha convertido en un filón humorístico para sus presentaciones.

Polémicas en el entretenimiento y evolución de la comedia

Otros temas tratados incluyeron la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar y el fenómeno de la cultura de cancelación. Ante esto, opinó que el incidente entre los actores respondía a una historia previa y no solo al chiste sobre G.I. Jane.

Sobre la censura social, fue contundente: “La cancelación tuvo su auge, pero la gente ya se cansó de eso”. Debido a ello, defendió la libertad de los comediantes: “Mientras no haya intención maliciosa y el chiste sea gracioso, se debe dejar a los comediantes hacer su trabajo”.

Reflexionó sobre la transformación de la comedia y la necesidad de renovar el repertorio para acompañar el crecimiento personal y profesional. “No todo el mundo entiende la evolución del comediante; no podemos hacer los mismos chistes siempre”, manifestó.

Expectativas profesionales con el stand-up

Owen anticipó la grabación de un nuevo especial el 17 de enero, con estreno previsto el 7 de marzo en YouTube si ninguna plataforma adquiere los derechos. “Si Netflix no quiere mi especial, lo publico en YouTube. Ya no necesito pedir permiso para compartir mis contenidos”, afirmó, enfatizando su apuesta por la independencia creativa.

Anunció que su gira “No Hard Feelings” prevé presentaciones en hasta 100 ciudades y que la publicación diaria de clips de stand-up es parte de una nueva estrategia para fortalecer el vínculo con el público. Es así que Gary Owen comentó en el pódcast que alcanzar “el 100 en la escala de la vida” significa llenar grandes auditorios y mantener el afecto de sus hijos.

