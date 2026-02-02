15 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca ante Newell’s: el debut de Ascacibar y Romero, cuándo volverá Cavani y los juveniles

Claudio Úbeda se mostró muy activo en el banco de suplentes durante el duelo contra Newell's (Fotobaires)

En un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s en La Bombonera. Los goles del Xeneize fueron obra de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Una vez finalizado el partido, el entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y analizó lo que dejó el partido contra la Lepra rosarina, el rendimiento de sus futbolistas y los estrenos de Santiago Ascacibar y Ángel Romero.

“Si hubo algo en lo que hicimos hincapié fue en ser ordenados. Siempre hay momentos del partido en los que el rival te tiene la pelota o te somete. Entonces hay que estar tranquilos para no cometer errores y no tirar por la borda el resultado del partido. Creo que hoy fue, en general, un partido sólido, casi sin fisuras. Aprovechamos las situaciones que tuvimos. En el segundo tiempo tuvimos más. Creo que, si mal no recuerdo, ellos tuvieron un solo cabezazo en el primer tiempo, que fue la única opción de riesgo”, explicó el director técnico del Xeneize sobre el trámite del enfrentamiento.

A esto, agregó: “El equipo fue ordenado. Fue serio. A lo mejor no tuvimos brillo o muchas luces, pero sí fuimos efectivos y ordenados. En ningún momento sufrimos contragolpes que nos dejen expuestos en defensa. Me aferro mucho más a eso. A través del orden y la tranquilidad que tuvimos, hicimos un partido correcto”.

Claudio Úbeda también hizo hincapié en la inclusión de los juveniles en el equipo, con Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini empezando el encuentro como titulares: “Gelini, bien. Es un chico que tiene mucha potencia física y mucha entrega. Asumió la responsabilidad que implica jugar en la Primera de Boca y lo hizo bien. Nos pone contentos”.

Respecto al debut de Santiago Ascacibar, que se sumó al equipo en el arranque de la semana procedente de Estudiantes de La Plata, comentó: “Los refuerzos entraron muy bien. Santiago jugó todo el partido porque sabíamos que venía con una pretemporada completa hecha y estaba en ritmo para hacer todo el partido. Lo hizo muy bien en una posición en la que él se siente cómodo”.

En esta misma línea, sobre el estreno del paraguayo Ángel Romero, destacó: “Ángel venía con una preparación más personal y no con un equipo. Teníamos que tener esta precaución de medir que estuviese en cancha (ingresó en el entretiempo). Lo que hizo, lo hizo bastante bien. Ayudó bastante al equipo en apoyar de frente y en asistir. Estuvo bien”.

MÁS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA EN CONFERENCIA DE PRENSA

El nivel de Exequiel Zeballos: “Tiene un potencial exponencial. Tiene muchísimas condiciones y aptitudes físicas y técnicas que hacen que sea un gran jugador. Es un chico que necesita estar contento y a gusto. Él tiene mucho mejor rendimiento aún. Está entendiendo las posiciones que tiene que ocupar dependiendo del rival. Muchas veces lo hace por dentro y otras por fuera. Para nosotros es una variable súper importante”.

El quiebre con Zeballos: “Para nosotros fue un jugador importante desde el comienzo. Cuando el jugador recibe confianza del entrenador, en este caso, en un principio con Miguel y todo nuestro cuerpo técnico, entendíamos que era un jugador a recuperar de manera urgente. Los jugadores que son desequilibrantes son oro puro en el plantel, para sacar provecho. Fijamos el objetivo de estar cerca de él y ayudarlo a nivel técnico con lo que queríamos que haga dentro del campo de juego”.

Cuándo regresará Edinson Cavani y su estado físico: “Esta semana que pasó empezó a hacer trabajos progresivos. Pero todavía no hizo trabajos de contacto como espacios reducidos o fútbol. Seguramente en esta semana lo que vamos a tratar de hacer es que se pueda equilibrar un porcentaje alto del entrenamiento que vamos a hacerle a la par nuestra. Ahí vamos a estar en condiciones de ver si puede sumarse al grupo como todos. Viene bien”.

La incorporación de Ascacibar y la cantidad de jugadores que tiene para un mismo puesto: “La verdad es que no me pone para nada en aprietos. Al contrario, es preferible tener dificultad para elegir que no tenerla. Es una posición en la que tenemos variables de jugadores. En estos cuatro-cinco meses que vamos a tener muchos partidos seguidos vamos a necesitar de todos los chicos”.

Dónde piensa utilizar a Ángel Romero y con quién compite: “Es un jugador que juega en todo el frente de ataque. Puede hacerlo por una banda, de nueve, de segunda punta si jugás con dos nueves. Es bastante versátil. Habrán visto que también se tira abajo a pivotear. Aguanta bien de espaldas. Nos da variantes ofensivas en varios puestos. La verdad es que no te voy a decir en un puesto único, porque nos da variables en distintas posiciones”.

Las infracciones bruscas que recibió el equipo: “A nosotros nos ha afectado esto de esa forma de jugar. Creo que hay que juzgar cuando hay una mala intención. Cuando la disputa del balón hace que uno llegue tarde, bueno, es una cuestión de juego. Ahora, cuando ya hay una intención predeterminada de primero ir a hacer infracción para después ir a jugar, eso creo que tiene que ser más sancionado. Se soluciona enseguida si se corta con una tarjeta amarilla de entrada. Me parece que va por ahí”.

Por qué al equipo le cuesta el arranque de los partidos: “Siempre en el inicio de los partidos, y más acá en La Bombonera, los rivales intentan protegerse como pasó hoy. En el principio del partido se hace más difícil generar situaciones de gol en el corto plazo. Por eso hay que tener paciencia y no desesperarse para esperar el momento para generar situaciones de riesgo”.

La posibilidad de sumar un nuevo refuerzo en la zona ofensiva: “Lo tenemos en el banco a Aranda que juega muy bien en esa posición. Entonces, no creo que necesitemos”.

El desempeño de Ayrton Costa y cómo se recuperó de su actuación contra Estudiantes: “No hablamos solo con él, sino con la defensa en general. Hay días en los que podés tener una mala noche y tener algunos errores. Si hay algo que nosotros teníamos hasta el partido con Estudiantes era una solidez defensiva de nuestros marcadores centrales y de la defensa en general, que nos daba garantías como pasó hoy, que no sufrimos, tuvimos tranquilidad”.

La inclusión de los juveniles en el equipo: “La razón por la que entró Romero es que ya teníamos en mente que sumara minutos si las condiciones del partido lo ameritaban que sumara minutos. También porque Iker tenía amarilla. Esa fue la decisión por la cual lo cambiamos. Hablamos con los chicos. Ellos tienen un respaldo de responsabilidad que se trabaja en Inferiores, para que cuando tienen esta oportunidad de debutar sepan lo que es ponerse la camiseta de Boca. Entonces, entendimos que lo hicieron bien y que no sufrieron el nerviosismo de los primeros partidos. Nos alienta a estar atentos a los chicos y cada vez que se pueda, darles la oportunidad”.

La posible búsqueda de un nueve: “Estamos esperando la recuperación de nuestros delanteros”.

Luego de la victoria por 1-0 sobre Deportivo Riestra con el gol de Lautaro Di Lollo, la derrota por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata y el triunfo contra Newell’s en La Bombonera, la agenda de Boca Juniors continuará con un apretado calendario. El próximo partido será el domingo 8 de febrero contra Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. El duelo en Liniers dará inicio a las 22:15.

Luego de esto, volverá a jugar en condición de local para recibir a Platense el domingo 15 a partir de las 19:30. Su actividad seguirá con un duelo vital en La Bombonera: recibirá al Racing de Gustavo Costas el viernes 20 de febrero desde las 20.