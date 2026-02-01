Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

El Abierto de Australia 2026 avanza hacia su desenlace con un ambiente de máxima expectación en Melbourne Park. El torneo ha ofrecido encuentros de alto voltaje y un tenis de gran nivel. Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los protagonistas tras superar una exigente semifinal ante Alexander Zverev, logrando así su pase a la final. En la última instancia, el tenista murciano buscará conquistar su primer título australiano frente a Novak Djokovic , actual campeón y uno de los jugadores más laureados en la historia del torneo, en un duelo que promete grandes emociones.

¡Muy buenos días! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic . Un duelo con el español espera conquistar el título australiano por primera vez, dado que es el único Grand Slam que le falta en su palmarés, mientras que el serbio busca seguir ampliando su leyenda en Melbourne

El Abierto de Australia 2026 ha entrado en su fase decisiva y la expectación en el Melbourne Park es máxima. El nivel de tenis exhibido durante las últimas jornadas ha sido elevado, con partidos de gran intensidad y desenlaces emocionantes. Uno de los grandes protagonistas es Carlos Alcaraz , quien acaba de alcanzar la final tras un enfrentamiento de alto voltaje contra Alexander Zverev .

Hasta ahora Carlitos nunca había llegado a la final del Open de Australia, un título que le falta en su palmarés y que espera conquistar este domingo

Últimas noticias

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic El tenista español y el serbio se enfrentarán en la final este domingo por la lucha del título australiano

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG La ronda eliminatoria para todos los equipos no clasificados en el top 8 de la liguilla da una segunda oportunidad a Arbeloa frente a Mourinho

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja La elección de la Baylor School se vio reforzada por el antecedente reciente de haber sido el lugar donde entrenó el Auckland City durante el último Mundial de Clubes

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey El inicio de la pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló dejó una de las imágenes más comentadas del mundo del automovilismo