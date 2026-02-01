Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

El Abierto de Australia 2026 avanza hacia su desenlace con un ambiente de máxima expectación en Melbourne Park. El torneo ha ofrecido encuentros de alto voltaje y un tenis de gran nivel. Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los protagonistas tras superar una exigente semifinal ante Alexander Zverev, logrando así su pase a la final. En la última instancia, el tenista murciano buscará conquistar su primer título australiano frente a Novak Djokovic, actual campeón y uno de los jugadores más laureados en la historia del torneo, en un duelo que promete grandes emociones.
Alcaraz y Djokovic ya están calentando en la Rod Laver Arena
Saltan los tenistas a la pista
Alcaraz calentando antes de saltar a la pista Rod Laver Arena
Hasta ahora Carlitos nunca había llegado a la final del Open de Australia, un título que le falta en su palmarés y que espera conquistar este domingo
¡Muy buenos días! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Un duelo con el español espera conquistar el título australiano por primera vez, dado que es el único Grand Slam que le falta en su palmarés, mientras que el serbio busca seguir ampliando su leyenda en Melbourne