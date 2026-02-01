España Deportes

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el tenista español y el serbio

La final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Nova Djokovic

El Abierto de Australia 2026 avanza hacia su desenlace con un ambiente de máxima expectación en Melbourne Park. El torneo ha ofrecido encuentros de alto voltaje y un tenis de gran nivel. Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los protagonistas tras superar una exigente semifinal ante Alexander Zverev, logrando así su pase a la final. En la última instancia, el tenista murciano buscará conquistar su primer título australiano frente a Novak Djokovic, actual campeón y uno de los jugadores más laureados en la historia del torneo, en un duelo que promete grandes emociones.

08:44 hsHoy

Alcaraz y Djokovic ya están calentando en la Rod Laver Arena

08:37 hsHoy

Saltan los tenistas a la pista

08:22 hsHoy

Alcaraz calentando antes de saltar a la pista Rod Laver Arena

08:14 hsHoy

Hasta ahora Carlitos nunca había llegado a la final del Open de Australia, un título que le falta en su palmarés y que espera conquistar este domingo

08:09 hsHoy

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El tenista español y el serbio se enfrentarán en la final este domingo por la lucha del título australiano

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tingshu Wang)

El Abierto de Australia 2026 ha entrado en su fase decisiva y la expectación en el Melbourne Park es máxima. El nivel de tenis exhibido durante las últimas jornadas ha sido elevado, con partidos de gran intensidad y desenlaces emocionantes. Uno de los grandes protagonistas es Carlos Alcaraz, quien acaba de alcanzar la final tras un enfrentamiento de alto voltaje contra Alexander Zverev.

07:33 hsHoy

¡Muy buenos días! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Un duelo con el español espera conquistar el título australiano por primera vez, dado que es el único Grand Slam que le falta en su palmarés, mientras que el serbio busca seguir ampliando su leyenda en Melbourne

