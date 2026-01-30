Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Anatoliy Trubin cabecea en el area del Real Madrid y estampa el agónico 4-2 que le dio la clasificación al Benfica para los playoffs (REUTERS/Pedro Nunes)

El Benfica vivió una noche inolvidable en el Estadio Da Luz al vencer 4-2 al Real Madrid y lograr una milagrosa clasificación a los playoffs de la UEFA Champions League. El gran protagonista fue Anatoliy Trubin, su arquero, quien selló la hazaña marcando un gol de cabeza en el minuto 98, cuando el equipo de José Mourinho necesitaba imperiosamente un tanto más para superar al Olympique de Marsella por diferencia de goles y avanzar a la siguiente fase.

Ese gol no solo significó la clasificación agónica de las Águilas, sino que también inscribió al ucraniano de 24 años, dentro de un grupo exclusivo: el de los arqueros que lograron marcar un gol en la historia de la Champions.

Su tanto fue el séptimo convertido por un guardameta en esta competición, según datos oficiales de la UEFA y recopilaciones de El Gráfico.

Los arqueros que lograron anotar un gol en la Champions League

La lista de arqueros goleadores en la Champions es breve y está reservada a quienes, ya sea desde el punto penal o en jugadas épicas sobre la hora, supieron desafiar su rol tradicional y convertirse en inesperados héroes ofensivos. Estos son los protagonistas de hechos tan raros como celebrados.

Anatoliy Trubin (Benfica, 2026)

Trubin se convirtió en el antecedente más reciente de un arquero goleador en la Champions League (REUTERS/Pedro Nunes)

El último en sumarse a este selecto grupo fue Anatoliy Trubin, quien debutó como goleador en su partido número 226 como profesional, tras experiencias en el Shakhtar Donetsk y el Benfica. Su cabezazo en el minuto 98 ante el Real Madrid fue la llave para que el Glorioso accediera a los playoffs, dejando fuera al Marsella gracias al criterio de desempate por goles. El impacto de su tanto radicó en la clasificación agónica y la celebración colectiva, que incluyó hasta al propio entrenador, José Mourinho.

Hans-Jörg Butt (Alemania, 2000, 2002 y 2009)

Hans-Jörg Butt ostenta el récord de tres goles como arquero en Champions League, todos de penal (X/@@ExtremeFootball)

Sin dudas, el nombre más repetido entre los arqueros goleadores de la Champions es el de Hans-Jörg Butt. El portero alemán ostenta el récord absoluto de tres goles convertidos en la competición, todos desde el punto penal y siempre ante la Juventus. Butt logró estas conquistas con tres equipos distintos: Hamburgo (septiembre de 2000), Bayer Leverkusen (marzo de 2002) y Bayern Munich (diciembre de 2009). Su eficacia y frialdad para ejecutar penales le permitieron inscribirse en la historia grande del torneo europeo.

Dimitar Ivankov (Levski Sofia, 1999-2000)

Ivankov abrió camino entre los porteros goleadores de la Champions con dos goles de penal para el Levski Sofia en la temporada 1999-2000 (UEFA)

El búlgaro Dimitar Ivankov fue pionero entre los arqueros goleadores en la Champions. En la temporada 1999-2000, durante las rondas previas, anotó dos veces para el Levski Sofia frente al F91 Dudelange, ambas ocasiones desde los doce pasos. Su capacidad para ejecutar penales le otorgó reconocimiento y un lugar en los registros históricos del certamen.

Sinan Bolat (Standard Liège, 2009)

Sinan Bolat marcó de cabeza en el descuento para el Standard Liège, asegurando el pase a la Europa League en la Champions 2009/10 (Captura/YouTube/UEFA)

En diciembre de 2009, el turco Sinan Bolat escribió su propia página heroica al marcar de cabeza el empate definitivo para el Standard Liège contra el AZ Alkmaar, en tiempo de descuento. Su intervención permitió al equipo belga acceder a la Europa League, en lo que fue uno de los momentos más emocionantes de aquella edición de la Champions. Un gol en el último suspiro que cambió el destino de su club.

Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv, 2010)

En 2010, Vincent Enyeama anotó de penal ante el Olympique de Lyon en la fase de grupos (Wikipedia)

El nigeriano Vincent Enyeama también se sumó al club en septiembre de 2010. Defendiendo el arco del Hapoel Tel Aviv, anotó de penal ante el Olympique de Lyon en fase de grupos. Conocido por su notable capacidad bajo los tres palos, Enyeama sorprendió al público transformando una pena máxima en gol para su equipo.

Eloy Casals (FC Santa Coloma, 2014)

Eloy Casals brindó una histórica clasificación al FC Santa Coloma con un gol decisivo de pierna derecha (UEFA)

En 2014, el andorrano Eloy Casals protagonizó una de las historias más singulares de la Champions. En una eliminatoria previa, Casals le dio una clasificación histórica al FC Santa Coloma con un remate de pierna derecha. Fue un momento de gloria para el modesto club de Andorra y un ejemplo de la magia imprevisible que puede ofrecer este torneo.

Ivan Provedel (Lazio, 2023)

Provedel igualó el marcador para la Lazio ante el Atlético de Madrid en septiembre de 2023 con un gol de cabeza en el último minuto (REUTERS/Alberto Lingria)

El italiano Ivan Provedel sumó su nombre en septiembre de 2023, cuando rescató un empate para la Lazio ante el Atlético de Madrid con un cabezazo en la última jugada del encuentro. Provedel, conocido por su regularidad como arquero, se convirtió en protagonista inesperado en una noche de Champions que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Estos ejemplos demuestran que la Champions, torneo de las grandes hazañas y sorpresas, también guarda espacio para que los arqueros, tradicionalmente guardianes de su arco, encuentren la gloria en el área rival.