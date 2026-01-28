José Mourinho, tras su clasificación agónica: "Esto para el prestigio del Benfica es fantástico"

El guardameta Anatoliy Trubin convirtió un gol en los últimos minutos del encuentro, una acción que resultó determinante para que el SL Benfica obtuviera el pase a la siguiente fase de la Liga de Campeones tras imponerse 4-2 al Real Madrid. Según informó el medio Movistar Plus+, el técnico del conjunto lisboeta, José Mourinho, manifestó sentirse emocionado por este triunfo y aseguró que la victoria representa un logro significativo para el club y sus jugadores.

De acuerdo con Movistar Plus+, Mourinho calificó la clasificación como “fantástica” y destacó el valor simbólico de enfrentar y vencer al Real Madrid. Durante sus declaraciones, el entrenador portugués explicó que hacía años que ambos equipos no se enfrentaban en competición europea, recordando las históricas finales entre el Benfica y el Madrid. Mourinho sostuvo que “para el prestigio del Benfica y para el de los jugadores es fantástico”. Además, subrayó el mérito del resultado e hizo referencia a la eficacia de Kylian, quien aprovechó sus oportunidades y fue protagonista en el encuentro.

El desarrollo del partido en el Estadio Da Luz dejó en claro la importancia del cuarto gol convertido por Trubin. El propio Mourinho confesó que, antes de ese tanto, desconocía que la diferencia de goles mantenía temporalmente fuera al Benfica de la competición. El entrenador señaló que cuando realizó sus últimos cambios en el equipo pensó que ya estaban clasificados. “Cuando hago los cambios de Antonio [Silva] e Ivanovic es porque el 3-2 es para aguantar. Después, pocos segundos después, me dicen que no”, relató Mourinho ante la prensa, según recogió Movistar Plus+.

La tensión alcanzó su punto máximo al final del partido, cuando el Benfica consiguió un balón parado decisivo que permitió al portero Trubin, de dos metros de altura, marcar lo que Mourinho describió como un tanto “histórico”. El entrenador relató que el estadio vibró con el gol y que la escena fue impactante tanto para el público como para los protagonistas en el campo. Mourinho insistió en que la victoria fue merecida, enfatizando ante los medios la relevancia del resultado para el Benfica.

Mirando hacia el futuro, Mourinho anticipó que al Benfica le corresponderá enfrentar en la siguiente ronda, o bien al Real Madrid nuevamente, o al Inter de Milán. Explicó: “Ya sabemos que en la próxima [ronda] nos toca o Madrid de nuevo o Inter. Yo prefiero… No puedo decir uno u otro porque ir a Madrid me gusta mucho y no voy nunca e ir a Milán me gusta mucho y no voy nunca. Ver amigos como hoy es siempre un placer. Y, obviamente, que Madrid e Inter son equipos para ganar la Champions y nosotros somos un equipo que como máximo puede hacer una cosa increíble como hemos hecho hoy”, detalló el técnico portugués, de acuerdo con Movistar Plus+.

Según lo informado por el medio, Mourinho no mostró preocupación por el futuro inmediato del equipo en la competición, sino que optó por resaltar el peso del triunfo alcanzado esa noche. Aseguró que la gesta del Benfica fue lo más relevante del momento, sustituyendo cualquier especulación sobre partidos venideros por la satisfacción del logro conseguido.

La obtención de la clasificación con un gol de su propio portero en tiempo añadido añade una dimensión poco habitual al avance del Benfica, ya que en competiciones europeas pocas veces se registra una anotación decisiva proveniente desde la portería. Según las declaraciones recogidas por Movistar Plus+, Mourinho manifestó que el resultado cobra una autenticidad especial por la forma en la que se produjo, calificando la jugada de Trubin como “fantástica” y el desenlace de la noche como “muy merecido” para el equipo y la hinchada del Benfica.