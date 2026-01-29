El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

Interrpumpieron un noticiero en Portugal por el gol agónico del Benfica

La agónica clasificación del Benfica a la siguiente fase de la Champions League quedó asegurada gracias al gol sobre la hora del arquero Anatoli Trubin ante el Real Madrid, un momento que provocó desconcierto en directo en el canal portugués Now. Durante la transmisión en vivo, D. Américo Aguiar se encontraba comentando la actualidad junto a Pedro Mourinho cuando se escuchó un fuerte alarido en el estudio: ¡Gol!

La inesperada reacción del cardenal, que interrumpió su intervención al percibir el alboroto, quedó registrada en imágenes. El eclesiástico tuvo un sobresalto importante por el desaforado grito de gol de productores y personas que estaban presentes en el estudio, seguramente observando el partido del Benfica en algún otro monitor.

El cardenal estaba profundizando en un tema cuando frenó su opinión. “Fue gol”, aclaró irónicamente el conductor, como si hiciera falta hacerlo. “Solo fue un gol del Benfica, solo fue un gol del Benfica”, acotó el religioso, quien no tuvo otro remedio que el de entregarse a la pasión futbolera que lo rodeaba: “Estando en una competición internacional, queremos que gane el Benfica y que gane Portugal”. El remate del corte que se hizo viral fue aún más cómico: “Bueno, estaba diciendo eso. No recuerdo cuál era la pregunta, pero decía…”.

El momento cúlmine del match en Lisboa ocurrió cuando, a los 97 minutos, Fredrik Aursnes ejecutó un centro con la derecha que fue rematado de cabeza por Trubin cerca del área chica, logrando así el gol decisivo. La anotación desató una celebración masiva en el estadio y llevó incluso al entrenador José Mourinho a unirse a la tribuna más próxima al banco de suplentes.

Sin ese tanto, Benfica estaba igualado en puntos y diferencia de goles con el Marsella, que tenía mayor cantidad de tantos a favor (11 a 9), pero esa conquista de Trubin adelantó a los lusos en el segundo criterio de desempate para meterse a la siguiente instancia en la 24° colocación, último lugar clasificatorio a los playoff. Su rival será Real Madrid o Inter, que finalizaron 9° y 10° respectivamente en la Fase Liga.

El Real Madrid finalizó su encuentro con 9 jugadores tras las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo durante el tiempo de adición. La actuación del árbitro Davide Massa estableció inicialmente cinco minutos adicionales, aunque múltiples interrupciones extendieron el partido más allá de lo previsto. El tramo final del partido se caracterizó por la tensión, resultado de las dos tarjetas rojas que dejaron al Merengue en desventaja numérica. Las demoras en el tiempo extra añadieron dramatismo a un encuentro que mantuvo en vilo tanto a los seguidores de ambos equipos como a los espectadores neutrales.

Nicolás Otamendi, argentino que jugó para el Benfica, expresó luego del encuentro en ESPN: “En el minuto 90 ya teníamos la victoria hecha y, cuando nos avisan que necesitábamos un gol más, fue una locura. Fue algo impensado que venga Trubin al área y que cabeceara en la forma que cabeceó. Merecíamos una victoria así porque venimos de un mes complicado y difícil, pero estos partidos de Champions son diferentes, son lindos y la verdad que quedó reflejado que más allá del rival hicimos un buen partido. Con el Real Madrid se requiere máxima concentración, tiene jugadores top en todas las líneas. Estoy muy feliz por eso”.

El golero del Benfica no solo fue clave en el resultado, sino que su acción impactó de inmediato en el desarrollo del programa, modificando por completo el ambiente habitual del espacio televisivo. Dicen que el fútbol es lo más importante entre lo menos importante y esta fue otra muestra clara de ese viejo axioma futbolero.