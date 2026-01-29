La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Jannik Sinner afronta el desafío de enfrentar a Novak Djokovic en semifinales del Open de Australia, destacando la dificultad de imponerse al tenista serbio (REUTERS/Tingshu Wang)

Jannik Sinner, número dos del mundo, se prepara para enfrentar a Novak Djokovic en las semifinales del Open de Australia tras imponerse al estadounidense Ben Shelton en tres sets (6-3, 6-4 y 6-4). El tenista italiano, de 24 años, reconoce que medirse con el serbio supone uno de los mayores retos del circuito profesional.

Un triunfo trabajado y rival de peso

Sinner valoró el esfuerzo desplegado ante Ben Shelton y la dificultad que representa cada encuentro entre ambos: “Fue un partido muy duro, cada vez que jugamos el uno contra el otro, así que estoy muy feliz de cómo manejé la situación. Obviamente, estoy feliz de ganar en sets corridos. Pero, nuevamente, Ben es un jugador increíble, y cada vez que nos enfrentamos es muy interesante de ver, así que estoy muy feliz por hoy”, explicó Sinner en la post-conferencia de prensa.

El italiano Jannik Sinner valora el esfuerzo realizado ante Ben Shelton y resalta la exigencia de cada encuentro en el circuito ATP (REUTERS/Edgar Su)

Además, el italiano comentó la clasificación de Djokovic a semifinales, quien avanzó después de la lesión de Lorenzo Musetti. Sinner expresó su pesar por el contratiempo de su compatriota y recordó la dificultad de enfrentar a Djokovic en partidos a cinco sets: “Es muy difícil jugar contra Novak, especialmente en un mejor de cinco sets. Son partidos muy largos. Espero que no sea nada demasiado grave para Lorenzo, porque comenzar la temporada con una lesión tampoco es fácil”, señaló.

El desafío de jugar ante Djokovic

El italiano anticipa un duelo exigente frente al serbio, al que ha enfrentado en varias ocasiones: “Va a ser un partido muy duro contra Djokovic. Nos conocemos bastante bien, así que va a ser interesante ver cómo manejamos la situación”, afirmó Sinner. El partido representa para el italiano la oportunidad de medirse con uno de los oponentes más dominantes del tenis, un reto que considera especialmente complejo.

Sinner reconoce que jugar contra Djokovic en partidos a cinco sets representa uno de los mayores retos del tenis moderno (Crédito obligatorio: Mike Frey-Imagn Images)

La dimensión del desafío quedó clara en sus declaraciones: “Cuando das el paso adelante a una final de Grand Slam y ganas contra Novak, sí cambia todo un poco. Al mismo tiempo, tienes que hacerlo una y otra vez. Es muy difícil. Ganar a Djokovic es uno de los desafíos más difíciles del tenis. Muchas cosas han cambiado, pero yo, personalmente, soy siempre el mismo”, comentó Sinner, quien muestra respeto por la trayectoria y el profesionalismo de su próximo rival.

Factores externos y preparación mental

Sinner también analizó elementos externos que pueden influir en el desarrollo de los partidos, como la temperatura, el horario y el viento: “Durante el día, depende de la temperatura, porque si hace mucho calor, la pelota rebota más. Por la noche es un poco diferente. Hoy también había algo de viento y esto también cambia”, detalló el italiano. Estos factores llevan a los jugadores a adaptar sus rutinas y sincronizar horarios de descanso y preparación, lo que, según Sinner, resulta determinante en el alto nivel competitivo.

Factores externos como la temperatura, el horario y el viento influyen en el rendimiento y preparación de los tenistas en el Open de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

En cuanto a la gestión de estos cambios, el italiano fue claro: “Se trata más de la sincronización, cuándo te vas a dormir, cuándo te despiertas, es diferente. No te despiertas a la misma hora cuando juegas en sesiones diurnas. Te duermes un poco más tarde y te despiertas más tarde. Trato de estar en el mejor horario posible”, indicó Sinner.

Aprender de los mejores

El italiano reconoce en Djokovic un ejemplo de dedicación y profesionalismo dentro del vestuario: “Creo que es el atleta más profesional que tenemos aquí en el vestuario. Yo también trato de ser lo más profesional posible. Él tiene una gran experiencia consigo mismo. Lo ves en la pista y sabe cómo manejar cada situación de la mejor manera posible”, afirmó Sinner.

Jannik Sinner destaca el profesionalismo y la experiencia de Novak Djokovic como modelos a seguir dentro y fuera de la pista (REUTERS/Tingshu Wang)

El joven tenista considera una ventaja poder observar de cerca a figuras como Djokovic y otros tenistas destacados: “Tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos, y espero poder aprender algo. Siento que cada vez que juega, puedo aprender algo de él, de Carlos Alcaraz y de los otros grandes jugadores. Lo tomo como algo positivo. La forma en que juega y se mueve demuestra que si no eres profesional, no juegas a este nivel. Es una inspiración para todos nosotros y especialmente para los jóvenes”, sostuvo Sinner.

Evolución técnica y desafío constante

Sinner subrayó la evolución permanente de Djokovic y la dificultad que esto representa para sus rivales: “Honestamente, mejora cada vez que juego contra él, porque está sirviendo mejor, cambiando mucho su saque, el revés ha mejorado, como vimos hoy. Está tratando de ser muy agresivo. Hay momentos en los que cambia más y otros en los que cambia menos, pero también depende de cómo te sientes ese día”, reflexionó el italiano.

El cruce entre Sinner y Djokovic en Melbourne representa una oportunidad de aprendizaje y superación en el más alto nivel del tenis mundial (REUTERS/Tingshu Wang)

El cruce entre Sinner y Djokovic promete una semifinal de alto voltaje en Melbourne, marcada por la exigencia técnica y mental. Para el italiano, enfrentarse al serbio representa una oportunidad de aprendizaje y superación en el más alto nivel del tenis mundial, con el desafío de buscar un lugar en la final y consolidar su crecimiento frente a uno de los referentes históricos del circuito.