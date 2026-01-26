Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Los Patriots se impusieron en Denver (Reuters)

El Super Bowl LX tendrá como protagonistas a dos viejos conocidos del fútbol americano. Tras una serie de partidos marcados por condiciones meteorológicas extremas, los Seattle Seahawks y los New England Patriots aseguraron su lugar en la final que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Según informó el sitio oficial de la NFL, este enfrentamiento reedita el choque entre ambos conjuntos que definió el título de la NFL hace once años y que terminó con victoria para los Patriots por 28-24.

El acceso de los Patriots a su duodécima final se dio tras una batalla defensiva bajo una intensa nevada en Denver. El encuentro frente a los Denver Broncos concluyó con un ajustado 10-7 a favor de New England, un marcador que reflejó la dificultad que trajo consigo el clima, con temperaturas que descendieron hasta -21°C (-6°F) y una nevada persistente que alteró la dinámica del juego. El desarrollo del partido cambió radicalmente tras el inicio de la tormenta, dificultando el avance ofensivo de ambos equipos y obligando a que las defensas dominaran el encuentro.

La caída del mariscal de campo rival, Bo Nix, marcó un punto de inflexión que permitió a los Patriots igualar el tanteador antes del descanso, aunque la nieve complicó los intentos de anotación en la segunda mitad. Tanto Will Lutz para los locales como Andy Borregales para New England fallaron intentos de gol de campo, una muestra de cómo el clima afectó el desempeño de los equipos.

Luego del descanso, Borregales logró sumar tres puntos, lo que dio una ventaja mínima que resultó decisiva. Un intento final de los Broncos fue interceptado por Leonard Taylor, mientras que Christian González selló la clasificación con una intercepción adicional.

Bryce Baringer, pateador de New England Patriots, bajo la nevada de Denver (AP Photo/Garrett W. Ellwood)

El quarterback Jarrett Stidham de Denver Broncos corre tratando de avanzar yardas en los minutos finales contra los Patriots (AP Photo/Ashley Landis)

Los Patriots volverán a jugar el Superbowl (Reuters)

Por su parte, los Seattle Seahawks lograron su clasificación al superar 31-27 a los Los Angeles Rams en un encuentro disputado en el Lumen Field de Seattle. El enfrentamiento se mantuvo equilibrado hasta el último cuarto, cuando ninguna de las ofensivas consiguió mover el marcador. Destacaron las proyecciones del corredor Kenneth Walker III y las recepciones del novato Jaxon Smith-Njigba, mientras que el mariscal Sam Darnold cumplió un papel relevante pese a molestias físicas.

El panorama climático en Estados Unidos ha sido un factor determinante en la temporada de playoffs de la NFL. Las temperaturas extremas y la nieve han condicionado los partidos, sobre todo en ciudades como Denver y Chicago, que, según reportes, registraron mínimas de -21°C (-6°F) y -16°C (4°F), respectivamente. En Foxborough, sede de los Patriots, el termómetro marcó -10°C (13°F), mientras que en Seattle y Charlotte se mantuvo cerca del punto de congelación. Estas condiciones han obligado a los equipos a ajustar sus estrategias y han influido directamente en el desarrollo de los encuentros, como se evidenció en la final de la Conferencia Americana.

La participación de los Patriots marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia, ahora bajo la conducción técnica de Mike Vrabel y con Drake Maye como mariscal de campo titular. Vrabel, quien ya consiguió anillos de campeón como jugador en 2002 y 2005, aspira a convertirse en el primer profesional en obtener el trofeo Vince Lombardi tanto como jugador como entrenador principal del mismo club. La ausencia de Tom Brady abre la puerta a nuevos protagonistas, con Maye buscando dejar su sello en la historia de la organización. Los Patriots alcanzan así su duodécima aparición en un Super Bowl, siete años después de igualar el récord de seis campeonatos que también posee Pittsburgh Steelers.

La nieve complicó las estrategias y el juego de ambas franquicias (Reuters)

Para los Seahawks, esta será la cuarta ocasión que disputan la final, con la posibilidad de vengar la derrota de hace once años ante el mismo rival. El equipo se apoya en una generación renovada y en el liderazgo de Darnold, quien, pese a las adversidades físicas, sostuvo el ritmo ofensivo. La defensa se mostró sólida en los momentos clave, aspecto que será fundamental en el duelo ante los Patriots.

El Super Bowl LX citará en Santa Clara a dos franquicias con historias cruzadas y motivaciones renovadas. La carga histórica del enfrentamiento, las condiciones meteorológicas que han marcado el camino hacia la final y la presencia de nuevos protagonistas configuran un escenario donde la rivalidad y la búsqueda de la reivindicación deportiva estarán en primer plano.

Morgan Moses festejó el triunfo en medio de un estadio totalmente nevado (Reuters)

Jan 25, 2026; Denver, CO, USA; New England Patriots quarterback Drake Maye (10) reacts after defeating the Denver Broncos in the 2026 AFC Championship Game at Empower Field at Mile High. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

El quarterback de los Denver Broncos, Jarrett Stidham (8), retrocede para lanzar un pase contra los New England Patriots (Foto: Reuters/ Ron Chenoy-Imagn Images)

Un miembro del personal de mantenimiento del campo de los Denver Broncos limpia la nieve durante la segunda mitad del partido (Foto: Reuters/Ron Chenoy-Imagn Images)

El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye (10), retrocede para lanzar un pase contra los Denver Broncos durante la segunda mitad (Foto: Reuters/ Ron Chenoy-Imagn Images)

El entrenador jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, reacciona tras derrotar a los Denver Broncos (Foto: Reuters/ Ron Chenoy-Imagn Images)

