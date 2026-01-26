Estados Unidos

EN VIVO | Ola de frío en EEUU: la tormenta invernal provocó el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que hubo más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos. Además, adelantó que para este lunes se prevén unas 2.600 cancelaciones adicionales. “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, afirmó

EEUU sufre una ola de frío extremo e intensas nevadas

Una gran tormenta invernal avanzó el domingo desde el sur y el centro hacia el noreste de Estados Unidos tras afectar a dos tercios del país, dejar al menos 11 muertos, provocar apagones en más de un millón de hogares y generar el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia, según autoridades y sitios de monitoreo.

El fenómeno, considerado por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS). En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

Durante la jornada se reportaron muertes vinculadas al frío extremo. El Departamento de Salud de Luisiana informó que dos personas murieron por hipotermia. Además, The Washington Post indicó que, desde el inicio de la tormenta, se registró una muerte en Texas y tres en Tennessee, también por hipotermia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del temporal:

07:56 hsHoy

La ola de frío extremo
07:07 hsHoy

Aumentan a al menos 11 las muertes por la tormenta

Las autoridades de Tennessee reportaron tres muertes relacionadas con el clima mientras una tormenta invernal continúa afectando a amplias zonas del país.

Una persona murió en Crockett, otra en Haywood y una tercera en Obion, informó el Departamento de Salud de Tennessee.

Con estos casos, el número de fallecidos por la tormenta asciende a al menos 11 en todo Estados Unidos. También se registraron muertes en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan.

06:37 hsHoy

La tormenta de nieve dejó 30 centímetros de nieve en casi un tercio de los estados de EEUU

La tormenta de nieve dejó
La tormenta de nieve dejó 30 centímetros de nieve en casi un tercio de los estados de EEUU (REUTERS)

La gigantesca tormenta de nieve del fin de semana dejó 30 centímetros o más de nieve en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire, según cifras preliminares del Servicio Meteorológico Nacional.

El lago Bonito, en Nuevo México, recibió 79 centímetros, la mayor cantidad registrada en Estados Unidos durante el fin de semana, según la agencia. Al este del Misisipi, las mayores acumulaciones se registraron en el oeste de Pensilvania, donde hasta las 20:30 del domingo se habían acumulado 50 centímetros cerca de Clintonville, a unos 96 kilómetros al norte de Pittsburgh.

El Servicio Meteorológico indicó que las cifras combinan mediciones oficiales y no oficiales y que están sujetas a verificación. Hasta el domingo por la noche, estos eran los totales más altos en otros estados que recibieron al menos 30 centímetros de nieve:

  • Crested Butte, Colorado: 58,4 cm
  • New City, Nueva York: 44,7 cm
  • Eastford, Connecticut: 45,7 cm
  • Branchville, Nueva Jersey: 43,2 cm
  • Zanesville, Ohio: 42,9 cm
  • Davis, Virginia Occidental: 42,2 cm
  • Cranston, Rhode Island: 41,9 cm
  • Newton, New Hampshire: 40,6 cm
  • Holanda, Massachusetts: 40,6 cm
  • Columbus, Indiana: 36,8 cm
  • Fredericktown, Misuri: 36,8 cm
  • Oblongo, Illinois: 36,1 cm
  • Plaistow, New Hampshire: 35,6 cm
  • Sayre, Oklahoma: 35,6 cm
  • Witts Springs, Arkansas: 30,5 cm
05:52 hsHoy

Delta Airlines informó que reanudará sus vuelos “donde sea seguro hacerlo”

Delta Airlines informó el domingo por la noche que reanudará sus vuelos “donde sea seguro hacerlo”, aunque advirtió que las bajas temperaturas en Atlanta, donde se ubica su sede, y las tormentas persistentes en el noreste podrían provocar nuevas interrupciones en la programación del lunes.

El domingo se convirtió en la jornada con más cancelaciones de vuelos en Estados Unidos desde la pandemia de COVID-19, luego de que varios aeropuertos suspendieran sus operaciones. En total, más de 17.000 vuelos fueron cancelados a causa de la tormenta.

05:05 hsHoy

El Departamento de Energía ordenó activar la generación de respaldo en Texas para evitar más apagones

El Departamento de Energía dispuso el domingo por la noche que el operador de la red eléctrica de Texas comience a recurrir a generación de respaldo en centros de datos y otras instalaciones de alto consumo energético, con el objetivo de evitar posibles cortes de suministro. Según la agencia, la directiva busca respaldar al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) para sostener la operación de la red frente a las temperaturas extremas y los daños ocasionados por la tormenta del fin de semana.

“La administración Trump está comprometida a liberar toda la generación de energía disponible necesaria para mantener a los estadounidenses seguros durante la tormenta invernal Fern”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright.

04:17 hsHoy

El Central Park registró su temperatura más baja en dos años

La gente pasea por Central
La gente pasea por Central Park mientras una gran tormenta invernal se extiende por una amplia franja de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El domingo, el Central Park registró 9 grados, el nivel más bajo en casi dos años. La última vez que la temperatura descendió por debajo de los 10 grados en el parque fue el 4 de febrero de 2023.

03:09 hsHoy

La tormenta invernal también azota a Canadá: algunas regiones del país registraron las temperaturas más bajas de su historia

La masa de aire ártico ha provocado mínimas históricas de -48,5 grados en Saskatchewan y deja miles de hogares sin electricidad en Quebec

Una persona camina en medio
Una persona camina en medio de una fuerte tormenta invernal en Toronto, Canadá, el 25 de enero de 2026 REUTERS/Wa Lone

Una masa de aire ártico sin precedentes en la última década mantiene a Canadá sumido en condiciones meteorológicas extremas que han batido récords históricos de frío en el oeste del país y paralizado Toronto, la ciudad más poblada de Norteamérica, bajo una nevada que alcanza los 60 centímetros en algunas zonas.

Leer la nota completa

