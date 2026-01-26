Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Franco Colapinto brindó sus sensaciones tras el primer test de pretemporada en la F1 (@AlpineF1Team)

La primera jornada de pruebas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya marcó el debut de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en una pretemporada, un hito en la trayectoria del argentino. El pilarense comandó el monoplaza A526 en Barcelona y rodó por primera vez con uno de los autos de la nueva era técnica de la Máxima. Luego de dar 60 giros y marcar uno de los mejores registros, el joven de 22 años brindó declaraciones en las que hizo hincapié en cómo cambió el vehículo y cuáles fueron las sensaciones que recogió en Montmeló.

“En primer lugar, es una sensación muy agradable afrontar mi primera pretemporada de Fórmula Uno con un coche nuevo. Es muy diferente con la nueva normativa, con cambios tan importantes, y eso es muy emocionante para todos. El equipo ha hecho un gran trabajo preparándolo todo para que el coche esté listo para correr el primer día de la prueba aquí en Barcelona”, comentó Colapinto, según indicó Alpine mediante un comunicado oficial.

En esta misma línea, agregó: “Siempre hay mucho que aprender en esta etapa del año, con tantas cosas nuevas que comprender. Es agradable ver tanta positividad y optimismo en el garaje y ver a todo el mundo esforzándose al máximo. Tenemos dos días más para correr en pista aquí, donde necesitamos sumar más kilómetros y completar más vueltas. Nos centraremos en nosotros mismos, seguiremos trabajando duro, mantendremos la energía positiva y trataremos de aprovechar al máximo el shakedown de esta semana”.

Colapinto completó un total de 60 vueltas en las dos sesiones en Barcelona (@F1)

Por otro lado, en diálogo con los canales oficiales de la F1, Colapinto hizo principal hincapié en las nuevas características del monoplaza. “Los coches son muy diferentes. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un gran trabajo al traer el coche aquí para esta prueba. Ha sido muy duro para todos, tanto para los chicos como para las chicas de Enstone. Han hecho un gran esfuerzo. Todos estamos muy agradecidos por ello y felices de empezar a trabajar con este nuevo coche”, argumentó el pilarense.

A esto, sumó: “Es muy diferente. Pero, por supuesto, es lo que necesitaba en años anteriores. Conseguir este kilometraje, este ritmo y todo lo aprendido al principio de la temporada es muy útil. Así que, por supuesto, voy a intentar sacarle el máximo partido trabajando mucho con el equipo. Es algo nuevo para todos y eso siempre merece mucho trabajo y esfuerzo por parte de cada miembro del equipo, que es lo que estamos haciendo. Nos esperan unos días muy emocionantes. Esperemos que los próximos días sean buenos y podamos acumular más kilómetros y conocer un poco más el coche por dentro”.

Colapinto está disputando por primera vez en su carrera una pretemporada en la F1, algo clave para conocer las características del monoplaza (@AlpineF1Team)

“Son muy diferentes. Quiero decir, al fin y al cabo, sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro de la parrilla disponible, y eso es muy similar. Pero la técnica está cambiando un poco. Los neumáticos y la gestión de energía son mucho más finos, más pequeños y, como sabes, hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y readaptar nuestra forma de conducir, cosas que hemos aprendido en el pasado”, destacó Colapinto sobre los cambios en el funcionamiento.

Al mismo tiempo, sumó: “Cuando los equipos fabrican un coche nuevo, la filosofía cambia ligeramente con respecto al anterior, y también la forma en que trabajamos con la configuración. Aprendemos muchas cosas al 100% e intentamos encontrar mi dirección. Y creo que, en la medida en que trabajemos bien con el equipo, obtendremos buenos resultados en Barcelona. Ahí está nuestro enfoque. Creo que debemos centrarnos en nosotros mismos y luego intentar sacar el máximo partido a esta temporada”.

*El momento en el que remolcaron el auto de Colapinto en los boxes

Cabe recordar que Franco Colapinto participó de las dos sesiones de tres horas en Barcelona. Durante las primeras pruebas, según informaron medios especializados como Motorsport y Soy Motor, el argentino dio 28 vueltas. Su primer mejor tiempo fue de 1:21.348, mientras que el francés Isack Hadjar, de Red Bull, registró la vuelta más rápida en 1:18.835.

Durante la mañana, Colapinto generó la primera bandera roja cuando su monoplaza A526 tuvo un inconveniente técnico que lo dejó detenido a la salida de boxes. El portal Motorsport Total aportó que “el coche simplemente se detuvo” y describió el episodio como una circunstancia frecuente en el comienzo de las pruebas. Desde Sky Sports F1, se añadió que la falla se relacionó “con un problema con un sensor en el A526 antes de regresar a la pista”.

Para la sesión de la tarde, el argentino mejoró sus registros y logró sumar kilómetros en pista. Colapinto logró un giro de 1:20.189, ubicándose tercero en la tanda, únicamente superado por Hadjar, quien marcó 1:18.159, y George Russell de Mercedes, que registró 1:18.696. Alpine confirmó que, a lo largo de todo el día, Franco completó un total de 60 vueltas (279KM).

Steve Nielsen destacó el trabajo de Colapinto en Barcelona

“Es una prueba fehaciente de su duro trabajo para ponernos en esta posición y poder salir a la pista en la primera oportunidad disponible en esta nueva era de regulaciones y en esta nueva era para el equipo”, comentó Steve Nielsen, director de Alpine.

En esta misma línea, agregó: “Tras la jornada de rodaje de la semana pasada en Silverstone, en la que Pierre pilotó el A526 por primera vez, hoy le ha tocado el turno a Franco. Al final, ha sido un primer día típico de una sesión de pruebas, en el que se han realizado diversos programas y comprobaciones de los sistemas. Hemos tenido algunos pequeños problemas que nos han retrasado, pero es algo normal con un coche completamente nuevo. En estos eventos, la tarea consiste principalmente en aprender y comprender, en lugar de precipitarse demasiado pronto. Por lo tanto, hoy hemos tomado la decisión meditada de limitar en algunos momentos nuestra actividad para asegurarnos de que nuestros sistemas y procesos funcionan correctamente”.

Por último, sobre cómo dividirán la actividad en lo que resta de la semana, mencionó: “Nos quedan dos días más con el coche esta semana, que decidiremos en función de una serie de factores, como el tiempo y las condiciones, en los que intentaremos aprovechar al máximo nuestro tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre el conjunto”.

La Fórmula 1, que bautizó la semana como “Shakedown Week”, programó las pruebas de pretemporada en Barcelona entre el lunes 26 y el viernes 30, organizadas en dos bloques diarios de tres horas. No obstante, cada escudería solo puede rodar en pista en tres de los cinco días, lo que deja margen para estrategias diferenciadas en la elección de jornadas y la repartición del trabajo entre los pilotos oficiales.