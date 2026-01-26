El argentino Nico Varrone se lució en Daytona pese a la maniobra de un inglés que lo sacó de pista: se vienen sus tests de Fórmula 2

La maniobra del inglés James Calado que perjudicó a Nico Varrone

El argentino vivió un momento destacado con la actuación de Nicolás Varrone en las 24 Horas de Daytona. El piloto bonaerense logró el cuarto puesto en la clase GTD Pro durante la apertura del campeonato de la International Motor Sports Association (IMSA), un resultado que evidencia su continua proyección en categorías de resistencia y anticipa un año de gran actividad, con desafíos en IMSA y su próximo ingreso a la Fórmula 2.

En los tramos finales de la competencia, el Corvette N°4, conducido por Varrone en compañía del neerlandés Nicky Catsburg y el estadounidense Tommy Milner, llegó a liderar su clase. Sin embargo, un incidente ajeno al equipo alteró las posiciones: el Mustang de Mike Rockenfeller quedó detenido en la pista y provocó la intervención de un auto de seguridad. Este imprevisto forzó una entrada a boxes que relegó al trinomio al tercer lugar.

Poco después del relanzamiento, Varrone intentó recuperar posiciones en una maniobra externa frente a la Ferrari de James Calado. La acción concluyó con Nico transitando por el pasto tras quedarse sin espacio, lo que le hizo perder varias plazas. Calado fue penalizado posteriormente por la maniobra, aunque el daño para el argentino ya estaba hecho. El equipo apostó en la última parte de la carrera con Catsburg al volante, quien llevó el auto hasta la meta y selló el cuarto puesto final dentro de la división GTD Pro, en la que el Corvette oficial mantuvo protagonismo en la mayor parte de la jornada y se mantuvo ininterrumpidamente dentro del Top 5.

Tommy Milner, compañero de Nico Varrone, superó a dos autos en una misma maniobra en las 24 Horas de Daytona

Otro punto alto de la participación del trinomio de Pratt Miller Motorsport fue protagonizado por Milner, quien realizó una maniobra doble para arrebatar el liderato a Max Hesse (BMW M4 GT3) y al turco Ayhancan Guven (Porsche 911 GT3 R).

Para Varrone, de 25 años y oriundo de Escobar, fue su cuarta experiencia en la clásica prueba de resistencia de Florida. Su historia en Daytona comenzó en 2023, cuando conquistó la victoria en la clase LMP3 junto a Wayne Boyd y Thomas Merrill. En 2024, disputó las tres últimas ediciones —siempre con Chevrolet Corvette— integrando primero el equipo canadiense AWA en la clase GTD y luego en GT Daytona Pro como piloto oficial. La edición de este año marcó también su segunda participación consecutiva con los mismos compañeros de equipo.

La carrera finalmente la ganó el BMW N°1 del equipo Paul Miller Racing, integrado por los estadounidenses Connor De Phillipi, Neil Verhagen, el alemán Max Hesse y el británico Dan Harper. El segundo puesto quedó en manos del Mercedes-AMG GT3 N°75 de 75 Express, que cerró a menos de dos segundos, seguido del Mercedes N°3 del belga Máxime Martin y sus coequiperos alemanes y estadounidenses.

El Corvette con el que el argentino Nicolás Varrone fue cuarto en las 24 Horas de Daytona junto al neerlandés Nicky Castburg y el estadounidense Tommy Milner

Las divisiones restantes también propusieron duelos cerrados. En GTP, el Porsche 963 N°7 del equipo oficial, con Felipe Nasr como encargado del último turno, se impuso tras completar 705 vueltas en 24 horas, aventajando por apenas 1s569 al Cadillac N°31 conducido por Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti y Connor Zilisch. En LMP2 triunfó el Oreca 07 del Algarve Pro Racing, con los británicos Alex Quinn, Toby Sowery, el danés Mathe Jakobsen y el estadounidense George Kurtz, alcanzando 686 vueltas y una diferencia de 5s590 sobre sus perseguidores. La clase GT Daytona (GTD) tuvo como vencedores al Mercedes-AMG GT3 N°57 de Phillip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje y Russell Ward (Winward Racing), que totalizó 661 vueltas y apenas 1s367 de ventaja frente al Aston Martin Vantage del danés Nicki Thiim y sus compañeros estadounidenses.

Para el argentino, el calendario 2026 será doble: debutará en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort y continuará como parte del programa oficial de pruebas de larga duración de IMSA, lo que le permitirá disputar eventos como las 12 Horas de Sebring —su próxima cita, programada para el 21 de marzo— y Petit Le Mans, además de su ya consumada experiencia en las European Le Mans Series, Asian Le Mans Series y el GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Sus ensayos previos para la Fórmula 2 están previstos en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin del 11 al 13 de febrero, antes de su debut el 8 de marzo en Australia.

El bonaerense abordará los tests de pretemporada de la Fórmula 2 del 11 al 13 de febrero en Bahréin