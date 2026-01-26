Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

Con el inicio de una nueva temporada, los torneos internacionales ya se pusieron en marcha en el país. En el primer trimestre del año se disputarán once certámenes, entre los que se destaca el ATP 250 del Argentina Open, con grandes figuras que se presentarán en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Los primeros tres torneos se llevaron a cabo sobre las canchas lentas del Tenis Club Argentino, con la disputa del AAT Challenger edición TCA. El campeón fue el italoargentino Franco Agamenone, que venció en la final al argentino Andrea Collarini.

En simultáneo se desarrolló el W50, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, con la consagración de la italiana Dalila Spiteri, que superó a la albiceleste Victoria Bosio. En tanto, este último domingo culminó el W35, donde la brasileña Carolina Alves le ganó de manera contundente a la española Carlota Martínez Cirez.

Para febrero se espera el Challenger de Rosario, que se jugará en el Jockey Club de Rosario del 2 al 8 de febrero, con la presencia destacada de Camilo Ugo Carabelli, campeón defensor, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.

En el primer trimetre del año se llevarán a cabo 11 torneos internacionales en Argentina (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

El ATP 250 de Buenos Aires se prepara para su vigésima sexta edición, programada del 7 al 15 de febrero en el mítico club de Palermo. Entre los nombres confirmados aparece el italiano Lorenzo Musetti, número 5 del escalafón mundial —en el ranking en vivo figura 3°—, quien este martes jugará los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, ante el serbio Novak Djokovic (4°).

También se esperan las presencias estelares de los argentinos Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (36°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (62°), Francisco Comesaña (68°) y Mariano Navone (74°), además de otros jugadores que podrían sumarse desde la clasificación.

El torneo porteño contará con el brasileño João Fonseca (32°), último campeón; el italoargentino Luciano Darderi (25°) y los italianos Lorenzo Sonego (40°) y Matteo Berrettini (57°). El francés Gaël Monfils (110°) recibió una invitación para integrar el cuadro principal en la temporada de su retiro. A lo largo de su carrera, el galo de 39 años conquistó 13 títulos y disputó 22 finales.

Luego será el turno de los AAT Challenger Tigre I, del 16 al 22 de febrero, y Tigre II, del 23 de febrero al 1 de marzo.

En marzo, el ITF World Tennis Tour tendrá un rol protagónico, con la disputa de los torneos M25 Yerba Buena, del 2 al 8 de marzo; M15 La Plata, del 9 al 15; y los W35 de Junín I, del 23 al 29, y Junín II, del 30 de marzo al 5 de abril.

En lo que va de la temporada, 28 jugadores y 39 jugadoras argentinas ya tomaron parte de competencias disputadas en el país. De cara al primer trimestre de 2026, el calendario ofrecerá cerca de un centenar de plazas disponibles en once torneos, con oportunidades para distintos niveles y etapas de desarrollo, desde el ATP 250 hasta los M15 en el caso del circuito masculino.

El arranque dejó señales alentadoras: las juveniles Luciana Agudelo, Ámbar Corbalán Miranda y Caira Vega Gudiño, todas de la categoría 2010, lograron sumar su primer punto en el ranking WTA.

Calendario primer trimestre 2026:<b> </b>

En el primer trimetre del año se llevarán a cabo 11 torneos internacionales en Argentina (Crédito: REUTERS/Matias Baglietto)

AAT Challenger 50 TCA: completado

W50 Buenos Aires TCA: completado

W35 Buenos Aires TCA: completado

Rosario Challenger 125: 2 al 8 de febrero

Argentina Open 250: 9 al 15 de febrero

AAT Challenger 50 edición Tigre I: 16 al 22 de febrero

AAT Challenger 50 edición Tigre II: 23 de febrero al 1° de marzo

M25 Yerba Buena: 2 al 8 de marzo

M15 La Plata: 9 al 15 de marzo

W35 Junín I: 23 al 29 de marzo

W35 Junín II: 30 de marzo al 5 de abril