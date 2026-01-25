Deportes

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

La delantera suiza inicia otra etapa en Inglaterra con la camiseta del Leicester City con una nueva pareja

Leicester City oficializó la incorporación
Leicester City oficializó la incorporación de Alisha Lehmann con un contrato por dos años y medio

Los focos del fútbol inglés y de la prensa internacional volvieron a fijarse en Alisha Lehmann, quien dio un giro relevante en su etapa profesional y sentimental. El Leicester City anunció la incorporación de la delantera suiza, quien retorna a la Barclays Women’s Super League luego de una temporada en el FC Como de Italia, y firmó un contrato hasta junio de 2028.

La llegada de Lehmann responde a la estrategia del Leicester de sumar experiencia a uno de los planteles más jóvenes de la liga. Este movimiento marca la quinta incorporación del club en enero, una apuesta por jugadoras con recorrido en la liga inglesa para fortalecer al equipo luego de la salida de figuras como Janice Cayman.

La delantera suiza realizó su
La delantera suiza realizó su presentación con el club inglés en el King Power Stadium

El regreso al fútbol inglés representa para la atacante una oportunidad de consolidar su carrera en un entorno que conoce bien. Lehmann, con pasos previos por West Ham United, Everton y Aston Villa, suma más de 60 partidos internacionales y títulos como la Serie A y la Copa Italia con la Juventus, además de haber disputado la Euro 2025 con la selección de Suiza. “Regresar a Inglaterra se siente como volver a casa y estoy muy feliz”, afirmó la suiza, en relación a este nuevo desafío competitivo.

En el aspecto táctico, le permite al Leicester buscar variantes ofensivas. Alisha Lehmann puede desempeñarse tanto por las bandas como en posiciones centrales, lo que aporta equilibrio entre juventud y experiencia en el equipo que dirige Rick Passmoor. El entrenador resaltó la rápida adaptación de la suiza: “Ha entendido exactamente lo que esperamos y ha aportado su habilidad desde la primera sesión”, comentó el técnico tras el primer entrenamiento de la delantera con su nuevo equipo.

La jugadora logró posicionarse como
La jugadora logró posicionarse como una de las figuras con mayor alcance en redes sociales (REUTERS/Stephane Mahe)

El impacto de Alisha Lehmann no se limita al campo de juego. La futbolista se transformó en uno de los fenómenos mediáticos más notorios del fútbol femenino actual, con más de 15 millones de seguidores en Instagram y 11 millones en TikTok, lo cual la posiciona como una figura de alcance global. El perfil de la delantera como deportista y personaje público provoca que cada uno de sus movimientos sea noticia.

En paralelo a su fichaje, la vida personal de Lehmann también acapara titulares. Tras una mediática ruptura con el brasileño Douglas Luiz, jugador del Nottingham Forest cedido por la Juventus, la suiza confirmó recientemente un nuevo romance. La noticia se hizo pública durante la celebración de su cumpleaños número 27, cuando compartió imágenes junto a Montel McKenzie, conocido en el Reino Unido por su participación en el reality Love Island y su actividad como futbolista semiprofesional.

Alisha Lehmann junto a su
Alisha Lehmann junto a su pareja Montel McKenzie

La relación entre Lehmann y McKenzie, que ya era conocida en su círculo cercano según fuentes citadas por The Sun, se consolidó antes de que la delantera cerrara su regreso al fútbol inglés. McKenzie también publicó fotos junto a la jugadora, de esa manera reafirmó el vínculo sentimental entre ambos y sumó un elemento más a la exposición mediática de la suiza.

La futbolista, formada en BSC YV Frauen y profesional desde 2018 con el West Ham, construyó una carrera destacada tanto por logros deportivos como por su capacidad para conectar con el público fuera de los estadios. Por su parte, el Leicester City apuesta ahora por ese doble componente: jerarquía deportiva y magnetismo mediático. En palabras del entrenador Passmoor, “ella está aquí únicamente por el fútbol. Es genial que haya querido venir al Leicester City y, ya en el primer día de entrenamiento, ha estado bien, así que estamos encantados de tenerla a bordo”.

La futbolista confirmó la relación
La futbolista confirmó la relación mediante una publicación de Instagram

