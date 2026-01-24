11 frases de Gallardo tras la victoria de River ante Barracas: del funcionamiento de los refuerzos al ofrecimiento de Villa

Marcelo Gallardo durante el partido entre River Plate y Barracas Central (Fotobaires)

River Plate debutó con una victoria 1-0 como visitante frente a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia y sumó sus primeros tres puntos en la Zona B del Torneo Apertura gracias al gol de Gonzalo Montiel al minuto 59. Luego del encuentro, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la cual destacó el rendimiento de su equipo, entre otros temas.

“Como todo inicio de año en esta nueva etapa, después de una buena pretemporada, empezamos a funcionar. Mostramos en competencia la preparación. Por lo que se vivió en las primeras fechas, que fue bastante duro el inicio para todos los equipos, veníamos a una cancha difícil. El mal estado del campo de juego no dejaba fluir ante un rival difícil, que se cierra y defiende bien”, analizó el Muñeco sobre el desarrollo del encuentro.

A esto, el DT de 50 años agregó: “Hicimos un partido correcto para iniciar. No pasamos sobresaltos salvo alguna jugada puntual. Después, creo que intentamos tener un buen dominio con la pelota y generamos situaciones de gol. Vino el gol de una pelota parada, pero generamos otras situaciones con las que pudimos haber abierto el marcador o hacer algún gol más. Estoy contento con el resultado y con la idea, las formas que tuvimos. Vamos a ir mejorando partido a partido”.

*Gallardo sobre las tres incorporaciones de River

“Mientras el mercado esté abierto, vamos a estar a la expectativa”, contestó brevemente sobre la posibilidad de que River realice una nueva incorporación al plantel. Contra Barracas debutaron los tres refuerzos en la presente ventana de transferencias: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.

En esta misma línea, sobre los rumores que fueron instalados por Sebastián Villa y una posible llegada al club, comentó: “Hubo muchos futbolistas que fueron mencionados. Algunos hemos ido a buscar y otros han sido ofrecidos. Evaluamos todas las posibilidades y, si no llegaron, fueron por diferentes motivos. No voy a dar detalles porque me parece que no tiene que ver. En eso de haber ido a buscar y, en otras ocasiones de futbolistas que fueron ofrecidos, evaluamos todas las posibilidades. Esas posibilidades, claramente, fueron evaluadas. Por una u otra razón, no han llegado”.

Por otro lado, el estratega del Millonario expresó acerca de la victoria en el estadio del Guapo: “Hay que tener un crecimiento como equipo que nos haga sentir representados. Dentro de lo que fue el partido, me voy con buenas sensaciones. Vamos a mejorar muchísimo porque estamos con un enfoque muy claro”.

*Los rumores de Sebastián Villa como posible refuerzo de River

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

El funcionamiento de la mitad de la cancha: “El tiempo va a terminar de demostrar cómo estamos en la mitad de la cancha y como equipo. En estos tres partidos que jugamos, dos amistosos y este inicial, hemos trabajado muy bien el equipo. Se dio una imagen de equipo, más allá de la fluidez que va a ir apareciendo en el juego. La imagen de un equipo que sufrió poco defensivamente, algo que hacemos muy alto, y eso hace que nos hayan llegado poco a pesar de correr riesgo. El trabajo de todo el equipo hace que no nos hayan llegado en muchas ocasiones en estos partidos. Eso me pone bien porque vamos a ir creciendo partido a partido y el equipo se va a ir consolidando, no solamente en el medio, sino en todas sus líneas”.

El partido de Sebastián Driussi y la posibilidad de jugar de mediapunta: “Es un rol que conoce bien. No lo desconoce para nada. En realidad, es una mediapunta que se está acomodando a jugar como lo ha hecho el semestre pasado antes de lesionarse. Es un nueve que juega, no es un nueve de área. Se puede acoplar a esa función”.

El debut del arquero juvenil Santiago Beltrán: “Primero, contento por él. No es fácil debutar en el arco de River con poca edad y tomarlo con una naturalidad que fue sorprendente. Para mí, porque es un chico con mucha calma, responsabilidad y profesional, me alegro de que haya podido actuar en estos partidos previos al inicio del torneo. Después, claramente es una alternativa a pelear el puesto”.

La búsqueda de un lateral izquierdo y la llegada de Matías Viña: “Es un jugador de jerarquía que ha demostrado en diferentes lugares que tiene la capacidad y las características para venir y pelear un lugar. Esa fue la idea. Después, como todo, hay una disputa en el puesto que se va a ir dando. Tenemos muchos partidos en poco tiempo. Nos vino bien que hubiera llegado. Si bien venía de jugar muy poco, tiene buena mentalidad y se acopló con naturalidad al mundo River y al nuestro interno. Eso le dio facilidad para empezar a jugar. Se tiene que poner mejor, porque le falta ritmo, pero con su experiencia y cualidades lo disimuló muy bien”.

El funcionamiento del equipo contra Barracas y la importancia de Quintero: “La creatividad en el fútbol argentino escasea bastante. Cada vez hay menos elementos que te hacen levantarte del asiento o hacen que, de alguna u otra forma, esos futbolistas escaseen. Tenemos en Juanfer un jugador que nos ofrece esas posibilidades. A veces en menor cantidad, a veces con más continuidad. Lo que intentamos es que él se ponga bien y que el equipo también esté bien. Cada uno cumple un rol y una función. Ahí tenemos que acoplar todas las piezas para tratar de que el equipo funcione. No es que sobren características de jugadores creativos en el fútbol argentino; es muy difícil. Tratamos de que él esté bien y se rodee bien”.

El aporte de Aníbal Moreno, uno de los refuerzos del Millonario: “Trajimos tres jugadores en este mercado muy importantes. Dentro de las posibilidades que teníamos, tanto él como Fausto Vera se acoplaron bien y rápido. Tenían presentes diferentes, lo mismo que Matías Viña. No es fácil llegar y asimilar rápidamente el meterse en la dinámica de un equipo cuando sos nuevo. Los tres tienen características muy importantes. Lo hacen naturalmente. Vinieron, se presentaron y empezaron a entrenar con mucho profesionalismo. Nos dan esa posibilidad de ir variando. Aníbal puede jugar por adentro o de interno. Fausto, lo mismo. Lo importante es que ellos se sientan cómodos y, con el correr de los partidos, que crezcan con el equipo”.

En la próxima fecha, River recibirá el miércoles 28 de enero desde las 20 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y visitará a Rosario Central el domingo 1 de febrero por la tercera jornada del Apertura. Cabe recordar que el Millonario tendrá participación en Copa Sudamericana en abril (los grupos se sortearán el 18 de marzo) y el 17 de febrero disputará el duelo de 32avos de final de la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar.

