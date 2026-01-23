Un club europeo busca jugadores semiprofesionales vía redes sociales: qué salario ofrece y los inéditos requisitos para presentarse

Un club en Noruega busca jugadores semi profesionales (REUTERS/Jon Nazca)

El fútbol noruego ha lanzado una convocatoria internacional destinada a defensores centrales semiprofesionales con experiencia comprobable, según difundió el portal especializado Futbol Jobs. La propuesta contempla la posibilidad de incorporarse a la Tercera División del país nórdico, con un salario mensual de 3.500 euros (más de 4.000 dólares), una cifra que generó debate entre aspirantes y seguidores de este deporte, debido al estándar de vida en Noruega y el nivel competitivo que representa esta categoría.

Entre los requisitos principales, los postulantes deben poseer un perfil activo en Transfermarkt, plataforma internacional de seguimiento y valoración de futbolistas, además de acreditar experiencia previa en ligas de nivel similar y estar en condición de agentes libres al momento de aplicar. Como parte del proceso, se solicita el envío de un video con selecciones destacadas en el que se evidencie el rendimiento y las habilidades específicas del jugador.

Si bien la convocatoria no detalla el nombre del club interesado ni aclara si varios equipos requieren esa demarcación, estas búsquedas suelen dirigirse a posiciones menos abundantes en el mercado, como la de defensor central zurdo. Este factor diferencia la demanda actual en comparación con la sobreoferta que tradicionalmente aparece en puestos de mediocampo o delantera.

Los requisitos

La noticia movilizó opiniones dispares en redes sociales y foros de fútbol: algunos usuarios de futboljobs.com y seguidores del portal citado consideran que un salario mensual de 3.500 euros no resulta especialmente atractivo para el costo de vida en Noruega, mientras que otros candidatos lo ven como una oportunidad singular para desarrollar su carrera en el exterior e incursionar en el fútbol escandinavo.

Los anuncios de este tipo causan furor en internet. Hace unos días, la Federación Ruandesa de Fútbol Asociación sorprendió al mundo futbolístico al anunciar en sus redes sociales la búsqueda de un nuevo técnico para su selección , estableciendo criterios inusualmente estrictos y difundiendo el proceso a través de un enlace público en la web de la FIFA. El país africano, que jamás ha clasificado a una Copa del Mundo y registra apenas una presencia en la Copa Africana de Naciones, intenta revertir su historial con una convocatoria que apunta a profesionales de alto nivel y experiencia comprobada.

La publicación de la Federación de Ruanda promocionando la búsqueda de un entrenador

En el anuncio, difundido desde el 16 de enero y todavía vigente tras una reciente prórroga que extendió la recepción de candidaturas hasta el 3 de febrero, se delimitaron las condiciones para postular: se exige presentar un currículum vitae que no supere las cuatro páginas, una carta de presentación detallando métodos de entrenamiento, certificados académicos, referencias laborales verificables, disponibilidad y aspiraciones salariales. Además, se solicita una prueba fehaciente de la experiencia anterior y copia de un documento de identidad o pasaporte, con toda la documentación remitida a la casilla oficial careers@ferwafa.com, según publicó FERWAFA a través de sus plataformas.

Los criterios de elegibilidad excluyen a la mayoría de los aspirantes: el postulante debe contar con al menos diez años de trayectoria en un “alto nivel profesional” y una experiencia mínima de cinco años dirigendo a una selección nacional absoluta. Además, resulta imprescindible poseer una licencia profesional reconocida por la UEFA, la CAF Pro o la CAF A. Otro de los requisitos que establecen ventaja es la formación universitaria en ciencias del deporte, entrenamiento y gestión del fútbol, así como el dominio de herramientas para el análisis de rendimiento, incluidos los nuevos sistemas de seguimiento GPS. La convocatoria destaca también como “ventaja adicional” el dominio fluido de inglés o francés.

Una de las particularidades del llamado refiere a las responsabilidades humanas del cargo, más allá del aspecto táctico. En el detalle funcional, FERWAFA exige que el futuro entrenador sea capaz de “motivar a los jugadores antes, durante y después de los partidos”, ponderando el liderazgo, los conocimientos tácticos “avanzados”, la buena relación con los medios y niveles sobresalientes de profesionalidad, disciplina y trabajo en equipo.