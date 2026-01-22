La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

Ruanda quedó anteúltimo en su grupo por las Eliminatorias al Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Esa Alexander)

La selección de Ruanda comenzó la ardua búsqueda de un nuevo entrenador que asuma como reemplazo del argelino Adel Amrouche, luego de finalizar una breve etapa inferior a un año en el cargo. En este contexto, la Federación Ruandesa de Fútbol Asociación (FERWAFA) sorprendió por sus métodos a la hora de hallar un sucesor porque formalizó el pedido a través de sus redes sociales y adjuntó un enlace que dirige al usuario a una página de FIFA enfocada en empleos, donde presenta los requisitos para asumir el mando de un equipo que nunca disputó un Mundial.

Inicialmente, el organismo local dispuso que había un límite para presentar solicitudes hasta el 30 de enero, pero en las últimas horas se extendió el plazo hasta el 3 de febrero. “¿Tienes lo que se necesita para convertirte en el entrenador principal de Las Avispas?", indica la imagen publicada en la cuenta de Instagram.

El anuncio en FIFA está asentado desde el 16 de enero y todos los interesados deben enviar su currículum vitae con un máximo de cuatro páginas, una carta de presentación que describa sus métodos de entrenamiento, certificados académicos, datos para contactar a tres referencias profesionales, su disponibilidad y las expectativas salariales. Todo esto sumado a una prueba que avale su experiencia y la copia del documento o pasaporte a careers@ferwafa.com.

La publicación de la Federación de Ruanda promocionando la búsqueda de un entrenador

De igual manera, los criterios de elegibilidad son muy exigentes para limitar los candidatos. Buscan a un DT con más de 10 años de experiencia en un “alto nivel profesional” y cinco de trabajo al mando de una selección nacional absoluta. Debe contar con una licencia profesional de la UEFA, CAF Pro o CAF A.

Se priorizará a los postulantes con una formación en ciencias del deporte, entrenamiento y gestión del fútbol, como así también el dominio de sistemas de análisis de rendimiento, incluidas las tecnologías de seguimiento basadas en GPS. Es una “ventaja adicional” poder hablar inglés o francés con fluidez.

Entre sus variadas funciones, dejaron aclarado de manera insólita que deberá “motivar a los jugadores antes, durante y después de los partidos”. Ponderarán un fuerte liderazgo, conocimientos tácticos “avanzados”, excelente comunicación y relación con los medios y altos niveles de profesionalismo, disciplina y trabajo en equipo.

Un jugador de Sudáfrica pelea la pelota con dos rivales de Ruanda en el piso (Crédito: Reuters/Esa Alexander)

La selección de Ruanda ocupa el 130° puesto del ranking FIFA, por detrás de Malaui, Togo, Indonesia, Sierra Leona, Namibia, Mauritania, Níger, Comoras, Madagascar y Luxemburgo, entre otros países. Llegó a estar en la 64° ubicación en marzo de 2015 y su peor momento fue en julio de 1999 (178°).

La Federación fue fundada a principios de los ‘70, se afilió a la FIFA y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a fines de esa década y, hasta el momento, registra un pleno de ausencias en la Copa del Mundo, mientras que disputó una sola Copa Africana. En la edición de Túnez 2004 se marchó en primera ronda después de una victoria sobre RD Congo, un empate contra Guinea y una derrota frente al anfitrión en el Grupo A.

En la presente clasificación a la última cita organizada por Marruecos, Las Avispas estuvieron muy cerca de sacar su boleto por segunda vez, pero Benín se lo arrebató por diferencia de gol. Quedó tercero en el Grupo D con 8 puntos, por detrás de Nigeria (11) y los benineses, y por delante de Libia (5).

Por otro lado, quedó muy lejos en la Eliminatoria al Mundial 2026. Finalizó penúltimo en un grupo de seis equipos, luego de recolectar 11 puntos. Benín, Lesoto y Zimbabue quedaron afuera, mientras que Sudáfrica obtuvo el boleto directo y Nigeria avanzó a segunda ronda (fue eliminada por RD Congo). Adel Amrouche comandó esta campaña y se despidió con la caída 0-3 ante los sudafricanos en la última fecha.

A lo largo de su historia, Ruanda fue dirigida por varios extranjeros, en particular europeos. Los últimos que pasaron por el banco fueron el español Carlos Alós y el alemán Torsten Spittler, aunque también lo hicieron en el último siglo el norirlandés Johnathan McKinstry, el inglés Stephen Constantine, el serbio Milutin Sredojević y el croata Branko Tucak. ¿Quién será su próximo entrenador?