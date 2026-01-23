Deportes

Tomás Etcheverry dio batalla contra el 10° del mundo, pero cayó y se despidió en la tercera ronda del Australian Open

El argentino estuvo a la altura, pero Alexander Bublik impuso su jerarquía en los momentos clave y se llevó el pase a octavos de final. Francisco Cerúndolo es el único tenista nacional que sigue en pie en el primer Grand Slam del año

Tomás Etcheverry dejó todo, pero no le alcanzó frente a Alexander Bublik, que tuvo más eficacia en los instantes decisivos: el kazajo se llevó la victoria por 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4 y el pase a octavos de final del Australian Open.

En el Margaret Court Arena, Bublik prolongó su gran momento (viene de conquistar el ATP 250 de Hong Kong y de estrenarse en el Top 10) ante un rival que le dio mucho trabajo. Su próximo rival será el local Alex de Miñaur (6° del ranking ATP).

El primer set no tuvo quiebres. Ambos lucieron solventes desde el servicio y las acciones se definieron en el tie-break, donde Bublik aprovechó una luz de ventaja para adelantarse en el marcador

Algo parecido ocurrió en la segunda manga. Cuando estaban 1-1, Etcheverry (62° del escalafón de varones) dispuso de dos oportunidades para quebrar, pero el kazajo respondió con tres primeros saques -incluyendo un ace- para sostener la paridad.

En el desempate, nuevamente Bublik impuso su jerarquía: cuando estaban 5-5, sorprendió al argentino con una impecable devolución cruzada y, luego, cerró con un ace.

Etcheverry batalló contra el 10
Etcheverry batalló contra el 10 del mundo, pero se despidió del Australian Open (Foto: Reuters/Tingshu Wang)

Al finalizar los dos primeros sets, Etcheverry había cometido menos errores no forzados (apenas 5 contra 12 de su rival) y también había tenido mayor eficacia tanto en los puntos con su primer saque (69% a 64%), como en el segundo (89% a 84%). Sin embargo, Bublik prevaleció en los instantes decisivos.

Antes de comenzar el tercer parcial, Etcheverry pidió asistencia médica por una dolencia en el gemelo izquierdo. En el regreso, Bublik consiguió el primer quiebre del partido y, en adelante, mostró solidez para administrar la ventaja.

Con el ánimo golpeado e inconvenientes físicos, el platense ya no tuvo resto para revertir el desarrollo. El kazajo se llevó el triunfo en 2 horas y 37 minutos.

A pesar de la derrota en su primer cruce con Bublik, Etcheverry volvió a la tercera ronda de un Grand Slam tras una temporada 2025 en la que no hizo pie en las grandes citas. Retu se va de Melbourne Park con dos buenos triunfos -ante el serbio Miomir Kecmanovic y el británico Arthur Fery- que le brindan una inyección de confianza para sus próximas estaciones en el calendario.

Tomás Etcheverry y Alexander Bublik
Tomás Etcheverry y Alexander Bublik se saludan luego del partido. El kazajo impuso su jerarquía en los momentos clave (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

El único argentino en pie en el Australian Open es Francisco Cerúndolo, que este viernes logró por primera vez en su carrera el pase a los octavos de final al vencer al ruso Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.

Fran -21° del ranking ATP- dominó de principio a fin las acciones en el Show Court Arena y obtuvo un triunfo contundente en 2 horas y 8 minutos del juego. Así logró igualar el mejor resultado de su carrera en un torneo de Grand Slam: su performance más destacada hasta ahora habían sido los octavos de Roland Garros en 2023 y 2024.

Su próximo rival, en la madrugada del domingo en la Argentina, será Alexander Zverev, que superó al británico Cameron Norrie por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 en el cruce por la segunda ronda.

Cerúndolo lidera 3-2 el historial de enfrentamientos entre ambos, y Zverev confesó en más de una ocasión que el porteño es uno de sus adversarios más difíciles en el circuito.

