Deportes

Las fotos de los looks de Lewis Hamilton y Canelo Álvarez en la Semana de la Moda Masculina en París

El piloto británico y el boxeador mexicano transformaron la capital francesa en un punto de encuentro entre el rendimiento físico y la moda de alta costura

Lewis Hamilton y Canelo Álvarez
Lewis Hamilton y Canelo Álvarez sorprendieron con sus looks en París

La Semana de la Moda Masculina de París Otoño/Invierno 2026-2027 no solo centró las miradas en las colecciones de los grandes diseñadores. Esta edición, que se extiende del 21 al 26 de enero, contó con varias figuras del deporte en los desfiles exclusivos que confirmaron la conexión que cada vez es más estrecha entre la moda y el rendimiento físico.

El evento ofrece una intensa agenda que combina desfiles, presentaciones especiales y una fuerte presencia de celebridades internacionales. Entre los presentes quienes más destacaron fueron Lewis Hamilton y Saúl Canelo Álvarez quienes supieron acaparar las miradas y convertir la pasarela en un espacio de expresión además del ámbito deportivo.

Lewis Hamilton asistió al desfile
Lewis Hamilton asistió al desfile de Dior Men's Fall/Winter 2026 (Photo by Blanca CRUZ / AFP)

La llegada de Lewis Hamilton al desfile de Dior Men’s Fall/Winter 2026 se vivió como un acontecimiento propio de la pasarela. El piloto británico, anunciado como embajador de la casa francesa, reafirmó su posición como referente de la moda contemporánea. Su compromiso con la marca se mantiene firme debido a que han trabajo en conjunto anteriormente en una campaña capturada por el fotógrafo Rafael Pavarotti, en la misma presentaron prendas inspiradas en deportes de invierno como el esquí y el snowboard. Incluso participó de la presentación del nuevo monoplaza de Ferrari, el SF-26, junto a su compañero de equipo Charles Leclerc, en Maranello.

Hamilton ya había demostrado que el paddock puede ser una extensión del street style parisino. El piloto comprende el sentido de la moda que está en constante movimiento y lo mantiene presente en su día a día. En otras ocasiones también asistió a desfiles de diseñadores con mucha trayectoria y estuvo presente en la Met Gala, organizada por Anna Wintour, directora de Vogue. Por eso, su elección de looks abarca desde el total denim hasta la sastrería más radical, con guiños teatrales y elementos utilitarios.

El piloto británico fue coanfitrión
El piloto británico fue coanfitrión en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por otro lado, el boxeador mexicano Canelo Álvarez llevó la atención fuera del cuadrilátero para instalarse como figura central entre los asistentes al desfile del diseñador Mike Amiri. El creador ha sido responsable de algunos de los atuendos más emblemáticos de Álvarez en sus noches de pelea, lo que consolidó aún más la relación entre ambos mundos.

Acompañado por su esposa, Fernanda Gómez, el campeón mundial de peso supermediano se inclinó por un conjunto animal print de líneas sobrias con un toque llamativo. Aunque el detalle que más comentarios despertó fue el exclusivo reloj Patek Philippe Tiffany Blue, una pieza de la que existen solo 170 ejemplares y cuyo valor superó los USD 5 millones en subastas entre coleccionistas internacionales.

Canelo Álvarez y su esposa
Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez en el desfile de Mike Amiri (Zuma Press/The Grosby Group )

La lista de deportistas presentes continuó en esta semana particular. Por las calles de París también aparecieron figuras como Denzel Ward, Ray-Ray McCloud, ambos jugadores de fútbol americano, y Mamadoú Sibidé, futbolista de la selección de Malí, quienes aportaron su estilo personal y confirmaron que la influencia del deporte es cada vez más visible en los circuitos de la moda global. Mientras definen sus próximos pasos en sus respectivas competencias, los atletas aprovechan la vidriera de París para combinar ambos mundos.

Canelo Álvarez junto a El
Canelo Álvarez junto a El Malilla simboliza la unión del deporte y la música urbana mexicana (Instagram/ @elmalilla_)
Denzel Ward y Nada Lukovic
Denzel Ward y Nada Lukovic presentes en París

