Tras el escándalo de Año Nuevo en Brasil con la Policía, Eros Mancuso fue presentado en un equipo de Primera del fútbol argentino

El jugador volvió al Pincha tras el escándalo que protagonizó en Año Nuevo en Brasil

El regreso de Eros Mancuso a Estudiantes de La Plata marca un nuevo capítulo para el defensor argentino tras un año y medio en Fortaleza de Brasil, donde su paso estuvo signado por un incidente extradeportivo: la Justicia brasileña investiga la denuncia presentada la madrugada del 1 de enero de 2026, que lo involucra a él y a los también argentinos Tomás Pochettino y José Herrera, quienes fueron acusados de amenazas y agresiones tras una discusión por el volumen de la música.

El Pincha hizo una referencia especial a uno de los momentos más recordados en la historia reciente del club para comunicar el retorno del futbolista: su gol frente a Vélez en la final de la Copa de la Liga 2024, que quedó grabado en la memoria de los hinchas. El lateral derecho fue presentado oficialmente este jueves y, tras su paso por Fortaleza en Brasil, buscará consolidarse como pieza clave en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

El video de presentación difundido en las redes sociales del club incluyó un emotivo extracto musical: sonaron versos de “Una emoción para siempre” de Eros Ramazzotti, que resonaron como remate simbólico del vínculo entre el jugador y la hinchada del Pincha. Allí, en las imágenes, se pudo ver un compilado de aficionados y trabajadores del club realizando el corazón con el pulgar y el índice, gesto que se asoció con el propio Mancuso.

El escándalo que protagonizaron tres argentinos en Brasil

En el cierre de la grabación, Eros Mancuso dirigió sus primeras palabras a la afición: “Hola familia Pincha, acá habla Eros Mancuso. Estoy muy contento de estar de nuevo en casa, ojalá nos veamos pronto. Un abrazo grande”, según publicó el club en sus redes sociales.

La operación que concretó su retorno se selló en las últimas horas: Estudiantes oficializó la firma del contrato junto a Agustín Alayes, con imágenes que retrataron el acto. El lateral llegó a préstamo por una temporada desde Fortaleza, con un cargo de USD 200 mil y una opción de compra de USD 1,2 millones por el 70% del pase, según informó el club a través de su comunicado.

De esta manera, Mancuso se suma a Adolfo Gaich como uno de los primeros refuerzos confirmados para el plantel que afrontará los compromisos de la temporada 2026. El futbolista había realizado su primer entrenamiento en el Country Club de City Bell el miércoles anterior a la presentación formal.

El video de la pelea de los jugadores argentinos de Fortaleza de Brasil con sus vecinos en Año Nuevo

Durante su estadía en Brasil, Mancuso jugó 62 partidos, marcó dos goles y brindó siete asistencias a lo largo de 18 meses, una etapa que culminó abruptamente tras el suceso policial mencionado. Su formación futbolística tuvo sus inicios en las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde debutó en Primera el 21 de julio de 2021 ante Banfield, y formó parte del plantel campeón de la Copa Argentina 2020.

Luego de que Boca decidiera no renovar su contrato en junio de 2022, Mancuso quedó en condición de libre y fichó para Estudiantes, con el que conquistó la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga Profesional 2024 dirigidos por Eduardo Domínguez. La transferencia a Fortaleza se concretó en agosto de 2024, periodo en el que Mancuso permaneció en el club brasileño hasta principios de 2026. El regreso del jugador se produce mientras la investigación judicial sigue en curso en Brasil, situación que agrega un matiz extrafutbolístico a su retorno al fútbol argentino.