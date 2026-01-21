El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

La séptima jornada de la UEFA Champions League ha estado repleta de hechos destacados, como las derrotas del Manchester City y el PSG ante Bodo Glimt en Noruega y el Sporting de Lisboa en Portugal, respectivamente, sumado a otras perlitas que han servido de espectáculo en la Fase Liga a una fecha de su culminación.

Una de las imágenes más virales se dio en el cierre de la paliza del Real Madrid al Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu. El Merengue tuvo una destacada actuación de Franco Mastantuono, pero Jude Bellingham dio la nota del día cuando convirtió el 6-1 final con una gran definición, en la que superó al arquero y resolvió con el arco vacío.

El volante ofensivo inglés de 22 años fue a celebrar sobre un costado de la cancha y simuló que estaba tomando, un inequívoco gesto que sirvió de respuesta a muchos de sus críticos, que lo apuntaron por su vida nocturna y su presunto gusto por el alcohol con base en imágenes suyas.

De hecho, el youtuber AuronPlay, que tiene más de 29 millones de suscriptores, lo cuestionó: “No queda un bar en España que no haya visitado... Le gusta más el alcohol... Qué barbaridad. He visto fotos en los entrenamientos, va a entrenar y suda ron. Es increíble, cómo le gusta la fiesta, destila alcohol”. La respuesta del ex hombre del Borussia Dortmund no se hizo esperar, y ocurrió en la cancha para sellar el último gol de la Casa Blanca ante un débil Monaco, que está en zona de playoff.

*El enojo de Lautaro Martínez tras ser reemplazado

Por otro lado, la derrota del Inter ante Arsenal por 3-1 en Italia no estaba en los papeles de muchos, ya que se vio una distancia muy grande entre ambos equipos y sorprendió que el entrenador Cristian Chivu retire de la cancha al capitán Lautaro Martínez a los 62 minutos con el marcador 1-2 para el ingreso de Francesco Pio Esposito, un juvenil de 20 años que registra 28 encuentros con la camiseta del Neroazzurro, en los cuales marcó cinco goles y dio siete asistencias.

Al Toro se le notó un polémico gesto de frustración en su rostro: salió de la cancha sacudiendo la cabeza en señal de contrariedad, aunque no queda claro todavía si esa respuesta fue contra Chivu, por su propio nivel u otro motivo. De hecho, Martínez venía de romper una malaria de tres encuentros sin convertir con el tanto anotado en la victoria 1-0 sobre Udinese por la Serie A y no pudo extender su racha en la noche de Milán.

Esa modificación no alteró el rumbo del encuentro frente a los dirigidos por Mikel Arteta, que mantienen un paso arrollador de siete victorias en la misma cantidad de presentaciones con un saldo de 20 goles a favor y 2 tantos en contra. En contraposición, Inter quedó en la novena colocación, en zona de playoff, y cerrará la Fase Liga en Alemania contra Borussia Dortmund.

Justamente, Cristian Cuti Romero encaminó una victoria clave del Tottenham sobre el Dortmund en Londres. El defensor de la selección argentina empujó una pelota a la red para el 1-0 de los Spurs a los 13 minutos de la etapa inicial. Fue su primer tanto en la presente Champions y el segundo de su carrera en esta competición. El anterior había sido con la camiseta de Atalanta hace 1876 días en el 1-1 sobre Midtjylland por la fase de grupos de la edición 2020/21.

Finalmente, el anfitrión se impuso 2-0 con otro tanto de Dominic Solanke para quedar en la cuarta colocación, en zona de pasaje directo a los octavos de final. Los dirigidos por Thomas Frank están 14° en la Premier League, pero en la Liga de Campeones dependen de sí mismos para asegurarse un lugar entre los 16 mejores de Europa. Resolverán su destino en la última fecha contra Eintracht Frankfurt (que podría llegar eliminado) en Alemania. Todos los partidos se jugarán el miércoles 28 desde las 17 (hora argentina).

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League

*Los ocho primeros avanzan directamente a octavos

*Del 9° al 24° juegan un playoff para clasificar a octavos

*Del 25° al 36° quedan eliminados