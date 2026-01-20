Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

Manchester City perdió 3-1 contra Bodo Glimt en el Aspmyra Stadion, un modesto recinto noruego para apenas 8.000 espectadores, y complicó de manera inesperada sus aspiraciones a una fecha del final de la Fase Liga en la UEFA Champions League. Los Ciudadanos perderán a Rodri para el último duelo de esta primera fase contra Galatasaray por haber sido expulsado en el complemento.

En cuestión de segundos, el vigente subcampeón del país nórdico sacó ventaja de dos goles en el resultado. Los dirigidos por Kjetil Knutsen se adelantaron con los tantos de Kasper Hogh por duplicado a los 22 y a los 24 minutos de la primera etapa. Como si fuera poco, Jens Hauge amplió distancias para el Rayo en el inicio de la segunda parte, y Rayan Cherki insinuó una remontada de la visita a los 60′ por convertir el descuento (3-1), pero la repentina expulsión de Rodri al minuto siguiente derrumbó las ilusiones del conjunto inglés.

El mediocampista central de los Sky Blues cometió dos faltas tácticas en menos de 60 segundos para frenar sendos avances en campo propio de Hakon Evjen y Ole Blomberg, una de las figuras del encuentro por sus dos asistencias a Hogh. Y el árbitro alemán, Sven Jablonski, le cayó con todo el peso del reglamento con sendas amarillas seguidas de expulsión. Inmediatamente, Guardiola emitió sus quejas al cuarto árbitro, el germano Tobias Reichel, pero no hubo modificaciones en la decisión original.

Fue la segunda expulsión del volante de 29 años en toda su carrera. El antecedente previo también sucedió con la camiseta del City: el 23 de septiembre de 2023 recibió la tarjeta roja directa en un duelo con victoria 2-0 ante Nottingham Forest por la sexta fecha de la Premier League. Este martes alcanzó los 280 encuentros con la institución, en los cuales registró 27 goles y 32 asistencias.

*Manchester City jugó la última media hora con 10 hombres por la expulsión de Rodri

La derrota final del elenco de Manchester lo dejó en una posición comprometida y profundizó su mal momento, luego de perder el derbi de la ciudad ante el United. Arrancó la jornada en la séptima posición con 13 puntos, pero todavía debe disputarse el resto de la fecha, y hay grandes chances de que sea desplazado de los ocho primeros lugares que clasifican a los octavos de final de manera directa. Vale destacar que del 9° al 24° juegan un playoff para avanzar entre los 16 mejores de Europa.

Los de Guardiola iniciaron su campaña con una victoria 2-0 ante Napoli como local, igualaron 2-2 con Mónaco en el Principado, derrotaron 2-0 al Villarreal en España, vencieron 4-1 al Borussia Dortmund en Inglaterra, cedieron un 0-2 contra Bayer Leverkusen en suelo inglés y venían de ganarle 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, no tendrán margen de error en la última jornada contra Galatasaray en el Etihad Stadium.

Por otro lado, el Bodo Glimt sueña con dar el batacazo en su estreno en primera fase de la Champions. Los escandinavos poseen una historia particular porque juegan en el Círculo Polar Ártico y son el equipo sensación en su liga con cuatro títulos y dos subcampeonatos en los últimos seis años. Bjorn Mannsverk, ex piloto de combate noruego, ejerce como coach mental en el plantel, que medita diariamente con el uniforme puesto antes de entrenar.

Luego de acceder a la Fase Liga vía Repechaje, el Rayo tuvo un inicio complicado y cosechó su primera victoria frente al Manchester City. Anteriormente, así fue su camino: 2-2 vs. Slavia Praga, 2-2 vs. Tottenham, 1-3 vs. Galatasaray, 0-1 vs. Mónaco, 2-3 vs. Juventus y 2-2 vs. Borussia Dortmund. Se ubican 27° con 6 unidades y se jugarán todas sus fichas contra el Atlético de Madrid en España. Todos los duelos de la octava fecha se disputarán el próximo miércoles 28 desde las 17 (hora argentina).

La tabla de posiciones de la Fase Liga de la UEFA Champions League