Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Se juega la anteúltima fecha de la primera ronda

Finaliza la séptima jornada de la fase inicial de la Champions League. Luego de las victorias del Real Madrid y el Arsenal, y de las inesperadas caídas del Manchester City y el PSG, resta que otros equipos importantes definan su posición de cara a la etapa de eliminatorias.

El Atlético de Madrid necesita una victoria para situarse entre los ocho mejores clasificados y asegurarse el pase directo a octavos de final. El equipo dirigido por Diego Simeone se medirá ante el Galatasaray, conducido por Okan Buruk. En una situación similar se encuentra el Liverpool, que suma 12 puntos; si logra imponerse ante el Marsella, podría evitar el repechaje.

El Barcelona, bajo la conducción de Hansi Flick, también debe sumar de a tres para garantizar su presencia en la próxima ronda. El conjunto catalán tiene 10 puntos y debe vencer al Slavia Praga para no depender de otros resultados. Si no logra quedar entre los ocho primeros, deberá disputar una instancia adicional para avanzar a octavos. Por su parte, el Benfica podría quedarse sin opciones de clasificar si pierde contra la Juventus, a falta de una fecha para el cierre de la fase.

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs Atlético Madrid

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: RAMS Park

Qarabag vs Frankfurt:

Soccer Football - UEFA Champions League - Qarabag v Ajax Amsterdam - Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan - December 10, 2025 Qarabag players celebrate after Camilo Duran scores their first goal REUTERS/Aziz Karimov

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Tofiq Behramov

Marsella vs Liverpool

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Burnley - Anfield, Liverpool, Britain - January 17, 2026 Liverpool's Florian Wirtz celebrates scoring their first goal with Hugo Ekitike, Curtis Jones, and Dominik Szoboszlai REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Velodrome

Newcastle vs PSV

Soccer Football - FA Cup - Third Round - Newcastle United v AFC Bournemouth - St James' Park, Newcastle, Britain - January 10, 2026 Newcastle United's Nick Woltemade and Bruno Guimaraes celebrate after the match REUTERS/Scott Heppell

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: St. James Park

Slavia Praga vs Barcelona

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Eden Arena

Juventus vs Benfica

Soccer Football - Serie A - Juventus v Lecce - Allianz Stadium, Turin, Italy - January 3, 2026 Juventus' Weston Mckennie scores their first goal with Kenan Yildiz REUTERS/Alberto Lingria

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Juventus Stadium

Chelsea vs Pafos

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Brentford - Stamford Bridge, London, Britain - January 17, 2026 Chelsea's Cole Palmer celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Stamford Bridge

Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise

Los jugadores del Bayern Múnich celebran con Jamal Musiala (10) tras la victoria 5-1 ante Leipzig en la Bundesliga, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Allianz Arena

Atalanta vs Bilbao:

Soccer Football - UEFA Champions League - Atalanta v Chelsea - Gewiss Stadium, Bergamo, Italy - December 9, 2025 Atalanta players celebrate after the match REUTERS/Matteo Ciambelli

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 4 / DGO

Estadio: New Balance Arena