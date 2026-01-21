Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Finaliza la séptima jornada de la fase inicial de la Champions League. Luego de las victorias del Real Madrid y el Arsenal, y de las inesperadas caídas del Manchester City y el PSG, resta que otros equipos importantes definan su posición de cara a la etapa de eliminatorias.
El Atlético de Madrid necesita una victoria para situarse entre los ocho mejores clasificados y asegurarse el pase directo a octavos de final. El equipo dirigido por Diego Simeone se medirá ante el Galatasaray, conducido por Okan Buruk. En una situación similar se encuentra el Liverpool, que suma 12 puntos; si logra imponerse ante el Marsella, podría evitar el repechaje.
El Barcelona, bajo la conducción de Hansi Flick, también debe sumar de a tres para garantizar su presencia en la próxima ronda. El conjunto catalán tiene 10 puntos y debe vencer al Slavia Praga para no depender de otros resultados. Si no logra quedar entre los ocho primeros, deberá disputar una instancia adicional para avanzar a octavos. Por su parte, el Benfica podría quedarse sin opciones de clasificar si pierde contra la Juventus, a falta de una fecha para el cierre de la fase.
Todos los partidos de la jornada
Galatasaray vs Atlético Madrid
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: RAMS Park
Qarabag vs Frankfurt:
Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Estadio Tofiq Behramov
Marsella vs Liverpool
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Velodrome
Newcastle vs PSV
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: St. James Park
Slavia Praga vs Barcelona
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Eden Arena
Juventus vs Benfica
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: Juventus Stadium
Chelsea vs Pafos
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Stamford Bridge
Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 3
Estadio: Allianz Arena
Atalanta vs Bilbao:
Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN 4 / DGO
Estadio: New Balance Arena