Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Se juega la anteúltima fecha
Se juega la anteúltima fecha de la primera ronda

Finaliza la séptima jornada de la fase inicial de la Champions League. Luego de las victorias del Real Madrid y el Arsenal, y de las inesperadas caídas del Manchester City y el PSG, resta que otros equipos importantes definan su posición de cara a la etapa de eliminatorias.

El Atlético de Madrid necesita una victoria para situarse entre los ocho mejores clasificados y asegurarse el pase directo a octavos de final. El equipo dirigido por Diego Simeone se medirá ante el Galatasaray, conducido por Okan Buruk. En una situación similar se encuentra el Liverpool, que suma 12 puntos; si logra imponerse ante el Marsella, podría evitar el repechaje.

El Barcelona, bajo la conducción de Hansi Flick, también debe sumar de a tres para garantizar su presencia en la próxima ronda. El conjunto catalán tiene 10 puntos y debe vencer al Slavia Praga para no depender de otros resultados. Si no logra quedar entre los ocho primeros, deberá disputar una instancia adicional para avanzar a octavos. Por su parte, el Benfica podría quedarse sin opciones de clasificar si pierde contra la Juventus, a falta de una fecha para el cierre de la fase.

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs Atlético Madrid

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: RAMS Park

Qarabag vs Frankfurt:

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Qarabag v Ajax Amsterdam - Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan - December 10, 2025 Qarabag players celebrate after Camilo Duran scores their first goal REUTERS/Aziz Karimov

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Estadio Tofiq Behramov

Marsella vs Liverpool

Soccer Football - Premier League
Soccer Football - Premier League - Liverpool v Burnley - Anfield, Liverpool, Britain - January 17, 2026 Liverpool's Florian Wirtz celebrates scoring their first goal with Hugo Ekitike, Curtis Jones, and Dominik Szoboszlai REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Velodrome

Newcastle vs PSV

Soccer Football - FA Cup
Soccer Football - FA Cup - Third Round - Newcastle United v AFC Bournemouth - St James' Park, Newcastle, Britain - January 10, 2026 Newcastle United's Nick Woltemade and Bruno Guimaraes celebrate after the match REUTERS/Scott Heppell

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: St. James Park

Slavia Praga vs Barcelona

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Eden Arena

Juventus vs Benfica

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Juventus v Lecce - Allianz Stadium, Turin, Italy - January 3, 2026 Juventus' Weston Mckennie scores their first goal with Kenan Yildiz REUTERS/Alberto Lingria

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Juventus Stadium

Chelsea vs Pafos

Soccer Football - Premier League
Soccer Football - Premier League - Chelsea v Brentford - Stamford Bridge, London, Britain - January 17, 2026 Chelsea's Cole Palmer celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Stamford Bridge

Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise

Los jugadores del Bayern Múnich
Los jugadores del Bayern Múnich celebran con Jamal Musiala (10) tras la victoria 5-1 ante Leipzig en la Bundesliga, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Allianz Arena

Atalanta vs Bilbao:

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Atalanta v Chelsea - Gewiss Stadium, Bergamo, Italy - December 9, 2025 Atalanta players celebrate after the match REUTERS/Matteo Ciambelli

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN 4 / DGO

Estadio: New Balance Arena

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

