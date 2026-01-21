El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

Atlético de Madrid visitó al Galatasaray en Estambul por la penúltima fecha de la Champions League y, tras el empate 1-1, quedó momentáneamente en el octavo puesto de la clasificación, esperando otros resultados para saber si permanece en zona de octavos de final cuando resta una jornada para el cierre de la fase regular.

El partido, que se jugó en Turquía con la presencia de varios futbolistas argentinos en el campo, tuvo un comienzo favorable para la visita. A los 4 minutos, el Aleti se puso en ventaja gracias a un cabezazo de Giuliano Simeone. El hijo del Cholo se impulsó tras aparecer en el segundo palo y conectó la pelota tras un centro de Matteo Ruggeri, que vino de un pase de Thiago Almada.

A los 20 minutos llegó el empate del Galatasaray (no tuvo participación Mauro Icardi) a través de un gol en contra de Marcos Llorente, quien se llevó la pelota por delante al intentar despejar un centro desde el sector derecho que ejecutó Roland Sallai luego de un desborde del alemán Leroy Sané. El 1-1 parcial dejó con un sabor amargo al Atlético, ya que contó con varias situaciones para mantener la ventaja y le convirtieron el tanto en una jugada aislada y desafortunada.

*El gol en contra de Llorente para el empate de Galatasaray

Diego Simeone decidió iniciar el partido con los argentinos Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada en cancha. Los tres tuvieron intervenciones en el ataque colchonero, pero el ex jugador de Vélez -que busca minutos de cara al Mundial 2026- fue reemplazado al término del primer tiempo por Álex Baena. La misma suerte corrió la Araña a los 73 minutos, que salió para dejarle su lugar a Nico González. Juan Musso quedó en el banco de suplentes.

En los minutos culminantes del juego, Atlético de Madrid tuvo dos ocasiones muy claras para ganar el partido. Primero, Antoine Griezmann ejecutó un tiro libre cercano al área que obligó a una fantástica intervención del arquero Uğurcan Çakır. Segundos después, el turco volvió a salvar al Galatasaray con otra atajada; esta vez ante un potente disparo de Baena dentro del área.

El conjunto turco, necesitado de una victoria, fue en busca de los tres puntos y en la última acción del partido casi logra dar vuelta el marcador con el brasileño Gabriel Sara, quien no pudo con Jan Oblak en una situación muy propicia para marcar.

*El resumen del empate entre Atlético de Madrid y Galatasaray

Ante este panorama y con el empate 1-1 en Estambul, Atlético de Madrid quedó en el lote de equipos con 13 puntos al igual que Sporting Lisboa, PSG y Manchester City, en zona de octavos de final y con la chance de asegurar su pase a la siguiente instancia el próximo miércoles 28 de enero, en el Metropolitano, frente al Bodo Glimt de Noruega. En tanto que Galatasaray suma 10 unidades y deberá visitar en la última fecha al City en Inglaterra.

Las posiciones en la Champions League