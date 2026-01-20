Un regalo de 400 mil dólares y “noviazgo fingido”: la insólita estrategia de una estrella de la NBA para recuperar un anillo tras separarse

Gilbert Arenas y Laura Govan fueron pareja hasta 2014

La historia de amor entre el basquetbolista Gilbert Arenas y la personalidad de televisión Laura Govan terminó en un escándalo pocas veces visto por los ribetes que tuvo la relación entre ambos, que incluyó un compromiso y, ocho días después, una separación. Ambos se revincularon, pero todo derivó en una insospechada presentación ante la Justicia.

El ex jugador de Golden State Warriors, Washington Wizards, Orlando Magic y Memphis Grizzlies en la NBA, sumado a un paso por Shanghai Sharks de China, le pidió matrimonio en 2008 en una fecha cercana al cumpleaños de la mujer con un anillo de gran valor, cuyo protagonista cree recordar que pagó USD 395.000. Sin embargo, la separación los alejó y, días después, el deportista tejió una estrategia para recuperar el preciado objeto.

Arenas reconstruyó la historia en una entrevista con Vlad TV y explicó cómo reemplazó el mismo elemento por uno de USD 10.000. “Lo que pasó al final es que nos peleamos ocho días después y rompimos. Y cuando rompimos, pensé: ‘Ha sido una puta pérdida de dinero. Quiero que me devuelva el anillo. ¿Cómo puedo recuperar mi anillo? Joder, tengo que recuperarla’”, explicó en un relato, mientras se le dibujó una sonrisa al cierre de la última frase.

A continuación, profundizó en su explicación para atraer nuevamente a la madre de sus cuatro hijos: “Cuando vuelva, tendré uno falso y podré cambiarlo en cualquier momento. Y eso es lo que hice. Hice que me hicieran uno falso y empecé con: ‘Oye, te echo de menos. Vuelve’. Y luego jugamos a ser familia”.

El ex base de 44 años detalló que era un anillo “con diamantes por todas partes”, ya que tenía “una gran piedra en el centro, y luego había tres piedras a los lados”. De igual manera, tuvo mucha paciencia y calma para elegir el momento adecuado del reemplazo porque “sabía que podía cambiarlo en cualquier momento”. A los cuatro meses volvieron a convivir y realizó el intercambio “años después”. “Finalmente lo cambié, guardé ese en una caja de seguridad, y entonces ella se quedó con el falso”, sintetizó frente a la fascinación del entrevistador.

Gilbert Arenas nunca se casó con Laura Govan más allá de la reconciliación por conveniencia

Luego de concretar su objetivo, Gilbert Arenas se separó definitivamente de Laura Govan en 2014 y se generó un contrapunto: “Después de conseguir el anillo, rompimos de nuevo. Empezó a hablar en redes sociales sobre cómo me había quitado 500.000 dólares. Para demostrarle que no había perdido nada, publiqué una foto con el anillo”.

Cuando Govan se enteró que tenía un anillo falso, le inició una demanda por robo para recuperar el objeto sustraído y, ante la pregunta sobre si ganó en la Justicia, Arenas aclaró que “no”, pero el valor de la sortija real le jugó a favor: “Luego, utilicé el dinero del anillo para pagar los honorarios del abogado. Así que le dije: ‘Puedes seguir demandándome, llevándome a los tribunales y toda esa mierda’”.

A continuación, criticó duramente a su anterior pareja por el presunto daño que les causó a sus hijos durante toda esta situación: “Mira, esto siempre va a ser mi mensaje para las mujeres con hijos. Hijos y padres. Tus hijos llevan el apellido del padre. Así que si no proteges el nombre de tus hijos, de todos modos no eres una buena madre. Si ese padre gana dinero, entonces tienes que proteger la imagen de tus hijos, lo que significa que proteges el dinero. Si este es el que trae el pan a la casa, no te perjudiques a ti misma por despecho”.

“Tienes que proteger todo, eso es lo que es una pareja. Quiero una pareja que proteja la marca. Mantengo a mucha gente. Si tenemos hijos y decides que al diablo todo, lo que estás diciendo es al diablo todo para los niños también, porque yo soy el nombre que va a estar en la espalda del jersey. Así que si tengo mala reputación por tu culpa, ellos también van a pagar por eso”, concluyó.

Gilbert Arenas se casó a principios de 2025 con la influencer Melli Mónaco, mientras que Laura Govan sigue abocada a su perfil público con fotos sensuales en redes sociales y también le dedica menciones a la carrera de su hijo, Alijah Arenas, quien es un destacado jugador de la Universidad del Sur de California y sufrió en abril pasado un accidente en su Cybertruck que lo dejó en coma inducido. Más allá de esto, el joven de 18 años no sufrió lesiones importantes y, tiempo después, padeció una rotura de menisco, según confirmó el especialista de la NBA, Chris Haynes.