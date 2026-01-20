El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Jimmy Butler, jugador de Golden State Warriors, se perderá el resto de la temporada al confirmarse la rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha

Jimmy Butler, una de las estrellas que tiene la NBA, sufrió una grave lesión durante el encuentro en que su equipo, Golden State Warriors, venció 135-112 a Miami Heat. El jugador de 36 años se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada, lo que genera una preocupación extra al entrenador Steve Kerr de cara al futuro de la franquicia.

La escalofriante lesión se produjo en el tercer cuarto del partido que se disputó anoche en el Chase Center de San Francisco. El experimentado basquetbolista aterrizó de manera antinatural tras saltar para capturar un rebote. De inmediato, Butler soltó la pelota que había atrapado con un grito desgarrador y quedó tendido en el suelo durante varios minutos antes de abandonar la cancha asistido por dos compañeros, incapaz de apoyar la pierna. Los Warriors informaron durante el encuentro que el jugador no volvería al juego y que sería sometido a una resonancia magnética. Más tarde se dio a conocer el resultado y se constató el tan temido diagnóstico que alejará a la estrella de las canchas por un plazo estimado de 8 meses.

En conferencia de prensa, Kerr se mostró consternado por la lesión de una de sus figuras y, pese a afirmar que desconocía de los resultados de la resonancia en ese momento, no veía con optimismo la situación, pese a que el jugador se retiró del estadio bromeando. El entrenador admitió luego la posibilidad de utilizar a Jonathan Kuminga en lo que resta de la campaña ante la baja de Jimmy Butler. Cabe destacar que el alero congoleño no venía sumando minutos en el plantel por decisiones técnicas y había pedido ser traspasado a otro equipo.

Jimmy Butler se retuerce de dolor tras sufrir una rotura de ligamentos en su rodilla derecha (Kelley L Cox-Imagn Images)

La gravedad de la lesión de Butler se percibió incluso antes de la confirmación médica. En las imágenes se vio al pivote Quinten Post con gestos de preocupación instantánea, ya que al estar a escasos metros de la acción no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza al ver caer la caída de su compañero. El propio Stephen Curry, quien cumplirá 38 años el próximo 14 de marzo, prefería no pensar en un futuro sin su principal socio en la cancha, pero admitió la necesidad de apostar por un enfoque colectivo para afrontar lo que viene: “Tendremos que hacerlo entre todos. Si alguien falta, encontraremos la mejor forma de proceder según lo que ocurra”, dijo en la conferencia de prensa, según recogió The Athletic.

De esta manera, la situación adquiere una dimensión más compleja porque Golden State Warriors ocupa el octavo lugar en la Conferencia Oeste de la NBA, manteniéndose tres juegos por delante de los Portland Trail Blazers, que tienen marca de 22-22. Las aspiraciones del conjunto de la bahía de San Francisco para ingresar a los playoffs dependían de tener sanos a Jimmy Butler, Stephen Curry y Draymond Green, los tres pilares. Sin esa fórmula, la posibilidad de una nueva carrera exitosa en la postemporada parece haberse esfumado. “Cualquier opción para avanzar con fuerza en los playoffs del Oeste probablemente desapareció con la lesión de Butler”, informó ESPN, que dio a conocer primero la gravedad del caso.

Al dolor deportivo se suma el drama de la inversión reciente en la franquicia. Butler llegó a los Warriors desde Miami Heat en febrero de 2025, firmando una extensión de contrato de dos años por 112 millones de dólares, lo que simbolizaba la intención de prolongar la era liderada por Curry y Green. La temporada anterior, el repunte de Golden State había devuelto la ilusión de volver a ganar un anillo: fueron de los conjuntos más sólidos en la recta final, vencieron a Houston Rockets en la primera ronda y cayeron ante Minnesota Timberwolves en semifinales luego de que Curry sufriera una lesión muscular en el primer partido. La narrativa en la organización era clara: reforzar lo logrado e intentar una nueva escalada bajo el mismo núcleo.

Jimmy Butler es retirado del estadio luego de sufrir una grave lesión en su rodilla derecha (Kelley L Cox-Imagn Images)

En enero, Butler vivió el mejor momento de la campaña, con un promedio de 21,9 puntos por partido. El entrenador Steve Kerr había ensalzado en repetidas ocasiones la capacidad del experimentado alero para estabilizar el juego y asumir roles decisivos, tanto en la creación como en la definición. Su presencia, junto al liderazgo de Curry, había devuelto la fe al vestuario en el poder del dúo. El ambiente tras la victoria ante Miami contrastó con la racha positiva (12 triunfos en los últimos 16 juegos) y el mejor registro de la temporada (25-19), señal de que el impacto emocional de la lesión fue inmediato.

La desgracia deportiva reactiva un antiguo dilema dentro del equipo. Ante la ausencia prolongada de Butler, surge la pregunta sobre el papel que puede desempeñar Jonathan Kuminga, quien, pese a estar en la plantilla con un salario de 22,5 millones de dólares esta temporada, ha vivido alejado de las canchas por su disputa con la gerencia y solo ha participado nueve minutos desde el 6 de diciembre. Aunque Golden State logró resultados positivos en ese contexto, la presión ahora apunta a un posible regreso forzoso.

El calendario inmediato de los Warriors incluye un encuentro en casa ante Toronto Raptors antes de embarcarse en una gira de cuatro partidos que contempla dos visitas a Minnesota. En ese mismo escenario, Kuminga se destacó en la temporada pasada cuando Curry sufrió una lesión, sumando promedios de 24,3 puntos con un 55,4 % de acierto en 31 minutos por juego. Pese a ese rendimiento, los Warriors perdieron la serie en cinco partidos.

*El resumen de la victoria de los Warriors ante Miami Heat en la NBA