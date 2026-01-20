El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Franco Mastantuono aparece como una de las opciones del Inter para reforzar el equipo

El interés de Inter de Milán por sumar a Franco Mastantuono como refuerzo para la próxima temporada gana terreno en el mercado europeo, según reportó Calciomercato.it. El club italiano, que lidera la Serie A y busca fortalecer su proyecto deportivo, apunta a la joven promesa de Real Madrid tras evaluar otras alternativas, pero con la chance más concreta depositada en el volante argentino. La operación podría incluir una cláusula de recompra para el club español, lo que facilitaría la llegada del jugador al fútbol italiano.

La dirigencia de Inter considera a Mastantuono como un fichaje estratégico, en línea con el objetivo impuesto por el grupo propietario, Oaktree, de asegurar futbolistas con proyección internacional. En el radar del club también aparecieron Nico Paz y Arda Guler, ambos vinculados al Real Madrid, pero las gestiones por estos dos talentos atraviesan obstáculos. El interés por Paz persiste desde el último mercado, aunque la postura firme del club madrileño, que rechazó una oferta de 70 millones de euros del Tottenham, y su intención de reincorporarlo al plantel principal a corto plazo, alejan esa posibilidad. El sitio italiano también detalló que el propio Arda Guler fue declarado intransferible tras consolidarse como titular en el equipo de la capital española.

En ese contexto, la alternativa de Franco Mastantuono cobra fuerza. El futbolista, surgido de River Plate y transferido a Real Madrid el último verano europeo, atraviesa una etapa de adaptación en el fútbol español. Según el portal especializado en el mercado de pases, Mastantuono es la “joya” de la cantera merengue con más posibilidades de salir en la próxima ventana de transferencias. El club blanco analiza desprenderse del joven para que pueda sumar minutos y eventualmente regresar en el futuro, opción que Inter ve con buenos ojos. No obstante, para que esto suceda, la Casa Blanca quiere imponer un derecho de recompra, como sucedió con Nico Paz en el Como.

El club milanés persigue un perfil joven y proyecta que Mastantuono podría convertirse en un referente internacional a mediano plazo. Su llegada formaría parte de una estrategia que busca repetir operaciones exitosas con talentos sudamericanos, en un contexto donde el equipo de Cristian Chivu lidera la tabla y aspira a consolidar su hegemonía en la Serie A tras la frustración de la última temporada.

Franco Mastantuono podría recalar en Inter en búsqueda de continuidad de cara al Mundial 2026 (REUTERS/Stringer)

La política de fichajes del Inter apunta a reforzar la plantilla con futbolistas de alta proyección y valor mediático. En el último mercado, el club ya había intentado incorporar a figuras como Ademola Lookman, aunque las negociaciones con Atalanta no prosperaron. También sondeó a Kone, a quien Roma declaró intransferible. Frente a estas dificultades, la opción de Mastantuono se presenta como la más viable dentro del mercado internacional.

El rendimiento de Mastantuono en el fútbol argentino y su potencial de crecimiento han sido evaluados positivamente por la secretaría técnica interista. La posibilidad de que el club italiano concrete la operación depende de la flexibilidad de Real Madrid para negociar una cesión con opción de recompra, una fórmula que el club blanco ya utilizó en otras ocasiones con jugadores jóvenes.

El oriundo de Azul, que había arribado al Merengue con el aval del ahora ex entrenador Xabi Alonso, inició su carrera en la Casa Blanca de manera prometedora, pero tras superar una lesión en el pubis quedó algo relegado. Desde su llegada aportó dos goles (Levante y Albacete) y brindó una asistencia (Kairat Almaty) en 19 presentaciones.

Los Nerazzurri atraviesan una muy buena temporada, al liderar la Serie A con 49 unidades, tres más que su escolta y clásico rival Milan, gracias a un intratable Lautaro Martínez, que lidera la tabla de goleadores con 11 tantos (tres más que sus más inmediatos perseguidores, Christian Pulisic -Milan- y Nico Paz -Como-). Además, se encuentra en cuartos de final de la Coppa Italia, donde se medirá ante Torino.

En lo que respecta a la Champions League, los dirigidos por Cristian Chivu se encuentran en la sexta posición de la Fase Regular, lo que les permite tener un boleto directo a los octavos de final. Este martes buscarán quedar a un paso de la clasificación en su choque ante Arsenal de Inglaterra en el Estadio Giuseppe Meazza.