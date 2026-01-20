El dramático testimonio de una figura del Liverpool tras la condena al empresario millonario que la acosaba

Marie Höbinger se desempeña como volante central en el Liverpool desde 2023

La jugadora del Liverpool, Marie Höbinger, concedió un dramático testimonio después de denunciar el acoso de Mangal Dalal, un empresario londinense de 42 años, que le mandó múltiples mensajes de carácter sexual e inapropiado a través de Instagram. Este martes se conoció la sentencia hacia la persona que aceptó ser culpable de este delito y la víctima detalló su calvario.

En declaraciones brindadas por diferentes diarios británicos, como The Sun y The Guardian, la volante austriaca afirmó que este incidente afectó su “desempeño en la cancha” y sentenció: “Me ha costado dormir. Vivo sola y, estando sola en casa, me pongo ansiosa y asustada; cualquier ruido me hace temer que (Dalal) haya averiguado dónde vivo”. El hombre le dijo que quería tener hijos con ella, le mandó fotos de ropa interior y llegó a ser visto en un partido.

Según las fuentes citadas, el empresario recibió una orden de alejamiento por dos años y una orden comunitaria sobre reglas y pautas de comportamiento de 18 meses. Al padre de dos hijos se le ordenó pagar 650 libras en costas y un recargo de 114 libras para la víctima.

A continuación, la centrocampista de 24 años explicó de qué manera afectaron sus miedos en el día a día: “Cuando oscurecía, me encontraba mirando por encima del hombro, sentía ansiedad y vulnerabilidad y apuraba el paso para entrar a casa”. Más adelante, le agradeció el respaldo a los Reds: “El Liverpool FC ha tenido que apoyarme y llevarme a mi casa. El club ha sido increíble. Ha sido difícil tener que afrontar esta situación sin mi familia cerca”.

Ha jugado 46 partidos en la Superliga Femenina de Inglaterra, con un registro de 8 goles y 9 asistencias

“Aunque soy una persona pública, no considero aceptable recibir mensajes sexualmente explícitos. No considero aceptable que el fútbol femenino sea sexualizado y faltado al respeto. Ninguna mujer, sin importar su trabajo, debería tener que soportar este tipo de comportamiento”, concluyó.

El hecho se dio a conocer en diciembre pasado. Según la información revelada en medios británicos como la BBC, Dalal usó la red social para enviar repetidas veces mensajes sexualizados, entre el 27 de enero y el 16 de febrero de 2025, incluyó su propio número de teléfono y su código postal, y también llegó a pedirle a la jugadora que lo visitara.

Frente a la negativa y las medidas tomadas por la jugadora para bloquear el diálogo, el hombre asistió en febrero a un partido en el que el Liverpool enfrentó como visitante al Manchester City en el Etihad Stadium. Esperó a la mujer, pero fue descubierto por la seguridad del club, quienes intervinieron para alejarlo del escenario. Esta situación forzó a los Reds a aumentar las medidas de protección y designó oficiales de seguridad para acompañar a Höbinger en sus traslados y compromisos deportivos.

Dalal se declaró culpable de acoso en el Tribunal de Magistrados de Liverpool. Reconoció el hostigamiento hacia la centrocampista austriaca de 24 años, pero argumentó que en ese momento tenía problemas de salud mental, de acuerdo a las declaraciones recogidas por la BBC y The Guardian. Incluso, Daniel Lister, su abogado defensor, manifestó que su cliente tenía antecedentes de buen comportamiento, pero estaba atravesando un episodio psicótico en el momento de contactar a Höbinger, y que había sido visto descalzo y predicando sermones en la vía pública. El juez de distrito James Clarke había aplazado la sentencia para este martes porque solicitó un informe de evaluación psiquiátrica del acusado.

Jugó en el Turbine Potsdam de Alemania y FC Zurich de Suiza

El entrenador del Liverpool, Gareth Taylor, manifestó su descontento porque la futbolista fuera nombrada públicamente como víctima de acoso: “No es agradable, sobre todo que también la hayan nombrado. No me parece bien. Pero lo afrontamos. Nadie quiere ver que estas cosas sucedan en ningún ámbito de la vida, así que espero que se llegue a una conclusión muy pronto”. Aseguró que su dirigida “se encuentra bien” más allá de lo sucedido: “Ojalá que esto llegue a su fin. Lo que nos importa son los jugadores y nos preocupamos muchísimo por Marie y la situación que está atravesando”.

Sarah McInerney, fiscal principal de la Corona, sentenció que “Mangal Dalal la atacó y la trató como un objeto que podía usar para ventilar sus fantasías. Su mensaje fue intenso, continuo y totalmente inapropiado. Afectó gravemente a la jugadora, que simplemente intentaba jugar al máximo de sus posibilidades en un deporte y un equipo que ama”. Se cree que el perfil relevante de la deportista fue una de las principales razones por las que fue objeto de acoso.

Höbinger vistió las camisetas de Turbine Potsdam de Alemania y FC Zurich de Suiza antes de recalar al Liverpool para la temporada 2023/24. Ha jugado 46 partidos en la Superliga Femenina de Inglaterra, con un registro de 8 goles y 9 asistencias. Actualmente, la futbolista se encuentra recuperándose de una lesión grave en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha sufrida en octubre.