La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

La futbolista recibió mensajes inapropiados en sus redes sociales

Marie Höbinger, centrocampista austriaca del Liverpool, atraviesa una situación de acoso que ha tenido consecuencias directas en su vida profesional y personal. Durante varias semanas, la jugadora de 24 años recibió insistentes mensajes de carácter sexual e inapropiado a través de Instagram por parte de Mangal Dalal, un empresario londinense de 42 años.

De acuerdo a información revelada en medios británicos como BBC, Dalal utilizó la red social para enviar repetidas veces mensajes sexualizados, entre el 27 de enero y el 16 de febrero de 2025, incluyó su propio número de teléfono y su código postal, y también llegó a pedirle a la jugadora que lo visitara.

Ante la negativa y las medidas que tomó la deportista para bloquear el contacto, Dalal asistió en febrero a un partido en el que el Liverpool enfrentó como visitante al Manchester City en el Etihad Stadium. Fue descubierto en el estadio esperando a la jugadora, y su presencia generó la intervención de la seguridad del club, que desde entonces aumentó las medidas de protección y designó oficiales de seguridad para acompañar a Höbinger en sus traslados y compromisos deportivos.

El caso fue elevado a la justicia y la semana pasada, en el Tribunal de Magistrados de Liverpool, Dalal se declaró culpable de acoso. El hombre reconoció haber hostigado a la futbolista, aunque argumentó que en ese momento no se encontraba bien mentalmente, según sus declaraciones recogidas por la BBC. El empresario londinense quedó en libertad bajo fianza, con la condición de que no contacte ni mencione a Höbinger en las redes sociales. El juez de distrito James Clarke aplazó la sentencia para el 20 de enero de 2026, señalando que el caso no es apropiado para una simple multa y pidió un informe de evaluación psiquiátrica del acusado.

El acosador se declaró culpable

El medio en cuestión informó que la jugadora, internacional austriaca y reciente incorporación del Liverpool desde el FC Zurich en julio de 2023, se declaró “aterrorizada” ante la conducta persistente del empresario. Debido a esta situación, el club implementó refuerzos en la seguridad de la jugadora. Desde su llegada al Liverpool, Höbinger ha disputado 46 partidos en la Superliga Femenina, con un saldo de 8 goles y 9 asistencias. Actualmente, la futbolista se encuentra recuperándose de una lesión grave en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha sufrida en octubre.

El entrenador del Liverpool, Gareth Taylor, expresó su descontento porque la futbolista fuera nombrada públicamente como víctima de acoso, aunque detalló que “se encuentra bien” después de la experiencia. “Ojalá que esto llegue a su fin. Lo que nos importa son los jugadores y nos preocupamos muchísimo por Marie y la situación que está atravesando”, declaró Taylor en declaraciones recogidas por BBC Sports.

“No es agradable, sobre todo que también la hayan nombrado. No me parece bien. Pero lo afrontamos. Nadie quiere ver que estas cosas sucedan en ningún ámbito de la vida, así que espero que se llegue a una conclusión muy pronto”, agregó. Taylor recalcó que el club está al frente de cualquier problema similar y espera que todos los clubes de fútbol protejan a sus jugadores al máximo, no solo el Liverpool.

El entrenador habló del episodio y el presente de su futbolista

Sarah McInerney, fiscal principal de la Corona, aseguró que “Mangal Dalal la atacó y la trató como un objeto que podía usar para ventilar sus fantasías. Su mensaje fue intenso, continuo y totalmente inapropiado. Afectó gravemente a la jugadora, que simplemente intentaba jugar al máximo de sus posibilidades en un deporte y un equipo que ama”.

Fuentes del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) manifestaron que esperan que la exposición pública de este tipo de delitos actúe como elemento disuasorio para otros potenciales acosadores y brinde coraje a futuras víctimas para denunciar.

El caso ha expuesto la falta de un derecho automático al anonimato para las víctimas en este tipo de delitos en Inglaterra. Se cree que el perfil deportivo relevante de Marie Höbinger fue una de las principales razones por las que fue objeto de acoso. Liverpool, que afrontará su próximo partido de la Superliga Femenina ante el Aston Villa, mantiene un enfoque de protección alrededor de su jugadora, mientras el proceso judicial sigue su curso a la espera del dictamen final en enero.