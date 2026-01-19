El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Jack Doohan está en conversaciones con Haas para sumarse como reserva en 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Jack Doohan tuvo un paso efímero por la Fórmula 1 como piloto titular. Después de ser reserva por dos años con Alpine, la escudería francesa le dio la oportunidad de competir desde el arranque del 2025. Sin embargo, el australiano completó decepcionantes actuaciones, donde se incluyen múltiples accidentes, y fue relegado de su butaca por Franco Colapinto luego de seis Grandes Premios. El joven de 22 años se marchó del equipo con sede en Enstone, aunque todavía no abandonó sus aspiraciones de correr en la Máxima: podría llegar a un acuerdo con Haas con vistas a tener una chance en 2027.

Según informó el portal especializado PlanetF1, Doohan “se acerca a ser reserva de Haas F1 y piloto de Super Fórmula” con el objetivo de “reiniciar su carrera”. Más allá de que su salida de Alpine se formalizó hace algunas semanas, su marcha de la escudería ya estaba delimitada hace algunos meses, principalmente después de perder su asiento titular en manos de Colapinto.

El plan de Jack Doohan y su entorno se centra en lograr una asociación con Toyota, algo que le abrirá una puerta para competir en la Super Fórmula Japonesa con Kondo Racing y sumarse como reserva en Haas. “La decisión de dirigirse ahora a Japón tiene como objetivo darle al australiano algo de tiempo de competición por primera vez en casi un año. Se trata de una decisión diseñada para mantenerlo en forma si surge una oportunidad en la F1”, destacó el medio mencionado.

Doohan fue piloto reserva de Alpine durante 2023 y 2024, mientras que en el 2025 corrió seis carreras antes de ser eyectado de su butaca

Toyota y Haas mantienen una fuerte asociación en octubre de 2024, cuando la empresa japonesa se unió al proyecto de la escudería de la Máxima, al punto de que el equipo pasó a llamarse TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team en 2026. El acuerdo incluye un fuerte compromiso respecto a los ingenieros, mecánicos y pilotos con experiencia que se suman al equipo estadounidense por parte de la empresa asiática.

En este contexto, la alianza que busca Doohan es “un paso lógico” para el futuro de su carrera. No obstante, unirse a Haas como piloto de reserva tiene sus adversidades y no le asegura un asiento seguro para 2027. Uno de los problemas es que el australiano ya no es considerado como novato (disputó siete carreras), por lo que no puede disputar las prácticas libres obligatorias en las que los corredores titulares deben ceder su butaca.

Además, Haas y Toyota dejaron en claro durante el 2025 que el japonés Ryo Hirakawa es la primera opción a considerar en caso de que Esteban Ocon y Oliver Bearman no puedan competir. La alternativa para mantenerse activo con un vehículo del Gran Circo sería únicamente con las pruebas TPC (Testing of Previous Cars).

Jack Doohan disputó siete Grandes Premios de la Fórmula 1 en su carrera, aunque su mejor resultado fue un 13° puesto en el que escaló tres posiciones en el final por descalificaciones

En este contexto, la única oportunidad para volver a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 en una sesión oficial podría llegar recién en 2027. “Tal como está la situación, la intención es trabajar con Haas como piloto de reserva para la F1 2026 con miras a conseguir un asiento en el equipo en 2027”, menciona PlanetF1.

En esta misma línea, el portal señaló: “Desde la perspectiva de Haas, hay buena lógica. Mientras Esteban Ocon se mantiene tan competitivo y combativo como siempre, Oliver Bearman impresionó en su año de novato. Dadas sus conexiones con Ferrari y la incertidumbre que rodea el futuro de Lewis Hamilton, es plausible que Bearman sea trasladado a Maranello para la F1 2027, abriendo un lugar en el equipo de propiedad estadounidense”.

Con este panorama, Doohan podría entrar en la pelea de una futura butaca libre en la F1, aunque para esto tienen que suceder múltiples acontecimientos. No obstante, el australiano no dejó buenas impresiones en su estreno en la Super Fórmula Japonesa. Durante los test de postemporada, sufrió tres accidentes en tres días distintos en la misma curva del circuito de Suzuka, una racha que marcó de manera negativa su debut en la competencia nipona.

El plan de Jack Doohan se centra en competir en la Super Fórmula Japonesa y ser reserva de Haas en el 2026 (@AlpineF1Team)

El paso de Doohan por la temporada 2025 de la Fórmula 1 no entregó resultados destacados, un factor que reforzó la decisión de relegarlo de su puesto por Franco Colapinto, quien será titular con Alpine en 2026.

Luego de debutar de manera oficial con 15° puesto en el GP de Abi Dhabi 2024, en Australia terminó en la posición 19° tras un incidente en la primera vuelta. En China, llegó 13° luego de tres descalificaciones en la parrilla, mientras que en la Sprint protagonizó un insólito accidente en la última vuelta.

Durante el fin de semana en Japón, donde quedó 15° en la carrera principal, sufrió un impactante choque contra los muros en la segunda práctica libre en la que destrozó su monoplaza. Posteriormente, cruzó la bandera a cuadros 14° en Bahréin, resultado condicionado por otra descalificación. En Arabia Saudita cruzó la meta en el 17° puesto, mientras que en Miami se accidentó en la primera vuelta y tuvo que abandonar.