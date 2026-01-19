El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

El arquero suplente de Senegal defendió la toalla en el partido

La final de la Copa Africana de Naciones, disputada en Rabat, quedó marcada por un episodio que captó la atención de la comunidad futbolística internacional: el intento reiterado de jugadores y auxiliares de Marruecos por arrebatar la toalla de Édouard Mendy, portero de Senegal, durante el partido que consagró al conjunto senegalés. La escena, insólita para una definición continental, se convirtió rápidamente en tema de debate y viralización en redes y medios.

En una jornada por demás escandalosa, la disputa por la toalla se desató bajo una intensa lluvia, mientras el equipo senegalés defendía su arco tras haber regresado al terreno luego de una protesta por un penalti concedido a Marruecos. La tensión del momento se intensificó cuando jugadores como Ismael Saibari, mediocampista de Marruecos, se acercaron repetidamente al arco rival con el objetivo de hacerse con la toalla de Mendy. El objetivo no era menor: el guardameta la utilizaba para secar sus guantes y mantener el agarre en condiciones de humedad extrema.

La presión sobre la portería de Senegal no solo involucró a futbolistas marroquíes. Los alcanzapelotas, en colaboración con algunos auxiliares, participaron activamente en la maniobra. En uno de los momentos más tensos, hasta tres jóvenes intentaron rodear a Yehvann Diouf, portero suplente de Senegal, quien se interpuso de manera decidida entre los agresores y la toalla. Diouf, según las imágenes difundidas a través de las redes sociales, optó por lanzarse al suelo y cubrir el objeto disputado con su propio cuerpo, mientras los alcanzapelotas trataban de arrastrarlo por las piernas.

Varios jugadores de Marruecos intentaron sacarle la toalla

En conversación con Wiwsport, Diouf ofreció su visión sobre el episodio de la toalla y su inesperado papel como “guarda toallas” en la final: “Para mí, eran solo toallas, nada más, para secarse los guantes y la cara. Quizás haya algo de folclore en torno a estas toallas, pero para mí, era algo bastante común. Me sorprendió tanto como a ti cuando los vi intentar llevárselas".

“Ya habíamos visto con Nigeria que, cada vez que se sacaban toallas, los auxiliares solían ir detrás de ellos a recogerlas. No sé por qué lo hicieron, pero creo que no fue juego limpio, al menos no por su parte”. El arquero suplente del conjunto nacional agregó: “Después de eso, intenté asegurarme de que Doudou estuviera en las mejores condiciones posibles, porque necesitamos a jugadores como él concentrados al 100% en el campo”. El diario senegalés SeneWeb explicó lo ocurrido: “La famosa toalla de Édouard Mendy se convirtió en el objeto de deseo de todos. En varias ocasiones, los jóvenes recogepelotas marroquíes se apresuraron a quitársela, interrumpiendo el ritual del portero senegalés. Conforme el partido se acercaba a la prórroga, dedicó varios minutos a vigilar y proteger la toalla de su compañero”.

Finalmente, expresó el sentir del vestuario senegalés tras la obtención del título: “Mucho orgullo, muchísima felicidad. Es difícil expresar con palabras lo que estamos viviendo ahora mismo porque no tenemos suficiente perspectiva. Creo que podremos tomar distancia cuando volvamos a casa y celebrar con todos. Pero por ahora, solo nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, en relación con todos los aficionados que pudieron venir. Sabemos que fue difícil conseguir entradas. Así que sí, realmente mucho orgullo por todo esto”, afirmó el arquero.

El arquero subió una foto con la toalla

La controversia se agudizó cuando Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain y exjugador del Real Madrid, se sumó a los intentos de sustracción de la toalla. La acción de Hakimi, que también aparece en un video difundido en las redes sociales, y los auxiliares de Marruecos, detonó un breve enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos, elevando la tensión en el área de Senegal en los minutos decisivos del partido.

Las imágenes de la resistencia de Diouf circularon rápidamente por redes sociales y plataformas deportivas, donde el propio arquero compartió en Instagram una fotografía mordiéndose la medalla de campeón con la toalla en primer plano y el mensaje: “Ahí está (la medalla y la toalla)”.

El desenlace del encuentro favoreció a Senegal, que se impuso 1-0 sobre Marruecos y sumó un nuevo título continental. Mendy, portero del Al-Ahli Saudi FC, se convirtió en protagonista al detener el penalti ejecutado por Brahim, quien optó por el estilo Panenka en un momento clave del partido.