Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Larissa Ferrari habló sobre uno de los momentos que más la perturbó de su relación con Dimitri Payet

Ferrari volvió a hablar sobre la relación que tenía con el futbolista

El futbolista francés Dimitri Payet, conocido por su paso en el Olympique de Marsella y el West Ham United, enfrenta acusaciones graves de abuso psicológico y físico formuladas por la abogada brasileña Larissa Ferrari. La denuncia, que ha sido reportada por el medio británico The Sun, detalló nuevos episodios de violencia en el marco de una relación extramatrimonial que, según el testimonio de Ferrari, derivó en un ambiente de control y humillación.

Según la información difundida por el periódico británico, Larissa Ferrari sostiene que el jugador, de 38 años, utilizó su fama y posición para manipularla y someterla. “Payet me controló con juegos mentales y me dejó considerando el suicidio”, afirmó. En declaraciones recogidas por el tabloide inglés, la brasileña también señaló que el ex internacional francés se jactaba de haberse acostado con 300 mujeres y que usó su historial para rebajarla. “Él me llamó inútil porque se había acostado con cientos de otras mujeres”, declaró.

La abogada, de 29 años, relató que conoció a Payet a través de Instagram en agosto de 2023, antes de reunirse en persona. Según su testimonio, aunque sabía que el futbolista tenía una familia y estaba casado con su esposa Ludivine, la relación comenzó bajo una apariencia de dulzura. Ferrari mencionó: “Su amor fue dulce al principio, pero pronto se transformó en un juego macabro”.

Uno de los episodios más graves señalados por Ferrari habría ocurrido en enero de 2025. De acuerdo con The Sun, la denunciante describió una situación de “medio día de agonía”, en la que fue obligada a realizar “actos degradantes” frente a una cámara. “El peor evento fue medio día de agonía en el que sentí que tenía que realizar actos degradantes para que todo terminara”, explicó Ferrari.

El futbolista mantenía una relación extramatrimonial con Ferrari

Entre las acusaciones principales, Ferrari aseguró que Payet ejercía un control físico y psicológico extremo, dejando marcas visibles en su cuerpo. “Me dejó cubierta de moretones después del sexo y usó castigos para controlar cada uno de mis movimientos”, relató en sus declaraciones recogidas por The Sun. Además, la abogada afirmó que el ex futbolista la mantenía bajo amenaza al sugerir que tenía “vínculos con la mafia”, y que esa supuesta relación le impedía buscar ayuda o salir de la situación.

En el transcurso de la relación, Ferrari también quedó embarazada, según su relato, pero sufrió un aborto espontáneo. Acusó a Payet de haber contribuido a ese desenlace debido a la presión psicológica y los episodios de maltrato. “Quedé embarazada de él, pero luego sufrí un aborto espontáneo”, contó al medio británico.

De acuerdo con el reporte, Ferrari denunció a Payet ante la policía en Brasil en abril del año pasado. Por su parte, el jugador francés rechaza de forma enfática todas las acusaciones. Según la misma publicación, el entorno del jugador asegura que él niega rotundamente cualquier conducta abusiva o delictiva.

Dimitri Payet jugó durante 18 meses en el West Ham United antes de ser transferido al Olympique de Marsella en 2017 por una suma de 25 millones de libras. Más tarde, el futbolista se trasladó a Río de Janeiro tras fichar por el Vasco da Gama, club que terminó desvinculándolo en julio del 2025. Actualmente se encuentra sin equipo y se especula con un posible regreso a Francia antes de anunciar su retiro del fútbol profesional.

La denuncia contra Payet permanece en curso y, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

