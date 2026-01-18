“¡Cásate conmigo, Sascha!”: la insólita propuesta que recibió Zverev y su sorprendente respuesta durante el Australian Open

Luego de vencer a Gabriel Diallo, el alemán interrumpió la charla por el grito de un aficionado

El inicio del Australian Open 2026 tuvo un episodio inusual protagonizado por Alexander Zverev, quien avanzó a la segunda ronda tras derrotar a Gabriel Diallo por 6-7(1), 6-1, 6-4 y 6-2, pero también fue el centro de atención por un incidente extradeportivo en la cancha del Rod Laver Arena. Durante la entrevista pospartido, un aficionado desplegó un cartel que decía “¡Cásate conmigo, Sascha!”, provocando risas entre los presentes y una divertida reacción del actual número 3 del ranking ATP.

Luego de la contundente victoria sobre el canadiense, Zverev acudió a la entrevista protocolar que se realiza en medio de la pista. Sin embargo, esta fue interrumpida cuando una persona del público gritó “¡Cásate conmigo, Sasha!” y mostró un cartel que tenía el mismo mensaje acompañado por algunos corazones dibujados. “Es la forma en la que los alemanes muestran su amor, yo creo”, comentó la periodista Andrea Petkovic, exjugadora, mientras el alemán se reía de la situación.

“¿Dónde está el anillo, hombre? Me creo a mí mismo, sigo queriendo un anillo”, soltó Alexander Zverev, mientras que después agregó que “Por lo demás, no soy tan barato”. Mientras las risas predominaban en las tribunas de la cancha, el tenista completó: “Somos incapaces de hacer una entrevista en la cancha, lo cual es normal, ¿no?”.

El aficionado que le pidió matrimonio a Zverev con un grito y un cartel en el Australian Open (REUTERS/Hollie Adams)

El alemán de 28 años, actual número tres del mundo y vigente subcampeón en Melbourne, afrontó un debut desafiante frente al canadiense Gabriel Diallo, quien se adjudicó el primer set con un 7-6 (1), pero sucumbió ante la remontada de Zverev por 6-1, 6-4 y 6-2 en un encuentro que se extendió por dos horas y 45 minutos. Con este resultado, Sascha, como es apodado, se instaló por décima vez consecutiva en la segunda ronda del torneo australiano, donde enfrentará al ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Alexandre Muller. Su permanencia en el torneo representa un nuevo intento por conquistar un título de Grand Slam, objetivo que hasta ahora le ha sido esquivo a pesar de su constancia y palmarés, que incluye 24 trofeos en el circuito.

“Es un gran jugador. Es muy joven, con mucho talento y mucha potencia. En el principio del partido no he jugado demasiado bien. Le di demasiadas oportunidades, estaba demasiado a la defensiva, pero lo normal es que a veces haga lo mismo en la primera ronda de un Grand Slam. Estoy contento con cómo jugué el segundo, tercero y cuarto set, porque pensé que era de un nivel muy alto para mí”, reconoció Alexander Zverev en las declaraciones que brindó.

El germano remarcó que el primer parcial lo obligó a buscar alternativas tácticas para controlar la potencia y entusiasmo del canadiense. Diallo, que se presentó como una de las sorpresas del circuito y ya había conseguido un triunfo previo en Melbourne, terminó cediendo ante la regularidad del alemán, quien se mostró contundente y supo asentar el dominio en cada uno de los sets restantes.

“Me hubiera gustado jugar más partidos en la United Cup, sin duda. Perdimos contra Polonia, que al final ganó el título. Eso fue todo para nosotros. La preparación en los entrenamientos fue bastante buena. Tuve buenas sesiones de entrenamiento. Tuve muchos y pasé mucho tiempo aquí en Melbourne. Me hubiera encantado jugar algunos partidos más, pero así son las cosas. Ganamos el torneo hace dos años. Esta vez perdimos en la fase de grupos. A veces, así son las cosas”, comentó sobre su preparación de cara al primer Grand Slam del año.

En esta misma línea, indicó: “Una vez ya he ganado, es fácil decir que sí estoy feliz, porque me llevé el triunfo, pero, por ejemplo, en Wimbledon el año pasado, perdí contra un jugador parecido en primera ronda. Después de ganar y de pasar ese partido, sí, es positivo, sin duda, porque te han puesto a prueba y sabes dónde estás y cuál es tu nivel, especialmente en los momentos difíciles, pero antes, cuando sale el cuadro y no has jugado... Y yo no estoy aquí como ganador, no es algo agradable ni que esperes con ilusión. Al final, por supuesto, estoy contento con cómo asumí el reto y, sobre todo, con cómo jugué los últimos tres sets”.

Las expectativas en torno a Zverev para este Grand Slam se relacionan también con el escenario competitivo del tenis masculino, en el que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han monopolizado los títulos principales en las últimas temporadas. El alemán, que perdió en la final de 2025 en tres sets contra el italiano, busca quebrar esa hegemonía, impulsado por una década ininterrumpida de buenos arranques en Australia.